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Путин обсудил с Лавровым возможность безвиза с несколькими странами
Путин обсудил с Лавровым возможность безвиза с несколькими странами - РИА Новости, 26.05.2023
Путин обсудил с Лавровым возможность безвиза с несколькими странами
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что недавно обсуждал с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым возможность введения безвизового режима с рядом... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T18:00
2023-05-26T18:00
2023-05-26T18:10
владимир путин
сергей лавров
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что недавно обсуждал с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым возможность введения безвизового режима с рядом стран."Не поверите, буквально два дня назад разговаривал с министром иностранных дел на этот счет. Применительно к разным регионам мира, о введении, быть может, даже безвизового режима для кого-то", - сказал Путин в ходе встречи с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия", комментируя предложение о новой категории многократных виз для иностранных инвесторов и об упрощении для ряда категорий процедуры получения виз и оформления разрешения на работу.
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владимир путин, сергей лавров, деловая россия, россия
Владимир Путин, Сергей Лавров, Деловая Россия, Россия
Путин обсудил с Лавровым возможность безвиза с несколькими странами
Путин сообщил, что обсудил с Лавровым возможный безвизовый режим с несколькими странами