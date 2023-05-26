Рейтинг@Mail.ru
Путин поговорил по телефону с президентом Бразилии - РИА Новости, 26.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:07 26.05.2023 (обновлено: 17:26 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/braziliya-1874416456.html
Путин поговорил по телефону с президентом Бразилии
Путин поговорил по телефону с президентом Бразилии - РИА Новости, 26.05.2023
Путин поговорил по телефону с президентом Бразилии
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что поговорил по телефону с бразильским лидером Луисом Инасиу Лула да Силвой, и передал от него российским бизнесменам... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T17:07
2023-05-26T17:26
бразилия
владимир путин
политика
луис инасиу лула да силва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_fce871df5152d57016f94d940a0f5ecd.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что поговорил по телефону с бразильским лидером Луисом Инасиу Лула да Силвой, и передал от него российским бизнесменам наилучшие пожелания."Это был разговор с президентом Бразилии. И с его разрешения хочу передать всем участникам нашей сегодняшней встречи и вообще всему предпринимательскому сообществу России самые наилучшие пожелания, пожелания успехов и благополучия в бизнесе", - сказал Путин на встрече с членами "Деловой России", которую прервал ради международного звонка.
https://ria.ru/20230525/braziliya-1873978688.html
бразилия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_226f7b9f77a578b7407e5a348e037b43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бразилия, владимир путин, политика, луис инасиу лула да силва, россия
Бразилия, Владимир Путин, Политика, Луис Инасиу Лула да Силва, Россия
Путин поговорил по телефону с президентом Бразилии

Путин поговорил по телефону с президентом Бразилии Лулой да Силвой

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что поговорил по телефону с бразильским лидером Луисом Инасиу Лула да Силвой, и передал от него российским бизнесменам наилучшие пожелания.
"Это был разговор с президентом Бразилии. И с его разрешения хочу передать всем участникам нашей сегодняшней встречи и вообще всему предпринимательскому сообществу России самые наилучшие пожелания, пожелания успехов и благополучия в бизнесе", - сказал Путин на встрече с членами "Деловой России", которую прервал ради международного звонка.
Глава МИД Бразилии Мауру Виэйра - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
МИД Бразилии предупредил о рисках "отмены" России
25 мая, 00:37
 
БразилияВладимир ПутинПолитикаЛуис Инасиу Лула да СилваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала