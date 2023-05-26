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Минобороны изъяло документы о работе ветинститута в Харькове - РИА Новости, 26.05.2023
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10:38 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/bioprogrammy-1874268808.html
Минобороны изъяло документы о работе ветинститута в Харькове
Минобороны изъяло документы о работе ветинститута в Харькове - РИА Новости, 26.05.2023
Минобороны изъяло документы о работе ветинститута в Харькове
Специалисты Минобороны России изъяли в лаборатории биосферного заповедника в Аскания-Нова (Херсонская область) документы, подтверждающие, что Харьковский... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T10:38
2023-05-26T10:38
харьков
россия
херсонская область
игорь кириллов
министерство обороны сша
войска рхбз
безопасность
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Специалисты Минобороны России изъяли в лаборатории биосферного заповедника в Аскания-Нова (Херсонская область) документы, подтверждающие, что Харьковский институт ветеринарной медицины работал над военно-биологическими проектами Пентагона, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Изъятые в ветеринарной лаборатории заповедника документы подтверждают причастность Харьковского института ветеринарной медицины к проведению работ в рамках американских проектов Ю-Пи-8, Пи-444 и подготовке к реализации проекта "Флу-Флай-Вей", - сообщил генерал на брифинге. По его словам, целью этих проектов является оценка условий, при которых процессы передачи возбудителей экономически значимых инфекций могут стать неуправляемыми, нанести экономический ущерб и создать риски продовольственной безопасности. "Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что заказчиком проектов является минобороны США – ведомство, не имеющее никакого отношения к изучению маршрутов миграции птиц", - добавил Кириллов.
https://ria.ru/20230526/biolaboratoriya-1874268154.html
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харьков, россия, херсонская область , игорь кириллов, министерство обороны сша, войска рхбз, безопасность
Харьков, Россия, Херсонская область , Игорь Кириллов, Министерство обороны США, Войска РХБЗ, Безопасность
Минобороны изъяло документы о работе ветинститута в Харькове

Минобороны изъяло документы о работе ветинститута в Харькове над биопрограммами Пентагона

© AP Photo / Andrew HarnikКостюм биологической защиты в учебном центре Медицинского исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в Форт-Детрик
Костюм биологической защиты в учебном центре Медицинского исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в Форт-Детрик - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Костюм биологической защиты в учебном центре Медицинского исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в Форт-Детрик. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Специалисты Минобороны России изъяли в лаборатории биосферного заповедника в Аскания-Нова (Херсонская область) документы, подтверждающие, что Харьковский институт ветеринарной медицины работал над военно-биологическими проектами Пентагона, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Изъятые в ветеринарной лаборатории заповедника документы подтверждают причастность Харьковского института ветеринарной медицины к проведению работ в рамках американских проектов Ю-Пи-8, Пи-444 и подготовке к реализации проекта "Флу-Флай-Вей", - сообщил генерал на брифинге.
Сотрудник лаборатории - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
США нарастили число максимально изолированных биолабораторий
Вчера, 10:35
По его словам, целью этих проектов является оценка условий, при которых процессы передачи возбудителей экономически значимых инфекций могут стать неуправляемыми, нанести экономический ущерб и создать риски продовольственной безопасности.
"Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что заказчиком проектов является минобороны США – ведомство, не имеющее никакого отношения к изучению маршрутов миграции птиц", - добавил Кириллов.
Сотрудник работает в лаборатории - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
В Херсонской области обнаружили следы высокопатогенного гриппа птиц
Вчера, 10:29
 
ХарьковРоссияХерсонская областьИгорь КирилловМинистерство обороны СШАВойска РХБЗБезопасность
 
 
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