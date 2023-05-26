https://ria.ru/20230526/banki-1874471340.html

В МВФ назвали крах американских банков прелюдией к серьезным проблемам

В МВФ назвали крах американских банков прелюдией к серьезным проблемам - РИА Новости, 26.05.2023

В МВФ назвали крах американских банков прелюдией к серьезным проблемам

Недавние банкротства крупных американских банков могут стать началом более существенных проблем финансовой стабильности, заявили в Международном валютном фонде... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T22:19

2023-05-26T22:19

2023-05-26T23:38

экономика

сша

калифорния

мвф

федеральная резервная система сша

silicon valley bank

попытки изменить потолок госдолга сша

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ВАШИНГТОН, 26 мая — РИА Новости. Недавние банкротства крупных американских банков могут стать началом более существенных проблем финансовой стабильности, заявили в Международном валютном фонде (МВФ). "Недавние крахи крупных международно неактивных банков, которые пока что оказали лишь умеренный эффект на кредитные условия, потенциально могут быть прелюдией к более серьезным и укорененным системным проблемам финансовой стабильности", — говорится в сообщении организации.По мнению МВФ, сохранение Федеральной резервной системой США высоких процентных ставок может привести к большим осложнениям в американской банковской системе и небанковских организациях. "Нереализованные убытки от вложений в долгосрочные ценные бумаги приведут к тому, что у банков и небанковских организаций стоимость нового финансирования для домохозяйств и корпораций станет неуправляемой", — подчеркнули в фонде.В международной организации также отметили, что ужесточение финансовых условий спровоцирует рост банкротств, ухудшение качества кредитных портфелей и усиление стрессовых ситуаций у организаций с высоким уровнем долговой нагрузки. "Чем дольше процентные ставки остаются высокими, тем выше вероятность возникновения кризисов", — заключили в МВФ.Сложности в банковском секторе США обострились в марте после того, как регуляторы штата Калифорния закрыли входивший в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценивание активов на балансах многих финансовых институтов. Также 8 марта было объявлено о закрытии криптоориентированного банка Silvergate, а 12 марта — аналогичного нью-йоркского Signature Bank.В мае департамент финансовой защиты и инноваций (DFPI) штата Калифорния передал First Republic Bank в пользу Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC), которая в то же время приняла заявку JPMorgan Chase на покупку вкладов и активов банка. FRB располагал активами на сумму почти 230 миллиардов долларов и депозитами более чем на 100 миллиардов.

https://ria.ru/20230523/krizis-1873709559.html

https://ria.ru/20230523/defolt-1873708420.html

https://ria.ru/20230526/gosdolg-1874463119.html

сша

калифорния

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сша, калифорния, мвф, федеральная резервная система сша, silicon valley bank, попытки изменить потолок госдолга сша