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Причиной взрывов в Краснодаре стало падение двух беспилотников - РИА Новости, 26.05.2023
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13:19 26.05.2023 (обновлено: 16:18 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/bespilotniki-1874323953.html
Причиной взрывов в Краснодаре стало падение двух беспилотников
Причиной взрывов в Краснодаре стало падение двух беспилотников - РИА Новости, 26.05.2023
Причиной взрывов в Краснодаре стало падение двух беспилотников
Взрыв на Морской улице в Краснодаре вызван падением двух беспилотников, ЧП обошлось без жертв, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T13:19
2023-05-26T16:18
россия
вениамин кондратьев
краснодар
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КРАСНОДАР, 26 мая — РИА Новости. Взрыв на Морской улице в Краснодаре вызван падением двух беспилотников, ЧП обошлось без жертв, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев."Причиной утреннего происшествия на улице Морской в краевом центре стало падение двух беспилотников. Есть повреждения зданий, но жизнеобеспечивающая инфраструктура не пострадала. А главное — обошлось без жертв", — говорится в публикации в Telegram-канале руководителя региона.Следственные мероприятия продолжаются. По словам губернатора, власти помогут пострадавшим горожанам восстановить жилье.Утром в пятницу оперативный штаб региона сообщил о взрыве на Морской улице, в районе здания 54/2, в центре Краснодара, повреждены кровля здания и окна.Как отметил корреспондент РИА Новости, выбиты окна на верхнем этаже четырехэтажного офисного здания, территория в этом районе по-прежнему оцеплена, на месте дежурят правоохранительные органы.
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россия, вениамин кондратьев, краснодар
Россия, Вениамин Кондратьев, Краснодар
Причиной взрывов в Краснодаре стало падение двух беспилотников

Губернатор Кондратьев: причиной взрывов в Краснодаре стало падение двух беспилотников

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПоследствия взрыва в результате падения беспилотника в Краснодаре. 26 мая 2023
Последствия взрыва в результате падения беспилотника в Краснодаре. 26 мая 2023 - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Последствия взрыва в результате падения беспилотника в Краснодаре. 26 мая 2023
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КРАСНОДАР, 26 мая — РИА Новости. Взрыв на Морской улице в Краснодаре вызван падением двух беспилотников, ЧП обошлось без жертв, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Причиной утреннего происшествия на улице Морской в краевом центре стало падение двух беспилотников. Есть повреждения зданий, но жизнеобеспечивающая инфраструктура не пострадала. А главное — обошлось без жертв", — говорится в публикации в Telegram-канале руководителя региона.
Следственные мероприятия продолжаются. По словам губернатора, власти помогут пострадавшим горожанам восстановить жилье.
Утром в пятницу оперативный штаб региона сообщил о взрыве на Морской улице, в районе здания 54/2, в центре Краснодара, повреждены кровля здания и окна.
Как отметил корреспондент РИА Новости, выбиты окна на верхнем этаже четырехэтажного офисного здания, территория в этом районе по-прежнему оцеплена, на месте дежурят правоохранительные органы.
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