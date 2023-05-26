https://ria.ru/20230526/belgorod-1874248427.html
Грайворонский округ Белгородской области попал под обстрел ВСУ
Грайворонский округ Белгородской области попал под обстрел ВСУ - РИА Новости, 26.05.2023
Грайворонский округ Белгородской области попал под обстрел ВСУ
Грайворонский городской округ Белгородской области, ранее подвергшийся атаке диверсантов, попал в пятницу под обстрел ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T08:28
2023-05-26T08:28
2023-05-26T09:05
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
грайворон
дмитрий песков
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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БЕЛГОРОД, 26 мая – РИА Новости. Грайворонский городской округ Белгородской области, ранее подвергшийся атаке диверсантов, попал в пятницу под обстрел ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "С 6.30 утра под обстрелом ВСУ находится Грайворонский городской округ. Слава богу, жертв и пострадавших нет", - написал Гладков в своем телеграм-канале. Он уточнил, что в Грайвороне повреждения выявлены в четырех частных домовладениях, в магазине выбиты окна, осколками снаряда "посекло один автомобиль". Также повреждены газопровод и линия электропередачи, аварийные службы приступили к восстановительным работам. В Глотово разрушен нежилой дом, посечен фасад и выбиты окна в здании дома культуры, повреждены ограждения магазина и ближайших построек. Проводится подомовой обход территории. В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели режим контртеррористической операции. Во вторник Минобороны РФ объявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов. Вечером того же дня режим КТО отменили. СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте. По данным властей Белгородской области, в результате действий украинских диверсантов ранения получили 13 человек. Гладков сообщил об одном погибшем мирном жителе. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно относятся к заявлениям со стороны Украины о возможном повторении диверсий в приграничных регионах России. Также, отвечая на вопрос, обсуждаются ли в Кремле меры по недопущению подобных атак на регионы РФ в будущем, он отметил, что российские военные, пограничники и соответствующие службы "выполняют свою работу".
https://ria.ru/20230525/obstrel-1874012162.html
https://ria.ru/20230526/medvedev-1874246984.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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белгородская область, россия, грайворон, дмитрий песков, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Грайворон, Дмитрий Песков, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Грайворонский округ Белгородской области попал под обстрел ВСУ
Белгородский губернатор Гладков: обстрел повредил газопровод и ЛЭП в Грайвороне