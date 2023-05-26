Рейтинг@Mail.ru
Песков потребовал от западных стран разморозить российские активы - РИА Новости, 26.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:53 26.05.2023 (обновлено: 12:56 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/aktivy-1874312999.html
Песков потребовал от западных стран разморозить российские активы
Песков потребовал от западных стран разморозить российские активы - РИА Новости, 26.05.2023
Песков потребовал от западных стран разморозить российские активы
Британия и другие страны, посягнувшие на активы РФ, обязаны их немедленно разморозить без каких-либо условий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T12:53
2023-05-26T12:56
россия
великобритания
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772667925_0:96:3001:1784_1920x0_80_0_0_cc7a2052a865caa2544e6e158080f7da.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Британия и другие страны, посягнувшие на активы РФ, обязаны их немедленно разморозить без каких-либо условий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами."Британия и другие страны, посягнувшие на российские активы, обязаны их разморозить немедленно без каких-либо условий. В противном случае они нарушают все нормы и правила как своего внутреннего законодательства, так и международного права", - сказал Песков, комментируя публикацию газеты The Guardian о том, что Великобритания не вернет замороженные государственные активы РФ до тех пор, пока Москва не согласится выплатить Украине компенсацию за причиненный ущерб.
https://ria.ru/20230525/porazhenie-1873962179.html
россия
великобритания
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772667925_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2514e6469260ad16e2eb226e9b9e9419.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, великобритания, москва
Россия, Великобритания, Москва
Песков потребовал от западных стран разморозить российские активы

Песков: посягнувшие на российские активы страны обязаны немедленно их разморозить

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Британия и другие страны, посягнувшие на активы РФ, обязаны их немедленно разморозить без каких-либо условий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
"Британия и другие страны, посягнувшие на российские активы, обязаны их разморозить немедленно без каких-либо условий. В противном случае они нарушают все нормы и правила как своего внутреннего законодательства, так и международного права", - сказал Песков, комментируя публикацию газеты The Guardian о том, что Великобритания не вернет замороженные государственные активы РФ до тех пор, пока Москва не согласится выплатить Украине компенсацию за причиненный ущерб.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Запад мечтает о поражении России — и ее деньгах
25 мая, 08:00
 
РоссияВеликобританияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала