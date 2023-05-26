https://ria.ru/20230526/bioprogrammy-1874268808.html
Минобороны изъяло документы о работе ветинститута в Харькове
Минобороны изъяло документы о работе ветинститута в Харькове - РИА Новости, 26.05.2023
Минобороны изъяло документы о работе ветинститута в Харькове
Специалисты Минобороны России изъяли в лаборатории биосферного заповедника в Аскания-Нова (Херсонская область) документы, подтверждающие, что Харьковский... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T10:38
2023-05-26T10:38
2023-05-26T10:38
харьков
россия
херсонская область
игорь кириллов
министерство обороны сша
войска рхбз
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791239761_0:75:3072:1803_1920x0_80_0_0_4264611047f150f7382fae85d514fbb8.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Специалисты Минобороны России изъяли в лаборатории биосферного заповедника в Аскания-Нова (Херсонская область) документы, подтверждающие, что Харьковский институт ветеринарной медицины работал над военно-биологическими проектами Пентагона, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Изъятые в ветеринарной лаборатории заповедника документы подтверждают причастность Харьковского института ветеринарной медицины к проведению работ в рамках американских проектов Ю-Пи-8, Пи-444 и подготовке к реализации проекта "Флу-Флай-Вей", - сообщил генерал на брифинге. По его словам, целью этих проектов является оценка условий, при которых процессы передачи возбудителей экономически значимых инфекций могут стать неуправляемыми, нанести экономический ущерб и создать риски продовольственной безопасности. "Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что заказчиком проектов является минобороны США – ведомство, не имеющее никакого отношения к изучению маршрутов миграции птиц", - добавил Кириллов.
https://ria.ru/20230526/biolaboratoriya-1874268154.html
https://ria.ru/20230526/gripp-1874266214.html
харьков
россия
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791239761_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_b58bd2e38ff9b5f7d285d29049c4ec9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьков, россия, херсонская область , игорь кириллов, министерство обороны сша, войска рхбз, безопасность
Харьков, Россия, Херсонская область , Игорь Кириллов, Министерство обороны США, Войска РХБЗ, Безопасность
Минобороны изъяло документы о работе ветинститута в Харькове
Минобороны изъяло документы о работе ветинститута в Харькове над биопрограммами Пентагона
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Специалисты Минобороны России изъяли в лаборатории биосферного заповедника в Аскания-Нова (Херсонская область) документы, подтверждающие, что Харьковский институт ветеринарной медицины работал над военно-биологическими проектами Пентагона, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Изъятые в ветеринарной лаборатории заповедника документы подтверждают причастность Харьковского института ветеринарной медицины к проведению работ в рамках американских проектов Ю-Пи-8, Пи-444 и подготовке к реализации проекта "Флу-Флай-Вей", - сообщил генерал на брифинге.
США нарастили число максимально изолированных биолабораторий
По его словам, целью этих проектов является оценка условий, при которых процессы передачи возбудителей экономически значимых инфекций могут стать неуправляемыми, нанести экономический ущерб и создать риски продовольственной безопасности.
"Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что заказчиком проектов является минобороны США – ведомство, не имеющее никакого отношения к изучению маршрутов миграции птиц", - добавил Кириллов.
В Херсонской области обнаружили следы высокопатогенного гриппа птиц