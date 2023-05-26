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Барановская возмутила зрителей грубым поведением на "Мужское/ Женское" - РИА Новости, 26.05.2023
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Шоубиз
 
02:57 26.05.2023 (обновлено: 02:59 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/baranovskaya-1874115288.html
Барановская возмутила зрителей грубым поведением на "Мужское/ Женское"
Барановская возмутила зрителей грубым поведением на "Мужское/ Женское" - РИА Новости, 26.05.2023
Барановская возмутила зрителей грубым поведением на "Мужское/ Женское"
Телеведущая Юлия Барановская возмутила зрителей манерой общения с детским парикмахером по имени Тимур на шоу "Мужское/Женское" на Первом канале. Она не смогла... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T02:57
2023-05-26T02:59
шоубиз
юлия барановская
новосибирск
александр гордон
знаменитости
первый канал (телеканал)
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МОСКВА, 26 май – РИА Новости. Телеведущая Юлия Барановская возмутила зрителей манерой общения с детским парикмахером по имени Тимур на шоу "Мужское/Женское" на Первом канале. Она не смогла сдержать негативные эмоции, когда узнала, что его салон красоты называется "Детская пыточная". "Вы прикрываетесь детьми, вы типичный пиарщик. Уберите вывеску, избежите скандала. Вы шли на Первый канал ради пиара", – высказалась ведущая. Парикмахер аргументировал выбор названия салона тем, что малыши не любят стричься и часто боятся мастеров. Он признался, что привлекает названием клиентов, а большинство его гостей – дети с особенностями развития. После выпуска многие зрители осудили Барановскую за ее грубую манеру общения и заступились за героя передачи, посчитав, что не сделал ничего плохого. &quot;Барановская агрессивно себя ведет&quot;, &quot;Легко говорить Барановской имея нормотипичных детей, не сталкиваясь с особенными детками. У меня двое сыновей, старший с диагнозом, и первые четыре года подстричь ребенка было пыткой и для него и для нас с мужем. Поддерживаю парня!&quot;, &quot;Барановская не права!&quot;, &quot;Респект Тимуру!&quot;, &quot;Тимур молодец, сильная личность!&quot;– высказались комментаторы.Юлия Барановская начала карьеру на телевидении в 2014 году. В 2016-м она стала ведущей передачи "Мужское/Женское" вместе с Александром Гордоном. Знаменитость также воспитывает троих детей от отношений с футболистом Андреем Аршавиным – сыновей Артема и Арсения и дочь Яну.
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юлия барановская, новосибирск, александр гордон, знаменитости, первый канал (телеканал)
Шоубиз, Юлия Барановская, Новосибирск, Александр Гордон, Знаменитости, Первый канал (телеканал)
Барановская возмутила зрителей грубым поведением на "Мужское/ Женское"

Барановская возмутила Сеть грубым общением с детским парикмахером на "Мужское/ Женское"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВручение телевизионной премии "ТЭФИ 2017"
Вручение телевизионной премии ТЭФИ 2017 - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 май – РИА Новости. Телеведущая Юлия Барановская возмутила зрителей манерой общения с детским парикмахером по имени Тимур на шоу "Мужское/Женское" на Первом канале. Она не смогла сдержать негативные эмоции, когда узнала, что его салон красоты называется "Детская пыточная".
«
"Вы прикрываетесь детьми, вы типичный пиарщик. Уберите вывеску, избежите скандала. Вы шли на Первый канал ради пиара", – высказалась ведущая.
Парикмахер аргументировал выбор названия салона тем, что малыши не любят стричься и часто боятся мастеров. Он признался, что привлекает названием клиентов, а большинство его гостей – дети с особенностями развития.
После выпуска многие зрители осудили Барановскую за ее грубую манеру общения и заступились за героя передачи, посчитав, что не сделал ничего плохого.
«

"Барановская агрессивно себя ведет", "Легко говорить Барановской имея нормотипичных детей, не сталкиваясь с особенными детками. У меня двое сыновей, старший с диагнозом, и первые четыре года подстричь ребенка было пыткой и для него и для нас с мужем. Поддерживаю парня!", "Барановская не права!", "Респект Тимуру!", "Тимур молодец, сильная личность!"– высказались комментаторы.

Юлия Барановская начала карьеру на телевидении в 2014 году. В 2016-м она стала ведущей передачи "Мужское/Женское" вместе с Александром Гордоном.
Знаменитость также воспитывает троих детей от отношений с футболистом Андреем Аршавиным – сыновей Артема и Арсения и дочь Яну.
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ШоубизЮлия БарановскаяНовосибирскАлександр ГордонЗнаменитостиПервый канал (телеканал)
 
 
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