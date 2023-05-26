Рейтинг@Mail.ru
Страны БРИКС ускорились в вопросе перехода на нацвалюты, заявил Рябков - РИА Новости, 26.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:10 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/briks-1874297909.html
Страны БРИКС ускорились в вопросе перехода на нацвалюты, заявил Рябков
Страны БРИКС ускорились в вопросе перехода на нацвалюты, заявил Рябков - РИА Новости, 26.05.2023
Страны БРИКС ускорились в вопросе перехода на нацвалюты, заявил Рябков
Страны БРИКС ускорились в вопросе перехода на расчеты в национальных валютах, но о единой валюте для объединения говорить пока сложно, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T12:10
2023-05-26T12:10
россия
вашингтон (штат)
сергей рябков
брикс
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823003284_0:0:3198:1799_1920x0_80_0_0_f5c6bd3b9d13aaa278fca9fce0572480.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Страны БРИКС ускорились в вопросе перехода на расчеты в национальных валютах, но о единой валюте для объединения говорить пока сложно, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Все страны БРИКС ускорились с точки зрения перехода на расчеты в национальных валютах, уже всем странам, входящим в БРИКС, понятно, что Вашингтон и его союзники используют доллар в качестве оружия для давления на другие государства", - заявил Рябков в интервью журналу "Международная жизнь". Он отметил, что для партнеров России по БРИКС стала "холодным душем" заморозка Западом российских активов. То, что сейчас западные страны пытаются ограничить российский экспорт и блокировать финансовые транзакции, стимулирует многие страны думать над альтернативами доллару, добавил Рябков. Вместе с тем, по его словам, пока о единой валюте для объединения говорить не приходится. "Переход на единую валюту предполагает создание единого эмиссионного центра, регулятора, согласование его полномочий, вероятную передачу прав на денежную эмиссию в наднациональный орган. Это означает, что в БРИКС надо будет синхронизировать макроэкономическую и монетарную политики. Сложные вопросы, двигаться в этом направлении пока, я думаю, не то что преждевременно, но в практическом плане сложновато", - добавил замглавы МИД РФ Рябков также отметил, что работа над системой BRICS Pay, выдвинутая деловым советом "пятерки", ведется и находится на повестке дня. "BRICS Pay, я уверен, со временем будет создана и поможет в проведении соответствующих транзакций", - заключил он.
https://ria.ru/20230524/briks-1873882783.html
https://ria.ru/20230524/mishustin-1873765338.html
россия
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823003284_0:0:2290:1717_1920x0_80_0_0_7d08bf7cd4a068eaad53feef2ce353d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вашингтон (штат), сергей рябков, брикс, в мире
Россия, Вашингтон (штат), Сергей Рябков, БРИКС, В мире
Страны БРИКС ускорились в вопросе перехода на нацвалюты, заявил Рябков

Рябков: страны БРИКС ускорились в вопросе перехода на расчеты в национальных валютах

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Страны БРИКС ускорились в вопросе перехода на расчеты в национальных валютах, но о единой валюте для объединения говорить пока сложно, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Все страны БРИКС ускорились с точки зрения перехода на расчеты в национальных валютах, уже всем странам, входящим в БРИКС, понятно, что Вашингтон и его союзники используют доллар в качестве оружия для давления на другие государства", - заявил Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
Патрушев назвал основную задачу БРИКС
24 мая, 15:30
Он отметил, что для партнеров России по БРИКС стала "холодным душем" заморозка Западом российских активов. То, что сейчас западные страны пытаются ограничить российский экспорт и блокировать финансовые транзакции, стимулирует многие страны думать над альтернативами доллару, добавил Рябков. Вместе с тем, по его словам, пока о единой валюте для объединения говорить не приходится.
«
"Переход на единую валюту предполагает создание единого эмиссионного центра, регулятора, согласование его полномочий, вероятную передачу прав на денежную эмиссию в наднациональный орган. Это означает, что в БРИКС надо будет синхронизировать макроэкономическую и монетарную политики. Сложные вопросы, двигаться в этом направлении пока, я думаю, не то что преждевременно, но в практическом плане сложновато", - добавил замглавы МИД РФ
Рябков также отметил, что работа над системой BRICS Pay, выдвинутая деловым советом "пятерки", ведется и находится на повестке дня.
"BRICS Pay, я уверен, со временем будет создана и поможет в проведении соответствующих транзакций", - заключил он.
Официальный визит премьер-министра России Михаила Мишустина в Китай - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
Мишустин: большинство расчетов между Россией и КНР проводятся в нацвалютах
24 мая, 06:28
 
РоссияВашингтон (штат)Сергей РябковБРИКСВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала