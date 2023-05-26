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Минобороны: США готовили на Украине персонал по программе биоугроз - РИА Новости, 26.05.2023
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10:51 26.05.2023 (обновлено: 11:03 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/biougrozy-1874273161.html
Минобороны: США готовили на Украине персонал по программе биоугроз
Минобороны: США готовили на Украине персонал по программе биоугроз - РИА Новости, 26.05.2023
Минобороны: США готовили на Украине персонал по программе биоугроз
Полученные при проведении спецоперации на Украине документы показывают, что несколько лет НИИ сухопутных войск США имени Уолтера Рида готовил украинский... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T10:51
2023-05-26T11:03
в мире
сша
украина
игорь кириллов
войска рхбз
пентагон
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Полученные при проведении спецоперации на Украине документы показывают, что несколько лет НИИ сухопутных войск США имени Уолтера Рида готовил украинский персонал по программе сокращения биологических угроз, заявил начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ), генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Документы, полученные в ходе специальной военной операции, свидетельствуют о том, что на протяжении нескольких лет институт (НИИ имени Уолтера Рида) принимал участие в подготовке украинского персонала в рамках программы сокращения биологических угроз. К обучению украинских специалистов привлекался руководитель отдела эпидемиологии Роберт Липник и его подчиненные", - сказал он на брифинге. По словам, Кириллова, научно-исследовательский институт сухопутных войск США имени Уолтера Рида является базовой частью системы глобального контроля за биологической обстановкой (EIDSS) Пентагона.
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в мире, сша, украина, игорь кириллов, войска рхбз, пентагон
В мире, США, Украина, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, Пентагон
Минобороны: США готовили на Украине персонал по программе биоугроз

Минобороны: НИИ сухопутных войск США готовил украинцев по программе сокращения биоугроз

© Sputnik / Леван Авлабрели | Перейти в медиабанкСотрудница лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии
Сотрудница лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© Sputnik / Леван Авлабрели
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Сотрудница лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Полученные при проведении спецоперации на Украине документы показывают, что несколько лет НИИ сухопутных войск США имени Уолтера Рида готовил украинский персонал по программе сокращения биологических угроз, заявил начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ), генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Документы, полученные в ходе специальной военной операции, свидетельствуют о том, что на протяжении нескольких лет институт (НИИ имени Уолтера Рида) принимал участие в подготовке украинского персонала в рамках программы сокращения биологических угроз. К обучению украинских специалистов привлекался руководитель отдела эпидемиологии Роберт Липник и его подчиненные", - сказал он на брифинге.
По словам, Кириллова, научно-исследовательский институт сухопутных войск США имени Уолтера Рида является базовой частью системы глобального контроля за биологической обстановкой (EIDSS) Пентагона.
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Вчера, 10:43
 
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