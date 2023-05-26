https://ria.ru/20230526/ataka-1874313104.html

Белый дом: Украина заверила, что не применит оружие США для атак на Россию

Белый дом: Украина заверила, что не применит оружие США для атак на Россию - РИА Новости, 26.05.2023

Белый дом: Украина заверила, что не применит оружие США для атак на Россию

Киев заверил Вашингтон, что не будет осуществлять атаки на территории РФ, используя технику и вооружения производства США, заявил представитель Белого дома Джон РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T12:54

2023-05-26T12:54

2023-05-26T12:54

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

сша

джон кирби

сергей лавров

нато

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ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Киев заверил Вашингтон, что не будет осуществлять атаки на территории РФ, используя технику и вооружения производства США, заявил представитель Белого дома Джон Кирби. "Мы снова дали ясно понять украинцам..., что не хотим, чтобы какое-либо оборудование, произведенное в США, использовалось для атак российской территории... Мы получили от украинцев заверения, что они будут уважать эти пожелания", - заявил он в интервью телеканалу CNN, подчеркнув, что в Вашингтоне не хотят, чтобы конфликт вышел за пределы Украины. Кирби также отметил, что власти США и Украины обсуждали вопрос использования американской техники "совсем недавно, буквально вчера или около того", однако разговор между Киевом и Вашингтоном был нужен для "подтверждения" отсутствия у украинских властей намерения использовать американскую технику для атак по территориям России. Ранее минобороны России опубликовало видео с последствиями уничтожения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Белгородской области. На кадрах были видны несколько сгоревших бронемашин, а также американские Humvee, частично провалившиеся в воронки от разорвавшихся боеприпасов. Представитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Черняк заявлял, что не знает, где украинские диверсанты раздобыли американскую технику, которая применялась при нападении на российский регион. По словам Черняка, они действуют самостоятельно, однако он признал, что управление поддерживает с ними контакты. В свою очередь Кирби заявил, что США изучают сообщения о том, что американская техника применялась украинскими диверсантами при нападении на Белгородскую область, и не одобряют использование своей военной помощи для атак на территории России. В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели режим контртеррористической операции. Во вторник Минобороны РФ объявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов. Вечером того же дня режим КТО отменили. СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте. Американская газета New York Times ранее писала со ссылкой на анонимного высокопоставленного украинского чиновника, что в Киеве признали роль вооруженных сил Украины в атаке диверсионно-разведывательной группы на Белгородскую область РФ, отметив, что украинские военные оказывали поддержку диверсантам. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230526/ukraina-1874268516.html

https://ria.ru/20230524/samolety-1873949131.html

https://ria.ru/20230526/nato-1874213852.html

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в мире, россия, украина, сша, джон кирби, сергей лавров, нато, следственный комитет россии (ск рф)