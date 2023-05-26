https://ria.ru/20230526/ataka-1874335344.html

Очевидица рассказала об атаке дронов на Краснодар

Очевидица рассказала об атаке дронов на Краснодар - РИА Новости, 26.05.2023

Очевидица рассказала об атаке дронов на Краснодар

Консьержка одного из подъездов многоэтажного дома, ближайшего к поврежденному в результате взрыва офисному зданию, рассказала РИА Новости, что стала очевидцем... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T13:47

2023-05-26T13:47

2023-05-26T16:19

вениамин кондратьев

происшествия

краснодар

россия

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КРАСНОДАР, 26 мая - РИА Новости. Консьержка одного из подъездов многоэтажного дома, ближайшего к поврежденному в результате взрыва офисному зданию, рассказала РИА Новости, что стала очевидцем двух атак беспилотников, от которых затряслись окна близлежащих строений. Утром в пятницу оперативный штаб региона сообщил о "хлопке" на Морской улице в районе здания 54/2 в центре Краснодара: повреждены кровля здания и окна, пострадавших нет. Позднее губернатор Вениамин Кондратьев написал, что причиной "происшествия" стало падение двух беспилотников. Как передает корреспондент РИА Новости, выбиты окна на верхнем этаже четырёхэтажного офисного здания, территория в этом районе оцеплена, на месте дежурят силовики. Консьержка Екатерина была на ночной смене в соседнем доме по адресу: Морская улица, 45 - и стала очевидцем произошедшего. "Это был очень сильный грохот. Сначала прилетел первый (беспилотник) в синюю крышу здания МТС. Через 10 минут я услышала звук как будто мотороллера или мопеда, а потом увидела второй беспилотник. Он полетел за вышку, за автостоянку. Мы услышали страшный взрыв и увидели пламя, огромный столб черного дыма. Затряслись окна. Второй попал во двор частного дома", - рассказала Екатерина. Ранее мэр города Евгений Наумов сообщал, что помимо самого офисного здания на улице Морской восстановление требуется соседнему многоквартирному и частному домам на улице Гаражной.

https://ria.ru/20230525/raketa-1874225549.html

https://ria.ru/20230525/bespilotnik-1874125157.html

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вениамин кондратьев, происшествия, краснодар, россия