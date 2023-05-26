https://ria.ru/20230526/belgorod-1874248427.html

Грайворонский округ Белгородской области попал под обстрел ВСУ

Грайворонский округ Белгородской области попал под обстрел ВСУ - РИА Новости, 26.05.2023

Грайворонский округ Белгородской области попал под обстрел ВСУ

Грайворонский городской округ Белгородской области, ранее подвергшийся атаке диверсантов, попал в пятницу под обстрел ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T08:28

2023-05-26T08:28

2023-05-26T09:05

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

грайворон

дмитрий песков

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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БЕЛГОРОД, 26 мая – РИА Новости. Грайворонский городской округ Белгородской области, ранее подвергшийся атаке диверсантов, попал в пятницу под обстрел ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "С 6.30 утра под обстрелом ВСУ находится Грайворонский городской округ. Слава богу, жертв и пострадавших нет", - написал Гладков в своем телеграм-канале. Он уточнил, что в Грайвороне повреждения выявлены в четырех частных домовладениях, в магазине выбиты окна, осколками снаряда "посекло один автомобиль". Также повреждены газопровод и линия электропередачи, аварийные службы приступили к восстановительным работам. В Глотово разрушен нежилой дом, посечен фасад и выбиты окна в здании дома культуры, повреждены ограждения магазина и ближайших построек. Проводится подомовой обход территории. В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели режим контртеррористической операции. Во вторник Минобороны РФ объявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов. Вечером того же дня режим КТО отменили. СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте. По данным властей Белгородской области, в результате действий украинских диверсантов ранения получили 13 человек. Гладков сообщил об одном погибшем мирном жителе. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно относятся к заявлениям со стороны Украины о возможном повторении диверсий в приграничных регионах России. Также, отвечая на вопрос, обсуждаются ли в Кремле меры по недопущению подобных атак на регионы РФ в будущем, он отметил, что российские военные, пограничники и соответствующие службы "выполняют свою работу".

https://ria.ru/20230525/obstrel-1874012162.html

https://ria.ru/20230526/medvedev-1874246984.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, россия, грайворон, дмитрий песков, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)