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Группа конгрессменов попросила Байдена отправить Украине ракеты ATACMS - РИА Новости, 26.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:38 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/atacms-1874462083.html
Группа конгрессменов попросила Байдена отправить Украине ракеты ATACMS
Группа конгрессменов попросила Байдена отправить Украине ракеты ATACMS - РИА Новости, 26.05.2023
Группа конгрессменов попросила Байдена отправить Украине ракеты ATACMS
Группа американских конгрессменов просит президента США Джо Байдена отправить Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS, следует из письма законодателей... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T20:38
2023-05-26T20:38
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
джо байден
джон кирби
сергей лавров
нато
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ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Группа американских конгрессменов просит президента США Джо Байдена отправить Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS, следует из письма законодателей главе Белого дома. "Почти что каждая система вооружений, запрошенная Украиной, была доставлена после интенсивного давления. Не стоит дожидаться очередной кампании по давлению, чтобы отправить ATACMS", - приводит журнал Foreign Policy слова конгрессменов Джо Уолсона, Стива Коэна и Виктории Спартц. Авторы отмечают, что отправка ракет должна позволить Украине "отодвинуть российские подразделения и цепочки поставок дальше от фронта" и усложнить возможность снабжения военных подразделений. Ранее в мае координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США по-прежнему не планируют передавать Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS, несмотря на поставку Киеву британских крылатых ракет Storm Shadow с дальностью поражения в экспортной модификации около 250 километров. Кирби подчеркивал, что подход Вашингтона к ракетам дальнего действия, таким как ATACMS, не менялся. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230517/kontrnastuplenie-1872501249.html
https://ria.ru/20230526/nato-1874213852.html
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украина, россия, сша, джо байден, джон кирби, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Джо Байден, Джон Кирби, Сергей Лавров, НАТО
Группа конгрессменов попросила Байдена отправить Украине ракеты ATACMS

Группа конгрессменов попросила Байдена передать Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS

CC0 / U.S. Army / Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
CC0 / U.S. Army /
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Группа американских конгрессменов просит президента США Джо Байдена отправить Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS, следует из письма законодателей главе Белого дома.
"Почти что каждая система вооружений, запрошенная Украиной, была доставлена после интенсивного давления. Не стоит дожидаться очередной кампании по давлению, чтобы отправить ATACMS", - приводит журнал Foreign Policy слова конгрессменов Джо Уолсона, Стива Коэна и Виктории Спартц.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
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17 мая, 21:53
Авторы отмечают, что отправка ракет должна позволить Украине "отодвинуть российские подразделения и цепочки поставок дальше от фронта" и усложнить возможность снабжения военных подразделений.
Ранее в мае координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США по-прежнему не планируют передавать Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS, несмотря на поставку Киеву британских крылатых ракет Storm Shadow с дальностью поражения в экспортной модификации около 250 километров. Кирби подчеркивал, что подход Вашингтона к ракетам дальнего действия, таким как ATACMS, не менялся.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
Хроника пикирующего поражения: НАТО зашла в тупик с военной помощью Киеву
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАДжо БайденДжон КирбиСергей ЛавровНАТО
 
 
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