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На коммуникациях крупнейшего телеком-оператора Крыма произошла авария - РИА Новости, 26.05.2023
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19:37 26.05.2023 (обновлено: 19:56 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/avariya-1874450656.html
На коммуникациях крупнейшего телеком-оператора Крыма произошла авария
На коммуникациях крупнейшего телеком-оператора Крыма произошла авария - РИА Новости, 26.05.2023
На коммуникациях крупнейшего телеком-оператора Крыма произошла авария
Министерство информации и связи республики Крым сообщило об аварии на сети крупнейшего телекомоператора полуострова "Миранда – медиа", восстановить работу... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T19:37
2023-05-26T19:56
россия
республика крым
происшествия
мобильная связь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Министерство информации и связи республики Крым сообщило об аварии на сети крупнейшего телекомоператора полуострова "Миранда – медиа", восстановить работу планируется в течение часа."На сети крупнейшего оператора связи Республики Крым ООО "Миранда-медиа" авария. Работоспособность планируется восстановить в течении часа", - говорится в сообщении министерства.
https://ria.ru/20230505/motiv-1869827731.html
россия
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россия, республика крым, происшествия, мобильная связь
Россия, Республика Крым, Происшествия, мобильная связь
На коммуникациях крупнейшего телеком-оператора Крыма произошла авария

На коммуникациях крупнейшего телеком-оператора Крыма "Миранда-Медиа" произошла авария

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВышка мобильной связи стандарте LTE в Симферополе
Вышка мобильной связи стандарте LTE в Симферополе - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Вышка мобильной связи стандарте LTE в Симферополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Министерство информации и связи республики Крым сообщило об аварии на сети крупнейшего телекомоператора полуострова "Миранда – медиа", восстановить работу планируется в течение часа.
"На сети крупнейшего оператора связи Республики Крым ООО "Миранда-медиа" авария. Работоспособность планируется восстановить в течении часа", - говорится в сообщении министерства.
Логотип компании Ericsson на здании штаб-квартиры в пригороде Стокгольма, Швеция - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
Отечественный сотовый оператор развязал "войну" с Ericsson
5 мая, 09:08
 
РоссияРеспублика КрымПроисшествиямобильная связь
 
 
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