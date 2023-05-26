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Очевидица рассказала об атаке дронов на Краснодар - РИА Новости, 26.05.2023
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13:47 26.05.2023 (обновлено: 16:19 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/ataka-1874335344.html
Очевидица рассказала об атаке дронов на Краснодар
Очевидица рассказала об атаке дронов на Краснодар - РИА Новости, 26.05.2023
Очевидица рассказала об атаке дронов на Краснодар
Консьержка одного из подъездов многоэтажного дома, ближайшего к поврежденному в результате взрыва офисному зданию, рассказала РИА Новости, что стала очевидцем... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T13:47
2023-05-26T16:19
вениамин кондратьев
происшествия
краснодар
россия
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КРАСНОДАР, 26 мая - РИА Новости. Консьержка одного из подъездов многоэтажного дома, ближайшего к поврежденному в результате взрыва офисному зданию, рассказала РИА Новости, что стала очевидцем двух атак беспилотников, от которых затряслись окна близлежащих строений. Утром в пятницу оперативный штаб региона сообщил о "хлопке" на Морской улице в районе здания 54/2 в центре Краснодара: повреждены кровля здания и окна, пострадавших нет. Позднее губернатор Вениамин Кондратьев написал, что причиной "происшествия" стало падение двух беспилотников. Как передает корреспондент РИА Новости, выбиты окна на верхнем этаже четырёхэтажного офисного здания, территория в этом районе оцеплена, на месте дежурят силовики. Консьержка Екатерина была на ночной смене в соседнем доме по адресу: Морская улица, 45 - и стала очевидцем произошедшего. "Это был очень сильный грохот. Сначала прилетел первый (беспилотник) в синюю крышу здания МТС. Через 10 минут я услышала звук как будто мотороллера или мопеда, а потом увидела второй беспилотник. Он полетел за вышку, за автостоянку. Мы услышали страшный взрыв и увидели пламя, огромный столб черного дыма. Затряслись окна. Второй попал во двор частного дома", - рассказала Екатерина. Ранее мэр города Евгений Наумов сообщал, что помимо самого офисного здания на улице Морской восстановление требуется соседнему многоквартирному и частному домам на улице Гаражной.
https://ria.ru/20230525/raketa-1874225549.html
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вениамин кондратьев, происшествия, краснодар, россия
Вениамин Кондратьев, Происшествия, Краснодар, Россия
Очевидица рассказала об атаке дронов на Краснодар

Консьержка рассказала, что услышала сильный грохот при атаке двух дронов на Краснодар

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПоследствия взрыва в результате падения беспилотника в Краснодаре. 26 мая 2023
Последствия взрыва в результате падения беспилотника в Краснодаре. 26 мая 2023 - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Последствия взрыва в результате падения беспилотника в Краснодаре. 26 мая 2023
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КРАСНОДАР, 26 мая - РИА Новости. Консьержка одного из подъездов многоэтажного дома, ближайшего к поврежденному в результате взрыва офисному зданию, рассказала РИА Новости, что стала очевидцем двух атак беспилотников, от которых затряслись окна близлежащих строений.
Утром в пятницу оперативный штаб региона сообщил о "хлопке" на Морской улице в районе здания 54/2 в центре Краснодара: повреждены кровля здания и окна, пострадавших нет. Позднее губернатор Вениамин Кондратьев написал, что причиной "происшествия" стало падение двух беспилотников.
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Как передает корреспондент РИА Новости, выбиты окна на верхнем этаже четырёхэтажного офисного здания, территория в этом районе оцеплена, на месте дежурят силовики.
Консьержка Екатерина была на ночной смене в соседнем доме по адресу: Морская улица, 45 - и стала очевидцем произошедшего.
"Это был очень сильный грохот. Сначала прилетел первый (беспилотник) в синюю крышу здания МТС. Через 10 минут я услышала звук как будто мотороллера или мопеда, а потом увидела второй беспилотник. Он полетел за вышку, за автостоянку. Мы услышали страшный взрыв и увидели пламя, огромный столб черного дыма. Затряслись окна. Второй попал во двор частного дома", - рассказала Екатерина.
Ранее мэр города Евгений Наумов сообщал, что помимо самого офисного здания на улице Морской восстановление требуется соседнему многоквартирному и частному домам на улице Гаражной.
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