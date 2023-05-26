https://ria.ru/20230526/borodach-1874143365.html

"Эффективнее пушек". Российские военные придумали, как взломать оборону ВСУ

"Эффективнее пушек". Российские военные придумали, как взломать оборону ВСУ - РИА Новости, 26.05.2023

"Эффективнее пушек". Российские военные придумали, как взломать оборону ВСУ

Пехотинцы получили оружие для штурма укреплений — реактивный огнемет "Бородач". По словам военных, это лишит ВСУ главного козыря — возможности действовать от... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T08:00

2023-05-26T08:00

2023-05-26T08:13

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

афганистан

кавказ

вооруженные силы украины

нпо "базальт"

воздушно-космические силы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865777554_0:25:3072:1753_1920x0_80_0_0_ee9f91c823c8d758b4b4b435e3449968.jpg

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Пехотинцы получили оружие для штурма укреплений — реактивный огнемет "Бородач". По словам военных, это лишит ВСУ главного козыря — возможности действовать от обороны. О том, как теперь изменится ситуация на фронте, — в материале РИА Новости.Вскрыть "консервную банку"Значительная часть боев проходит либо в городской застройке, либо у укрепрайонов. На многих участках фронта ВСУ превратили линию обороны в неприступную, залитую бетоном крепость. Чтобы вскрыть эту "консервную банку", наступающим нужно специальное вооружение, способное эффективно подавлять огневые точки.До недавних пор в роли "карманной артиллерии" пехоты выступали реактивные огнеметы РПО-А "Шмель". Их сменят более легкие МРО-А "Бородач". Перед НПО "Базальт" поставили несколько основных задач: уменьшить габариты и массу конструкции, повысить огневые характеристики, улучшить эксплуатационные особенности. Кроме того, планировалось сделать несколько модификаций разного назначенияПо сути, "Бородач" — одноразовый гранатомет с термобарическим боеприпасом. Такие перед детонацией распыляют горючий аэрозоль, что значительно усиливает эффект. Взрыв буквально выжигает весь кислород и вызывает мощную ударную волну. Меткое попадание полностью уничтожает железобетонный дот.Конструкция предельно проста. Пусковое устройство — облегченная труба калибра 72,5 миллиметра и длиной 900 миллиметров. Снаружи — рукоятка для удержания, прицел, а также пусковой механизм. Перезарядка не предусмотрена. Общая масса боеготового "Бородача" — 4,7 килограмма. Прицельная дальность — 600 метров.Есть варианты с другими боеприпасами. Изделие МРО-З — с зажигательными, МРО-ДЗ — дымно-зажигательными, МРО-Д — дымными. Это очень полезно для штурмовых частей. Дымовая завеса позволяет и скрытно подобраться к позициям противника, и эвакуировать под огнем раненых. А зажигательные боеприпасы эффективны при выкуривании из зданий."Это очень актуально для Авдеевского направления, — рассказывает офицер 1-го армейского корпуса ДНР с позывным Клим. — Там чрезвычайно мощные укрепления. РПГ их не берут, даже артиллерия не всегда справляется. В последнее время, конечно, полегче: ВКС применяют планирующие бомбы. Но пехоте в бою тоже нужен свой аргумент против фортификаций"."Рысь" и "Шмель"Конструктивно "Бородач" мало отличается от штурмового гранатомета РШГ-2. А по функционалу это "внук" первого советского реактивного пехотного огнемета "Рысь", разработанного в 1975-м.То было революционное оружие. В отличие от ранцевых струйных огнеметов времен Великой Отечественной огнесмесь выстреливалась по-гранатометному — в специальной капсуле с реактивным двигателем. Прицельная дальность — 190 метров, но поражали цель и на 400 метрах."Рысь" применяли в Афганистане. Впрочем, не все ожидания оправдались. Огнемет увесистый — более 20 килограммов. К тому же дальнобойности в горах не хватало. А каменные и глиняные укрепления душманов не всегда горели.Под занавес войны появилось более мощное оружие, которое остается визитной карточкой войск РХБЗ и сегодня.Легендарный реактивный пехотный огнемет "Шмель" военные называют карманной гаубицей. По фугасному воздействию он не уступает 122-152-миллиметровым артиллерийским снарядам. Отличные характеристики позволяли солдатам выкуривать боевиков из зданий, доставать минометные и пулеметные расчеты в ущельях.Пик боевого применения пришелся на Чечню, Дагестан и другие районы Кавказа. Последние модификации бьют на 1700 метров. Это явно избыточно, но любая цель, находящаяся от огнеметчика в километровом радиусе, — будь то танк, отряд пехоты, огневая точка — гарантированно попадает в зону поражения.Тяжелый аргументТяжелые огнеметные системы ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек" активно используют в зоне СВО. Полный залп уничтожает все живое на площади до 40 тысяч квадратных метров.Дальность — от 400 до 6000 метров. Пакет из 30 направляющих (24 у "Солнцепека") для реактивных снарядов смонтирован в качающейся части пусковой установки на поворотной платформе. А та находится на шасси танка Т-72. Все действия экипаж производит не выходя из машины — с помощью прицела и силовых следящих приводов.Обе системы вооружены термобарическими боеприпасами калибра 220 миллиметров. Принцип действия схож со "Шмелем". Снаряд создает облако взрывоопасной смеси и затем подрывает его, поджигая весь кислород в облаке. После мгновенной детонации давление резко поднимается, а потом падает ниже атмосферного примерно на 160 миллиметров ртутного столба. Это приводит к разрыву внутренних органов.Но это оружие неизбирательно. К тому же сильно зависит от погоды. В сильный ветер, дождь или снегопад аэрозольное облако значительно меньше.Еще один минус — малая дальность. Тяжелые огнеметные системы уязвимы для ответного огня. Поэтому "Буратино" и "Солнцепек" применяются эпизодически и лишь в качестве прикрытия других подразделений. Однако они — приоритетная цель для ВСУ.

https://radiosputnik.ria.ru/20230525/diversanty-1874112597.html

https://ria.ru/20230525/spetsoperatsiya-1874112267.html

https://ria.ru/20230403/solntsepek-1862603579.html

донецкая народная республика

афганистан

кавказ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, донецкая народная республика, афганистан, кавказ, вооруженные силы украины, нпо "базальт", воздушно-космические силы россии, тос-1 «буратино», тос-1а "солнцепек", т-72 "урал"