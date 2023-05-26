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США нарастили число максимально изолированных биолабораторий - РИА Новости, 26.05.2023
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10:35 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/biolaboratoriya-1874268154.html
США нарастили число максимально изолированных биолабораторий
США нарастили число максимально изолированных биолабораторий - РИА Новости, 26.05.2023
США нарастили число максимально изолированных биолабораторий
США нарастили число биологических лабораторий, имеющих максимальный уровень изоляции от внешней среды, заявил начальник войск радиационной, химической и... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T10:35
2023-05-26T10:35
сша
игорь кириллов
в мире
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. США нарастили число биологических лабораторий, имеющих максимальный уровень изоляции от внешней среды, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Хотелось бы обратить внимание, за последние несколько лет в Соединенных Штатах существенно увеличилось количество биолабораторий с максимально высокими уровнями изоляции BSL-3-плюс и BSL-4", - сказал Кириллов на брифинге. Как следует из доклада Лондонского королевского колледжа, в США имеются 25 действующих и три строящихся лаборатории, в которых проводятся исследования особо опасных вирусов и бактерий, отметил генерал. "В соответствии с документом, в ближайшие несколько лет планируется открыть еще 18 лабораторий BSL-4, большинство из которых будут расположены в азиатских странах, вне национальной юрисдикции США", - добавил Кириллов. "При этом высказывается озабоченность, что функционирование указанных объектов будет создавать серьезные риски: лаборатории расположены в густонаселенных районах, при их строительстве происходит экономия за счет защитного оборудования, а в странах, где они базируются, отсутствуют эффективные правовые нормы, регламентирующие вопросы биобезопасности", - сказал Кириллов.
https://ria.ru/20230428/biolaboratorii-1868334902.html
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сша, игорь кириллов, в мире
США, Игорь Кириллов, В мире
США нарастили число максимально изолированных биолабораторий

Генерал-лейтенант Кириллов: США нарастили число максимально изолированных биолабораторий

© AP Photo / Andrew Harnik, FileСотрудник лаборатории
Сотрудник лаборатории - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© AP Photo / Andrew Harnik, File
Сотрудник лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. США нарастили число биологических лабораторий, имеющих максимальный уровень изоляции от внешней среды, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«
"Хотелось бы обратить внимание, за последние несколько лет в Соединенных Штатах существенно увеличилось количество биолабораторий с максимально высокими уровнями изоляции BSL-3-плюс и BSL-4", - сказал Кириллов на брифинге.
Как следует из доклада Лондонского королевского колледжа, в США имеются 25 действующих и три строящихся лаборатории, в которых проводятся исследования особо опасных вирусов и бактерий, отметил генерал.
"В соответствии с документом, в ближайшие несколько лет планируется открыть еще 18 лабораторий BSL-4, большинство из которых будут расположены в азиатских странах, вне национальной юрисдикции США", - добавил Кириллов.
"При этом высказывается озабоченность, что функционирование указанных объектов будет создавать серьезные риски: лаборатории расположены в густонаселенных районах, при их строительстве происходит экономия за счет защитного оборудования, а в странах, где они базируются, отсутствуют эффективные правовые нормы, регламентирующие вопросы биобезопасности", - сказал Кириллов.
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