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Крупный российский банк выделил заблокированные активы в отдельное юрлицо - РИА Новости, 26.05.2023
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19:37 26.05.2023 (обновлено: 19:56 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/aktivy-1874450517.html
Крупный российский банк выделил заблокированные активы в отдельное юрлицо
Крупный российский банк выделил заблокированные активы в отдельное юрлицо - РИА Новости, 26.05.2023
Крупный российский банк выделил заблокированные активы в отдельное юрлицо
Один из российских банков вывел с баланса заблокированные активы, сообщила заместитель председателя Центробанка Ольга Полякова. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T19:37
2023-05-26T19:56
экономика
втб
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Один из российских банков вывел с баланса заблокированные активы, сообщила заместитель председателя Центробанка Ольга Полякова.Она напомнила о законе, принятом прошлым летом. Согласно ему, кредитная организация может выделить отдельное юридическое лицо и передать туда попавшие под западные санкции активы."Один из банков системно значимых уже прошел эту процедуру", — уточнила Полякова на V Съезде Ассоциации банков России.В апреле ВТБ указал на проблемы с созданием юрлица для этих целей и призвал модифицировать соответствующую норму закона.
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экономика, втб, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, ВТБ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Крупный российский банк выделил заблокированные активы в отдельное юрлицо

Зампред ЦБ Полякова: один из значимых банков вывел с баланса замороженные активы

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Центральный банк России. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Один из российских банков вывел с баланса заблокированные активы, сообщила заместитель председателя Центробанка Ольга Полякова.
Она напомнила о законе, принятом прошлым летом. Согласно ему, кредитная организация может выделить отдельное юридическое лицо и передать туда попавшие под западные санкции активы.
«
"Один из банков системно значимых уже прошел эту процедуру", — уточнила Полякова на V Съезде Ассоциации банков России.
В апреле ВТБ указал на проблемы с созданием юрлица для этих целей и призвал модифицировать соответствующую норму закона.
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ЭкономикаВТБЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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