https://ria.ru/20230526/ataka-1874335344.html
Очевидица рассказала об атаке дронов на Краснодар
Очевидица рассказала об атаке дронов на Краснодар - РИА Новости, 26.05.2023
Очевидица рассказала об атаке дронов на Краснодар
Консьержка одного из подъездов многоэтажного дома, ближайшего к поврежденному в результате взрыва офисному зданию, рассказала РИА Новости, что стала очевидцем... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T13:47
2023-05-26T13:47
2023-05-26T16:19
вениамин кондратьев
происшествия
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КРАСНОДАР, 26 мая - РИА Новости. Консьержка одного из подъездов многоэтажного дома, ближайшего к поврежденному в результате взрыва офисному зданию, рассказала РИА Новости, что стала очевидцем двух атак беспилотников, от которых затряслись окна близлежащих строений. Утром в пятницу оперативный штаб региона сообщил о "хлопке" на Морской улице в районе здания 54/2 в центре Краснодара: повреждены кровля здания и окна, пострадавших нет. Позднее губернатор Вениамин Кондратьев написал, что причиной "происшествия" стало падение двух беспилотников. Как передает корреспондент РИА Новости, выбиты окна на верхнем этаже четырёхэтажного офисного здания, территория в этом районе оцеплена, на месте дежурят силовики. Консьержка Екатерина была на ночной смене в соседнем доме по адресу: Морская улица, 45 - и стала очевидцем произошедшего. "Это был очень сильный грохот. Сначала прилетел первый (беспилотник) в синюю крышу здания МТС. Через 10 минут я услышала звук как будто мотороллера или мопеда, а потом увидела второй беспилотник. Он полетел за вышку, за автостоянку. Мы услышали страшный взрыв и увидели пламя, огромный столб черного дыма. Затряслись окна. Второй попал во двор частного дома", - рассказала Екатерина. Ранее мэр города Евгений Наумов сообщал, что помимо самого офисного здания на улице Морской восстановление требуется соседнему многоквартирному и частному домам на улице Гаражной.
https://ria.ru/20230525/raketa-1874225549.html
https://ria.ru/20230525/bespilotnik-1874125157.html
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вениамин кондратьев, происшествия, краснодар, россия
Вениамин Кондратьев, Происшествия, Краснодар, Россия
Очевидица рассказала об атаке дронов на Краснодар
Консьержка рассказала, что услышала сильный грохот при атаке двух дронов на Краснодар
КРАСНОДАР, 26 мая - РИА Новости. Консьержка одного из подъездов многоэтажного дома, ближайшего к поврежденному в результате взрыва офисному зданию, рассказала РИА Новости, что стала очевидцем двух атак беспилотников, от которых затряслись окна близлежащих строений.
Утром в пятницу оперативный штаб региона сообщил о "хлопке" на Морской улице в районе здания 54/2 в центре Краснодара: повреждены кровля здания и окна, пострадавших нет. Позднее губернатор Вениамин Кондратьев
написал, что причиной "происшествия" стало падение двух беспилотников.
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Как передает корреспондент РИА Новости, выбиты окна на верхнем этаже четырёхэтажного офисного здания, территория в этом районе оцеплена, на месте дежурят силовики.
Консьержка Екатерина была на ночной смене в соседнем доме по адресу: Морская улица, 45 - и стала очевидцем произошедшего.
"Это был очень сильный грохот. Сначала прилетел первый (беспилотник) в синюю крышу здания МТС. Через 10 минут я услышала звук как будто мотороллера или мопеда, а потом увидела второй беспилотник. Он полетел за вышку, за автостоянку. Мы услышали страшный взрыв и увидели пламя, огромный столб черного дыма. Затряслись окна. Второй попал во двор частного дома", - рассказала Екатерина.
Ранее мэр города Евгений Наумов сообщал, что помимо самого офисного здания на улице Морской восстановление требуется соседнему многоквартирному и частному домам на улице Гаражной.
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