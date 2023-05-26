https://ria.ru/20230526/boepripasy-1874296818.html

Британский военный эксперт сообщил о нехватке у НАТО боеприпасов для F-16

Британский военный эксперт сообщил о нехватке у НАТО боеприпасов для F-16 - РИА Новости, 26.05.2023

Британский военный эксперт сообщил о нехватке у НАТО боеприпасов для F-16

Пока неизвестно, кто из западных союзников Украины будет поставлять Киеву дорогостоящие боеприпасы класса "воздух-воздух" для истребителей F-16, учитывая, что... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T12:08

2023-05-26T12:08

2023-05-26T12:27

украина

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Пока неизвестно, кто из западных союзников Украины будет поставлять Киеву дорогостоящие боеприпасы класса "воздух-воздух" для истребителей F-16, учитывая, что большая часть ВВС стран НАТО испытывает в них нехватку, утверждает британский маршал авиации королевских ВВС в отставке Эдвард Стрингер, ранее занимавший должность генерального директора отдела развития объединенных сил министерства обороны Великобритании. "Гораздо большая проблема заключается в том, кто поставляет ракеты класса "воздух-воздух"... Хотя национальные военные запасы засекречены, ни для кого не секрет, что большая часть военно-воздушных сил НАТО испытывает в них нехватку", - написал Стрингер в статье, опубликованной в газете Financial Times. По его словам, американская ракета Amraam очень эффективна, но стоит около одного миллиона долларов за штуку, а европейская управляемая ракета Meteor с большей дальностью полета еще дороже. В этих условиях союзным силам следовало бы в срочном порядке ускорить поставки ракет, отмечает Стрингер. Помимо прочего маршал указал на необходимость многомесячного обучения украинских пилотов, которые без подготовки не смогут эффективно управлять F-16. Кто будет заниматься капитальным обслуживанием самолетов – тоже вопрос, добавил он. Президент США Джо Байден на саммите G7 в Японии объявил о намерении союзников начать подготовку украинских летчиков к пилотированию американских F-16 и иных истребителей четвертого поколения западного производства. Как сообщали в Вашингтоне, пока не принято решение о том, кто и где будет обучать пилотов, но ожидается, что местом тренировок будет одна из европейских стран. Обучение начнется "в ближайшие недели или месяцы", сообщал Белый дом. По мере обучения будет принято решение о том, кто и в каком количестве передаст Украине истребители. Поставки планируются на долгосрочную перспективу, а не к ближайшим операциям Киева, сообщал Белый дом. Россия называет возможные поставки F-16 очередным этапом эскалации и предупреждает, что техника станет законной целью для российских сил.

https://ria.ru/20230526/nato-1874268950.html

https://ria.ru/20230526/ukraina-1874293777.html

украина

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великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, киев, великобритания, джо байден, нато, g7, f-16, в мире