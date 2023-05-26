https://ria.ru/20230526/atacms-1874462083.html

Группа конгрессменов попросила Байдена отправить Украине ракеты ATACMS

Группа конгрессменов попросила Байдена отправить Украине ракеты ATACMS - РИА Новости, 26.05.2023

Группа конгрессменов попросила Байдена отправить Украине ракеты ATACMS

Группа американских конгрессменов просит президента США Джо Байдена отправить Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS, следует из письма законодателей... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T20:38

2023-05-26T20:38

2023-05-26T20:38

специальная военная операция на украине

украина

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джо байден

джон кирби

сергей лавров

нато

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ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Группа американских конгрессменов просит президента США Джо Байдена отправить Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS, следует из письма законодателей главе Белого дома. "Почти что каждая система вооружений, запрошенная Украиной, была доставлена после интенсивного давления. Не стоит дожидаться очередной кампании по давлению, чтобы отправить ATACMS", - приводит журнал Foreign Policy слова конгрессменов Джо Уолсона, Стива Коэна и Виктории Спартц. Авторы отмечают, что отправка ракет должна позволить Украине "отодвинуть российские подразделения и цепочки поставок дальше от фронта" и усложнить возможность снабжения военных подразделений. Ранее в мае координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США по-прежнему не планируют передавать Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS, несмотря на поставку Киеву британских крылатых ракет Storm Shadow с дальностью поражения в экспортной модификации около 250 километров. Кирби подчеркивал, что подход Вашингтона к ракетам дальнего действия, таким как ATACMS, не менялся. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230517/kontrnastuplenie-1872501249.html

https://ria.ru/20230526/nato-1874213852.html

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россия

сша

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украина, россия, сша, джо байден, джон кирби, сергей лавров, нато