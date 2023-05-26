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"Эффективнее пушек". Российские военные придумали, как взломать оборону ВСУ - РИА Новости, 26.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 26.05.2023 (обновлено: 08:13 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/borodach-1874143365.html
"Эффективнее пушек". Российские военные придумали, как взломать оборону ВСУ
"Эффективнее пушек". Российские военные придумали, как взломать оборону ВСУ - РИА Новости, 26.05.2023
"Эффективнее пушек". Российские военные придумали, как взломать оборону ВСУ
Пехотинцы получили оружие для штурма укреплений — реактивный огнемет "Бородач". По словам военных, это лишит ВСУ главного козыря — возможности действовать от... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T08:00
2023-05-26T08:13
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
афганистан
кавказ
вооруженные силы украины
нпо "базальт"
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Пехотинцы получили оружие для штурма укреплений — реактивный огнемет "Бородач". По словам военных, это лишит ВСУ главного козыря — возможности действовать от обороны. О том, как теперь изменится ситуация на фронте, — в материале РИА Новости.Вскрыть "консервную банку"Значительная часть боев проходит либо в городской застройке, либо у укрепрайонов. На многих участках фронта ВСУ превратили линию обороны в неприступную, залитую бетоном крепость. Чтобы вскрыть эту "консервную банку", наступающим нужно специальное вооружение, способное эффективно подавлять огневые точки.До недавних пор в роли "карманной артиллерии" пехоты выступали реактивные огнеметы РПО-А "Шмель". Их сменят более легкие МРО-А "Бородач". Перед НПО "Базальт" поставили несколько основных задач: уменьшить габариты и массу конструкции, повысить огневые характеристики, улучшить эксплуатационные особенности. Кроме того, планировалось сделать несколько модификаций разного назначенияПо сути, "Бородач" — одноразовый гранатомет с термобарическим боеприпасом. Такие перед детонацией распыляют горючий аэрозоль, что значительно усиливает эффект. Взрыв буквально выжигает весь кислород и вызывает мощную ударную волну. Меткое попадание полностью уничтожает железобетонный дот.Конструкция предельно проста. Пусковое устройство — облегченная труба калибра 72,5 миллиметра и длиной 900 миллиметров. Снаружи — рукоятка для удержания, прицел, а также пусковой механизм. Перезарядка не предусмотрена. Общая масса боеготового "Бородача" — 4,7 килограмма. Прицельная дальность — 600 метров.Есть варианты с другими боеприпасами. Изделие МРО-З — с зажигательными, МРО-ДЗ — дымно-зажигательными, МРО-Д — дымными. Это очень полезно для штурмовых частей. Дымовая завеса позволяет и скрытно подобраться к позициям противника, и эвакуировать под огнем раненых. А зажигательные боеприпасы эффективны при выкуривании из зданий."Это очень актуально для Авдеевского направления, — рассказывает офицер 1-го армейского корпуса ДНР с позывным Клим. — Там чрезвычайно мощные укрепления. РПГ их не берут, даже артиллерия не всегда справляется. В последнее время, конечно, полегче: ВКС применяют планирующие бомбы. Но пехоте в бою тоже нужен свой аргумент против фортификаций"."Рысь" и "Шмель"Конструктивно "Бородач" мало отличается от штурмового гранатомета РШГ-2. А по функционалу это "внук" первого советского реактивного пехотного огнемета "Рысь", разработанного в 1975-м.То было революционное оружие. В отличие от ранцевых струйных огнеметов времен Великой Отечественной огнесмесь выстреливалась по-гранатометному — в специальной капсуле с реактивным двигателем. Прицельная дальность — 190 метров, но поражали цель и на 400 метрах."Рысь" применяли в Афганистане. Впрочем, не все ожидания оправдались. Огнемет увесистый — более 20 килограммов. К тому же дальнобойности в горах не хватало. А каменные и глиняные укрепления душманов не всегда горели.Под занавес войны появилось более мощное оружие, которое остается визитной карточкой войск РХБЗ и сегодня.Легендарный реактивный пехотный огнемет "Шмель" военные называют карманной гаубицей. По фугасному воздействию он не уступает 122-152-миллиметровым артиллерийским снарядам. Отличные характеристики позволяли солдатам выкуривать боевиков из зданий, доставать минометные и пулеметные расчеты в ущельях.Пик боевого применения пришелся на Чечню, Дагестан и другие районы Кавказа. Последние модификации бьют на 1700 метров. Это явно избыточно, но любая цель, находящаяся от огнеметчика в километровом радиусе, — будь то танк, отряд пехоты, огневая точка — гарантированно попадает в зону поражения.Тяжелый аргументТяжелые огнеметные системы ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек" активно используют в зоне СВО. Полный залп уничтожает все живое на площади до 40 тысяч квадратных метров.Дальность — от 400 до 6000 метров. Пакет из 30 направляющих (24 у "Солнцепека") для реактивных снарядов смонтирован в качающейся части пусковой установки на поворотной платформе. А та находится на шасси танка Т-72. Все действия экипаж производит не выходя из машины — с помощью прицела и силовых следящих приводов.Обе системы вооружены термобарическими боеприпасами калибра 220 миллиметров. Принцип действия схож со "Шмелем". Снаряд создает облако взрывоопасной смеси и затем подрывает его, поджигая весь кислород в облаке. После мгновенной детонации давление резко поднимается, а потом падает ниже атмосферного примерно на 160 миллиметров ртутного столба. Это приводит к разрыву внутренних органов.Но это оружие неизбирательно. К тому же сильно зависит от погоды. В сильный ветер, дождь или снегопад аэрозольное облако значительно меньше.Еще один минус — малая дальность. Тяжелые огнеметные системы уязвимы для ответного огня. Поэтому "Буратино" и "Солнцепек" применяются эпизодически и лишь в качестве прикрытия других подразделений. Однако они — приоритетная цель для ВСУ.
https://radiosputnik.ria.ru/20230525/diversanty-1874112597.html
https://ria.ru/20230525/spetsoperatsiya-1874112267.html
https://ria.ru/20230403/solntsepek-1862603579.html
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безопасность, донецкая народная республика, афганистан, кавказ, вооруженные силы украины, нпо "базальт", воздушно-космические силы россии, тос-1 «буратино», тос-1а "солнцепек", т-72 "урал"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Афганистан, Кавказ, Вооруженные силы Украины, НПО "Базальт", Воздушно-космические силы России, ТОС-1 «Буратино», ТОС-1А "Солнцепек", Т-72 "Урал"

"Эффективнее пушек". Российские военные придумали, как взломать оборону ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделения ВДВ на квадроцикле в южном секторе СВО
Военнослужащие подразделения ВДВ на квадроцикле в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Пехотинцы получили оружие для штурма укреплений — реактивный огнемет "Бородач". По словам военных, это лишит ВСУ главного козыря — возможности действовать от обороны. О том, как теперь изменится ситуация на фронте, — в материале РИА Новости.

Вскрыть "консервную банку"

Значительная часть боев проходит либо в городской застройке, либо у укрепрайонов. На многих участках фронта ВСУ превратили линию обороны в неприступную, залитую бетоном крепость. Чтобы вскрыть эту "консервную банку", наступающим нужно специальное вооружение, способное эффективно подавлять огневые точки.
Военнослужащие подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Военнослужащие ВС РФ за сутки ликвидировали пять украинских ДРГ в зоне СВО
Вчера, 15:17
До недавних пор в роли "карманной артиллерии" пехоты выступали реактивные огнеметы РПО-А "Шмель". Их сменят более легкие МРО-А "Бородач". Перед НПО "Базальт" поставили несколько основных задач: уменьшить габариты и массу конструкции, повысить огневые характеристики, улучшить эксплуатационные особенности. Кроме того, планировалось сделать несколько модификаций разного назначения
По сути, "Бородач" — одноразовый гранатомет с термобарическим боеприпасом. Такие перед детонацией распыляют горючий аэрозоль, что значительно усиливает эффект. Взрыв буквально выжигает весь кислород и вызывает мощную ударную волну. Меткое попадание полностью уничтожает железобетонный дот.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПехотный огнемет для городских боев МРО-А "Бородач", впервые представленный на международной выставке MILEX-2023
Пехотный огнемет для городских боев МРО-А Бородач впервые представленный на международной выставке MILEX-2023 - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
Пехотный огнемет для городских боев МРО-А "Бородач", впервые представленный на международной выставке MILEX-2023
Конструкция предельно проста. Пусковое устройство — облегченная труба калибра 72,5 миллиметра и длиной 900 миллиметров. Снаружи — рукоятка для удержания, прицел, а также пусковой механизм. Перезарядка не предусмотрена. Общая масса боеготового "Бородача" — 4,7 килограмма. Прицельная дальность — 600 метров.
Есть варианты с другими боеприпасами. Изделие МРО-З — с зажигательными, МРО-ДЗ — дымно-зажигательными, МРО-Д — дымными. Это очень полезно для штурмовых частей. Дымовая завеса позволяет и скрытно подобраться к позициям противника, и эвакуировать под огнем раненых. А зажигательные боеприпасы эффективны при выкуривании из зданий.
Самоходная-артиллерийская установка (САУ) МСТА-С на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении
Вчера, 15:16
"Это очень актуально для Авдеевского направления, — рассказывает офицер 1-го армейского корпуса ДНР с позывным Клим. — Там чрезвычайно мощные укрепления. РПГ их не берут, даже артиллерия не всегда справляется. В последнее время, конечно, полегче: ВКС применяют планирующие бомбы. Но пехоте в бою тоже нужен свой аргумент против фортификаций".

"Рысь" и "Шмель"

Конструктивно "Бородач" мало отличается от штурмового гранатомета РШГ-2. А по функционалу это "внук" первого советского реактивного пехотного огнемета "Рысь", разработанного в 1975-м.
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтрельба роты радиационной, химической и биологической защиты из ручного противотанкового огнемета "Рысь" в Рязанской области
Стрельба роты радио-химической и биологической защиты из ручного противотанкового огнемета Рысь в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Стрельба роты радиационной, химической и биологической защиты из ручного противотанкового огнемета "Рысь" в Рязанской области
То было революционное оружие. В отличие от ранцевых струйных огнеметов времен Великой Отечественной огнесмесь выстреливалась по-гранатометному — в специальной капсуле с реактивным двигателем. Прицельная дальность — 190 метров, но поражали цель и на 400 метрах.
"Рысь" применяли в Афганистане. Впрочем, не все ожидания оправдались. Огнемет увесистый — более 20 килограммов. К тому же дальнобойности в горах не хватало. А каменные и глиняные укрепления душманов не всегда горели.
Под занавес войны появилось более мощное оружие, которое остается визитной карточкой войск РХБЗ и сегодня.
© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкВоенные учения в Ингушетии
Военные учения в Ингушетии - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в медиабанк
Военные учения в Ингушетии
Легендарный реактивный пехотный огнемет "Шмель" военные называют карманной гаубицей. По фугасному воздействию он не уступает 122-152-миллиметровым артиллерийским снарядам. Отличные характеристики позволяли солдатам выкуривать боевиков из зданий, доставать минометные и пулеметные расчеты в ущельях.
Пик боевого применения пришелся на Чечню, Дагестан и другие районы Кавказа. Последние модификации бьют на 1700 метров. Это явно избыточно, но любая цель, находящаяся от огнеметчика в километровом радиусе, — будь то танк, отряд пехоты, огневая точка — гарантированно попадает в зону поражения.

Тяжелый аргумент

Тяжелые огнеметные системы ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек" активно используют в зоне СВО. Полный залп уничтожает все живое на площади до 40 тысяч квадратных метров.
Работа расчетов огнеметных систем ТОС -1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
Военный аналитик объяснил, зачем "Солнцепеки" нужны ВДВ на передовой
3 апреля, 11:59
Дальность — от 400 до 6000 метров. Пакет из 30 направляющих (24 у "Солнцепека") для реактивных снарядов смонтирован в качающейся части пусковой установки на поворотной платформе. А та находится на шасси танка Т-72. Все действия экипаж производит не выходя из машины — с помощью прицела и силовых следящих приводов.
Обе системы вооружены термобарическими боеприпасами калибра 220 миллиметров. Принцип действия схож со "Шмелем". Снаряд создает облако взрывоопасной смеси и затем подрывает его, поджигая весь кислород в облаке. После мгновенной детонации давление резко поднимается, а потом падает ниже атмосферного примерно на 160 миллиметров ртутного столба. Это приводит к разрыву внутренних органов.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек"
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек"
Но это оружие неизбирательно. К тому же сильно зависит от погоды. В сильный ветер, дождь или снегопад аэрозольное облако значительно меньше.
Еще один минус — малая дальность. Тяжелые огнеметные системы уязвимы для ответного огня. Поэтому "Буратино" и "Солнцепек" применяются эпизодически и лишь в качестве прикрытия других подразделений. Однако они — приоритетная цель для ВСУ.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаАфганистанКавказВооруженные силы УкраиныНПО "Базальт"Воздушно-космические силы РоссииТОС-1 «Буратино»ТОС-1А "Солнцепек"Т-72 "Урал"
 
 
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