https://ria.ru/20230526/banki-1874453748.html

ООН выступила за переподключение российских банков к операциям по экспорту

ООН выступила за переподключение российских банков к операциям по экспорту - РИА Новости, 26.05.2023

ООН выступила за переподключение российских банков к операциям по экспорту

Переподключение банков России к операциям для экспорта продовольствия и удобрений поможет имплементации продуктовой сделки, но не все находится в руках ООН в... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T19:52

2023-05-26T19:52

2023-05-26T20:32

экономика

россия

африка

стефан дюжаррик

оон

банки

в мире

продовольствие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_0:0:3220:1811_1920x0_80_0_0_6d9d5b80f055c793ea6107f2aa7ea811.jpg

ООН, 26 мая – РИА Новости. Переподключение банков России к операциям для экспорта продовольствия и удобрений поможет имплементации продуктовой сделки, но не все находится в руках ООН в этом отношении, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Совместно с Афрэксимбанком они (ЮНКТАД – ред.) занимаются разработкой торговой платформы для обеспечения эффективных транзакций между российскими экспортерами продовольствия и удобрений и покупателями в Африке... Очевидно, что включение соответствующих российских банков в торговлю удобрениями и продовольствиями (которые не подпадают под санкции), будет содействовать имплементации (продуктовой сделки - ред.). Но, как вы знаете, это решение не находится лишь в руках ООН", - сказал Дюжаррик.По его словам, ООН пытается продвигать решение вопроса по разным трекам с единой целью – доставить как можно больше продовольствия и удобрений тем, кто в них нуждается.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что последние сигналы показывают, что Россельхозбанк могут не подключить к SWIFT; если этот и другие вопросы не решатся, зерновая сделка истечет 17 июля.Между тем постпред РФ при ООН Василий Небензя перед этим в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указывал, что должны быть решены следующие проблемы: подключение к системе SWIFT Россельхозбанка, возобновление поставок в Россию сельхозтехники, снятие ограничений на страхование и доступ в порты для российских грузовых кораблей, возобновление работы аммиачного трубопровода "Тольятти-Одесса", разблокировка счетов и финансовой деятельности российских компаний по производству удобрений.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230525/zerno-1873982867.html

https://ria.ru/20230526/oon-1874372620.html

россия

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, африка, стефан дюжаррик, оон, банки, в мире, продовольствие, зерновая сделка, санкции, санкции в отношении россии