https://ria.ru/20230526/bezviz-1874433402.html

Путин обсудил с Лавровым возможность безвиза с несколькими странами

Путин обсудил с Лавровым возможность безвиза с несколькими странами - РИА Новости, 26.05.2023

Путин обсудил с Лавровым возможность безвиза с несколькими странами

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что недавно обсуждал с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым возможность введения безвизового режима с рядом... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T18:00

2023-05-26T18:00

2023-05-26T18:10

владимир путин

сергей лавров

деловая россия

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что недавно обсуждал с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым возможность введения безвизового режима с рядом стран."Не поверите, буквально два дня назад разговаривал с министром иностранных дел на этот счет. Применительно к разным регионам мира, о введении, быть может, даже безвизового режима для кого-то", - сказал Путин в ходе встречи с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия", комментируя предложение о новой категории многократных виз для иностранных инвесторов и об упрощении для ряда категорий процедуры получения виз и оформления разрешения на работу.

https://ria.ru/20230523/kitay-1873614079.html

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владимир путин, сергей лавров, деловая россия, россия