https://ria.ru/20230526/alkogol-1874308355.html

Омбудсмен рассказала о состоянии мальчика, отравившегося алкоголем в Москве

Омбудсмен рассказала о состоянии мальчика, отравившегося алкоголем в Москве - РИА Новости, 26.05.2023

Омбудсмен рассказала о состоянии мальчика, отравившегося алкоголем в Москве

Жизни 8-летнего мальчика, госпитализированного с алкогольным отравлением в Москве, ничего не угрожает, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T12:39

2023-05-26T12:39

2023-05-26T12:39

алкоголь

происшествия

москва

ольга ярославская

россия

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Жизни 8-летнего мальчика, госпитализированного с алкогольным отравлением в Москве, ничего не угрожает, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская, отметив, что взяла ситуацию на контроль. Ранее на сайте "МК" сообщалось о том, что 8-летний ребенок был госпитализирован с алкогольным отравлением на западе столицы. "Жизни ребенка ничего не угрожает. Ребенок в порядке. Да, это было алкогольное опьянение. Семья на учете не состоит. Держу эту ситуацию на контроле. Будет разбирательство. Вопросы к семье, конечно, возникнут", - сказала Ярославская.

https://ria.ru/20230519/otravlenie-1872980269.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

алкоголь, происшествия, москва, ольга ярославская, россия, дети