https://ria.ru/20230526/asfalt-1874410511.html
Около 550 тысяч квадратных метров асфальта обновят на ТТК в этом году
Около 550 тысяч квадратных метров асфальта обновят на ТТК в этом году - РИА Новости, 26.05.2023
Около 550 тысяч квадратных метров асфальта обновят на ТТК в этом году
Специалисты комплекса городского хозяйства проведут работы по замене около 550 тысяч квадратных метров асфальта на Третьем транспортном кольце (ТТК), сообщил... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T16:53
2023-05-26T16:53
2023-05-26T16:53
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петр бирюков
городское хозяйство москвы
общество
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут работы по замене около 550 тысяч квадратных метров асфальта на Третьем транспортном кольце (ТТК), сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра пояснил, что содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание, ежегодно с наступлением устойчивых круглосуточных положительных температур воздуха в городе стартуют мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. "В этом году запланированы масштабные работы на Третьем транспортном кольце - второй по протяженности ключевой кольцевой магистрали, там отремонтируем 16 участков общей площадью почти 550 тысяч квадратных метров", - сказал Бирюков. Заммэра рассказал, что ремонт уже ведется на участке от Гагаринского тоннеля до Тульской эстакады, в ближайшее время работы стартуют на улицах Автозаводская и Беговая, Савеловской эстакаде. Кроме того, асфальтовые покрытия обновят на участках от Шмитовского проезда до Звенигородского шоссе и от Звенигородского шоссе до Хорошевской эстакады. "Одна из причин ремонта дорог - колейность, которая образовывается из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха в осенне-зимний период. Она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения", - подчеркнул Бирюков. По словам заммэра, всего в этом году на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах специалисты заменят свыше 23 миллионов квадратных метров асфальтобетонных покрытий. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что для укладки асфальта на улично-дорожной сети используются собственные асфальтобетонные смеси, производимые на 10 заводах. Суммарно эти предприятия за сезон выпускают более 2 миллионов тонн смеси.
https://realty.ria.ru/20221026/shosse-1826990315.html
https://ria.ru/20230418/asfalt-1865986243.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, общество, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут работы по замене около 550 тысяч квадратных метров асфальта на Третьем транспортном кольце (ТТК), сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Заммэра пояснил, что содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание, ежегодно с наступлением устойчивых круглосуточных положительных температур воздуха в городе стартуют мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия.
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"В этом году запланированы масштабные работы на Третьем транспортном кольце - второй по протяженности ключевой кольцевой магистрали, там отремонтируем 16 участков общей площадью почти 550 тысяч квадратных метров", - сказал Бирюков
.
Заммэра рассказал, что ремонт уже ведется на участке от Гагаринского тоннеля до Тульской эстакады, в ближайшее время работы стартуют на улицах Автозаводская и Беговая, Савеловской эстакаде. Кроме того, асфальтовые покрытия обновят на участках от Шмитовского проезда до Звенигородского шоссе и от Звенигородского шоссе до Хорошевской эстакады.
«
"Одна из причин ремонта дорог - колейность, которая образовывается из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха в осенне-зимний период. Она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения", - подчеркнул Бирюков.
По словам заммэра, всего в этом году на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах специалисты заменят свыше 23 миллионов квадратных метров асфальтобетонных покрытий.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что для укладки асфальта на улично-дорожной сети используются собственные асфальтобетонные смеси, производимые на 10 заводах. Суммарно эти предприятия за сезон выпускают более 2 миллионов тонн смеси.
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