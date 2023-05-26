https://ria.ru/20230526/avtomobil-1874236504.html
Опрос показал, сколько россиян судят о человеке по его автомобилю
Опрос показал, сколько россиян судят о человеке по его автомобилю - РИА Новости, 26.05.2023
Опрос показал, сколько россиян судят о человеке по его автомобилю
Более половины россиян при знакомстве в первую очередь обращают внимание на внешний вид и опрятность собеседника, а каждый пятый судит о человеке по его... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T03:53
2023-05-26T03:53
2023-05-26T03:54
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Более половины россиян при знакомстве в первую очередь обращают внимание на внешний вид и опрятность собеседника, а каждый пятый судит о человеке по его автомобилю, говорится в совместном исследовании каршеринг-сервиса "Ситидрайв" и аналитического агентства A2:Research, результаты которого есть у РИА Новости. "Больше половины опрошенных (51%) при знакомстве с человеком в первую очередь обращают внимание на внешний вид и опрятность собеседника, 28% наблюдают за поведением человека в первые часы знакомства, 21% смотрит на то, как человек себя преподносит, ровно столько же людей замечают транспорт, на котором новый знакомый передвигается", - говорится в исследовании. Говоря о характеристиках, способных повлиять на впечатление о человеке, приехавшем на авто, в первую очередь опрошенные отмечают стоимость автомобиля, такой ответ дали 31% респондентов, чистоту и состояние авто отмечают 25% опрошенных, новизну автомобиля - 23%, марку и модель - 17%, внешний вид - 16%. "С утверждением о том, что транспорт, который выбирает человек, влияет на его образ, согласилось большинство опрошенных... Так, например, 39% россиян уверены, что стильный автомобиль придает его владельцу сексуальности. В том, что бывают "женские" и "мужские" автомобили, которые подходят или не подходят женщинам или мужчинам, убеждено почти 20% опрошенных. Однако мнение о том, что стильный автомобиль может сделать человека более привлекательным, поставила под сомнение почти четверть респондентов", - отмечается в исследовании. Исследование проводилось в апреле 2023 года методом онлайн-анкетирования среди более 1200 человек из разных городов России.
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россия, общество
Опрос показал, сколько россиян судят о человеке по его автомобилю
"Ситидрайв" и A2:Research: каждый пятый россиянин судит о человеке по его автомобилю
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Более половины россиян при знакомстве в первую очередь обращают внимание на внешний вид и опрятность собеседника, а каждый пятый судит о человеке по его автомобилю, говорится в совместном исследовании каршеринг-сервиса "Ситидрайв" и аналитического агентства A2:Research, результаты которого есть у РИА Новости.
«
"Больше половины опрошенных (51%) при знакомстве с человеком в первую очередь обращают внимание на внешний вид и опрятность собеседника, 28% наблюдают за поведением человека в первые часы знакомства, 21% смотрит на то, как человек себя преподносит, ровно столько же людей замечают транспорт, на котором новый знакомый передвигается", - говорится в исследовании.
Говоря о характеристиках, способных повлиять на впечатление о человеке, приехавшем на авто, в первую очередь опрошенные отмечают стоимость автомобиля, такой ответ дали 31% респондентов, чистоту и состояние авто отмечают 25% опрошенных, новизну автомобиля - 23%, марку и модель - 17%, внешний вид - 16%.
"С утверждением о том, что транспорт, который выбирает человек, влияет на его образ, согласилось большинство опрошенных... Так, например, 39% россиян уверены, что стильный автомобиль придает его владельцу сексуальности. В том, что бывают "женские" и "мужские" автомобили, которые подходят или не подходят женщинам или мужчинам, убеждено почти 20% опрошенных. Однако мнение о том, что стильный автомобиль может сделать человека более привлекательным, поставила под сомнение почти четверть респондентов", - отмечается в исследовании.
Исследование проводилось в апреле 2023 года методом онлайн-анкетирования среди более 1200 человек из разных городов России
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