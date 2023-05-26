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ООН выступила за переподключение российских банков к операциям по экспорту - РИА Новости, 26.05.2023
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19:52 26.05.2023 (обновлено: 20:32 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/banki-1874453748.html
ООН выступила за переподключение российских банков к операциям по экспорту
ООН выступила за переподключение российских банков к операциям по экспорту - РИА Новости, 26.05.2023
ООН выступила за переподключение российских банков к операциям по экспорту
Переподключение банков России к операциям для экспорта продовольствия и удобрений поможет имплементации продуктовой сделки, но не все находится в руках ООН в... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T19:52
2023-05-26T20:32
экономика
россия
африка
стефан дюжаррик
оон
банки
в мире
продовольствие
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ООН, 26 мая – РИА Новости. Переподключение банков России к операциям для экспорта продовольствия и удобрений поможет имплементации продуктовой сделки, но не все находится в руках ООН в этом отношении, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Совместно с Афрэксимбанком они (ЮНКТАД – ред.) занимаются разработкой торговой платформы для обеспечения эффективных транзакций между российскими экспортерами продовольствия и удобрений и покупателями в Африке... Очевидно, что включение соответствующих российских банков в торговлю удобрениями и продовольствиями (которые не подпадают под санкции), будет содействовать имплементации (продуктовой сделки - ред.). Но, как вы знаете, это решение не находится лишь в руках ООН", - сказал Дюжаррик.По его словам, ООН пытается продвигать решение вопроса по разным трекам с единой целью – доставить как можно больше продовольствия и удобрений тем, кто в них нуждается.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что последние сигналы показывают, что Россельхозбанк могут не подключить к SWIFT; если этот и другие вопросы не решатся, зерновая сделка истечет 17 июля.Между тем постпред РФ при ООН Василий Небензя перед этим в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указывал, что должны быть решены следующие проблемы: подключение к системе SWIFT Россельхозбанка, возобновление поставок в Россию сельхозтехники, снятие ограничений на страхование и доступ в порты для российских грузовых кораблей, возобновление работы аммиачного трубопровода "Тольятти-Одесса", разблокировка счетов и финансовой деятельности российских компаний по производству удобрений.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230525/zerno-1873982867.html
https://ria.ru/20230526/oon-1874372620.html
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экономика, россия, африка, стефан дюжаррик, оон, банки, в мире, продовольствие, зерновая сделка, санкции, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Африка, Стефан Дюжаррик, ООН, Банки, В мире, Продовольствие, Зерновая сделка, Санкции, Санкции в отношении России
ООН выступила за переподключение российских банков к операциям по экспорту

ООН поддержала переподключение российских банков к операциям по экспорту продовольствия

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 26 мая – РИА Новости. Переподключение банков России к операциям для экспорта продовольствия и удобрений поможет имплементации продуктовой сделки, но не все находится в руках ООН в этом отношении, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Совместно с Афрэксимбанком они (ЮНКТАД – ред.) занимаются разработкой торговой платформы для обеспечения эффективных транзакций между российскими экспортерами продовольствия и удобрений и покупателями в Африке... Очевидно, что включение соответствующих российских банков в торговлю удобрениями и продовольствиями (которые не подпадают под санкции), будет содействовать имплементации (продуктовой сделки - ред.). Но, как вы знаете, это решение не находится лишь в руках ООН", - сказал Дюжаррик.
Комбайн во время уборки урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
В ООН заявили об инициативе по облегчению экспорта российского зерна
25 мая, 03:00
По его словам, ООН пытается продвигать решение вопроса по разным трекам с единой целью – доставить как можно больше продовольствия и удобрений тем, кто в них нуждается.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что последние сигналы показывают, что Россельхозбанк могут не подключить к SWIFT; если этот и другие вопросы не решатся, зерновая сделка истечет 17 июля.
Между тем постпред РФ при ООН Василий Небензя перед этим в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указывал, что должны быть решены следующие проблемы: подключение к системе SWIFT Россельхозбанка, возобновление поставок в Россию сельхозтехники, снятие ограничений на страхование и доступ в порты для российских грузовых кораблей, возобновление работы аммиачного трубопровода "Тольятти-Одесса", разблокировка счетов и финансовой деятельности российских компаний по производству удобрений.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
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ЭкономикаРоссияАфрикаСтефан ДюжаррикООНБанкиВ миреПродовольствиеЗерновая сделкаСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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