https://ria.ru/20230526/alkogol-1874308355.html
Омбудсмен рассказала о состоянии мальчика, отравившегося алкоголем в Москве
Омбудсмен рассказала о состоянии мальчика, отравившегося алкоголем в Москве - РИА Новости, 26.05.2023
Омбудсмен рассказала о состоянии мальчика, отравившегося алкоголем в Москве
Жизни 8-летнего мальчика, госпитализированного с алкогольным отравлением в Москве, ничего не угрожает, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T12:39
2023-05-26T12:39
2023-05-26T12:39
алкоголь
происшествия
москва
ольга ярославская
россия
дети
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Жизни 8-летнего мальчика, госпитализированного с алкогольным отравлением в Москве, ничего не угрожает, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская, отметив, что взяла ситуацию на контроль. Ранее на сайте "МК" сообщалось о том, что 8-летний ребенок был госпитализирован с алкогольным отравлением на западе столицы. "Жизни ребенка ничего не угрожает. Ребенок в порядке. Да, это было алкогольное опьянение. Семья на учете не состоит. Держу эту ситуацию на контроле. Будет разбирательство. Вопросы к семье, конечно, возникнут", - сказала Ярославская.
https://ria.ru/20230519/otravlenie-1872980269.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алкоголь, происшествия, москва, ольга ярославская, россия, дети
Алкоголь, Происшествия, Москва, Ольга Ярославская, Россия, Дети
Омбудсмен рассказала о состоянии мальчика, отравившегося алкоголем в Москве
Омбудсмен Ярославская: жизни отравившегося алкоголем в Москве мальчика ничего не угрожает
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Жизни 8-летнего мальчика, госпитализированного с алкогольным отравлением в Москве, ничего не угрожает, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская, отметив, что взяла ситуацию на контроль.
Ранее на сайте "МК" сообщалось о том, что 8-летний ребенок был госпитализирован с алкогольным отравлением на западе столицы.
"Жизни ребенка ничего не угрожает. Ребенок в порядке. Да, это было алкогольное опьянение. Семья на учете не состоит. Держу эту ситуацию на контроле. Будет разбирательство. Вопросы к семье, конечно, возникнут", - сказала Ярославская.
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