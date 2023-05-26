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Путин обсудил с Лавровым возможность безвиза с несколькими странами - РИА Новости, 26.05.2023
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18:00 26.05.2023 (обновлено: 18:10 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/bezviz-1874433402.html
Путин обсудил с Лавровым возможность безвиза с несколькими странами
Путин обсудил с Лавровым возможность безвиза с несколькими странами - РИА Новости, 26.05.2023
Путин обсудил с Лавровым возможность безвиза с несколькими странами
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что недавно обсуждал с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым возможность введения безвизового режима с рядом... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T18:00
2023-05-26T18:10
владимир путин
сергей лавров
деловая россия
россия
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что недавно обсуждал с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым возможность введения безвизового режима с рядом стран."Не поверите, буквально два дня назад разговаривал с министром иностранных дел на этот счет. Применительно к разным регионам мира, о введении, быть может, даже безвизового режима для кого-то", - сказал Путин в ходе встречи с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия", комментируя предложение о новой категории многократных виз для иностранных инвесторов и об упрощении для ряда категорий процедуры получения виз и оформления разрешения на работу.
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владимир путин, сергей лавров, деловая россия, россия
Владимир Путин, Сергей Лавров, Деловая Россия, Россия
Путин обсудил с Лавровым возможность безвиза с несколькими странами

Путин сообщил, что обсудил с Лавровым возможный безвизовый режим с несколькими странами

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что недавно обсуждал с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым возможность введения безвизового режима с рядом стран.
"Не поверите, буквально два дня назад разговаривал с министром иностранных дел на этот счет. Применительно к разным регионам мира, о введении, быть может, даже безвизового режима для кого-то", - сказал Путин в ходе встречи с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия", комментируя предложение о новой категории многократных виз для иностранных инвесторов и об упрощении для ряда категорий процедуры получения виз и оформления разрешения на работу.
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Владимир ПутинСергей ЛавровДеловая РоссияРоссия
 
 
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