https://ria.ru/20230526/briks-1874297909.html

Страны БРИКС ускорились в вопросе перехода на нацвалюты, заявил Рябков

Страны БРИКС ускорились в вопросе перехода на нацвалюты, заявил Рябков - РИА Новости, 26.05.2023

Страны БРИКС ускорились в вопросе перехода на нацвалюты, заявил Рябков

Страны БРИКС ускорились в вопросе перехода на расчеты в национальных валютах, но о единой валюте для объединения говорить пока сложно, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T12:10

2023-05-26T12:10

2023-05-26T12:10

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Страны БРИКС ускорились в вопросе перехода на расчеты в национальных валютах, но о единой валюте для объединения говорить пока сложно, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Все страны БРИКС ускорились с точки зрения перехода на расчеты в национальных валютах, уже всем странам, входящим в БРИКС, понятно, что Вашингтон и его союзники используют доллар в качестве оружия для давления на другие государства", - заявил Рябков в интервью журналу "Международная жизнь". Он отметил, что для партнеров России по БРИКС стала "холодным душем" заморозка Западом российских активов. То, что сейчас западные страны пытаются ограничить российский экспорт и блокировать финансовые транзакции, стимулирует многие страны думать над альтернативами доллару, добавил Рябков. Вместе с тем, по его словам, пока о единой валюте для объединения говорить не приходится. "Переход на единую валюту предполагает создание единого эмиссионного центра, регулятора, согласование его полномочий, вероятную передачу прав на денежную эмиссию в наднациональный орган. Это означает, что в БРИКС надо будет синхронизировать макроэкономическую и монетарную политики. Сложные вопросы, двигаться в этом направлении пока, я думаю, не то что преждевременно, но в практическом плане сложновато", - добавил замглавы МИД РФ Рябков также отметил, что работа над системой BRICS Pay, выдвинутая деловым советом "пятерки", ведется и находится на повестке дня. "BRICS Pay, я уверен, со временем будет создана и поможет в проведении соответствующих транзакций", - заключил он.

https://ria.ru/20230524/briks-1873882783.html

https://ria.ru/20230524/mishustin-1873765338.html

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Дарья Буймова

россия, вашингтон (штат), сергей рябков, брикс, в мире