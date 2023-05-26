https://ria.ru/20230526/atr-1874237567.html
Посол России в Южной Корее обвинил США в напряженной обстановке в АТР
Посол России в Южной Корее обвинил США в напряженной обстановке в АТР - РИА Новости, 26.05.2023
Посол России в Южной Корее обвинил США в напряженной обстановке в АТР
Проблемы в отношениях стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) будут сохраняться до тех пор, пока США активно занимаются враждебным по отношению к ряду стран РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T04:42
2023-05-26T04:42
2023-05-26T04:42
андрей куликов
нато
сша
россия
южная корея
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ИКСАН (Республика Корея), 26 мая – РИА Новости. Проблемы в отношениях стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) будут сохраняться до тех пор, пока США активно занимаются враждебным по отношению к ряду стран региона "блоко-строительством", также привлекая к этому НАТО, заявил посол РФ в Республике Корея Андрей Кулик. Кулик в четверг выступил с лекцией перед профессорами и студентами магистратуры и докторантуры Университета Вон Гван в Южной Корее, в которой представил позицию России касательно украинского кризиса, участия Южной Кореи в антироссийских санкциях и других вопросов. Один из студентов магистратуры университета задал послу вопрос, "что нужно делать", чтобы достигнуть прогресса в улучшениях отношений между странами Северо-Восточной Азии. "Для начала нужно, чтобы США отказались от блоко-строительства в АТР. Совершенно очевидно, что в Вашингтоне взяли курс на формирование в этом регионе блоков так называемой малой геометрии AUKUS, QUAD и другие. Блоки эти строятся на совершенно очевидной, прежде всего антикитайской, но и также антироссийской основе. Параллельно в дела региона всячески вовлекается НАТО. То есть совершается широкий комплекс действий, которые носят враждебный характер по отношению к другим обитателям этого региона. В такой ситуации ожидать каких-то изменений к лучшему вряд ли приходится… Когда создание таких блоков прекратится и США вернутся к теории и практике нормального, многостороннего и инклюзивного взаимодействия, тогда будут изменения (к лучшему – ред.)", - заявил посол. Кулик отметил, что в регионе уже имелся "замечательный" трехсторонний механизм сотрудничества Китай-Южная Корея-Япония, но его сейчас "отодвинули в сторону", так как наличие Китая в этой тройке "не нужно" США. Университет Вон Гван (Wonkwang University) был основан в 1946 году, расположен в городе Иксан провинции Чолла-Пукто. Он открылся в 1946 году и сейчас в университете имеются 15 факультетов, включая медицинский факультет, одонтологический факультет, факультет корейской медицины, фармацевтический факультет, факультет высшего сестринского образования, девять отделений магистратуры, высшая юридическая школа и 10 университетских больниц, заключены соглашения об академическом обмене с 84 иностранными университетами. Институт гуманитарных и социальных исследований в Северо-Восточной Азии Университета Вон Гван проводит проектное исследование "Дорожная карта Северо-Восточной Азии по развитию Северо-Восточной Азии: история, культура и город", целью которого является создание сообщества в Северо-Восточной Азии, выходя за рамки отдельных государств, на базе сотрудничества, в том числе академического, между городами и гражданами, которые "понимают и поддерживают друг друга", и вели бы совместные экономические проекты.
https://ria.ru/20230512/kongress-1871177064.html
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андрей куликов, нато, сша, россия, южная корея
Андрей Куликов, НАТО, США, Россия, Южная Корея
Посол России в Южной Корее обвинил США в напряженной обстановке в АТР
Дипломат Кулик: отношения стран АТР улучшатся, если США не будут создавать блоки в регионе
ИКСАН (Республика Корея), 26 мая – РИА Новости. Проблемы в отношениях стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) будут сохраняться до тех пор, пока США активно занимаются враждебным по отношению к ряду стран региона "блоко-строительством", также привлекая к этому НАТО, заявил посол РФ в Республике Корея Андрей Кулик.
Кулик в четверг выступил с лекцией перед профессорами и студентами магистратуры и докторантуры Университета Вон Гван в Южной Корее, в которой представил позицию России касательно украинского кризиса, участия Южной Кореи в антироссийских санкциях и других вопросов.
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Один из студентов магистратуры университета задал послу вопрос, "что нужно делать", чтобы достигнуть прогресса в улучшениях отношений между странами Северо-Восточной Азии.
"Для начала нужно, чтобы США отказались от блоко-строительства в АТР. Совершенно очевидно, что в Вашингтоне
взяли курс на формирование в этом регионе блоков так называемой малой геометрии AUKUS, QUAD и другие. Блоки эти строятся на совершенно очевидной, прежде всего антикитайской, но и также антироссийской основе. Параллельно в дела региона всячески вовлекается НАТО. То есть совершается широкий комплекс действий, которые носят враждебный характер по отношению к другим обитателям этого региона. В такой ситуации ожидать каких-то изменений к лучшему вряд ли приходится… Когда создание таких блоков прекратится и США вернутся к теории и практике нормального, многостороннего и инклюзивного взаимодействия, тогда будут изменения (к лучшему – ред.)", - заявил посол.
Кулик отметил, что в регионе уже имелся "замечательный" трехсторонний механизм сотрудничества Китай-Южная Корея-Япония, но его сейчас "отодвинули в сторону", так как наличие Китая
в этой тройке "не нужно" США.
Университет Вон Гван (Wonkwang University) был основан в 1946 году, расположен в городе Иксан провинции Чолла-Пукто. Он открылся в 1946 году и сейчас в университете имеются 15 факультетов, включая медицинский факультет, одонтологический факультет, факультет корейской медицины, фармацевтический факультет, факультет высшего сестринского образования, девять отделений магистратуры, высшая юридическая школа и 10 университетских больниц, заключены соглашения об академическом обмене с 84 иностранными университетами.
Институт гуманитарных и социальных исследований в Северо-Восточной Азии Университета Вон Гван проводит проектное исследование "Дорожная карта Северо-Восточной Азии по развитию Северо-Восточной Азии: история, культура и город", целью которого является создание сообщества в Северо-Восточной Азии, выходя за рамки отдельных государств, на базе сотрудничества, в том числе академического, между городами и гражданами, которые "понимают и поддерживают друг друга", и вели бы совместные экономические проекты.
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