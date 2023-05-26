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Песков потребовал от западных стран разморозить российские активы

Песков потребовал от западных стран разморозить российские активы - РИА Новости, 26.05.2023

Песков потребовал от западных стран разморозить российские активы

Британия и другие страны, посягнувшие на активы РФ, обязаны их немедленно разморозить без каких-либо условий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T12:53

2023-05-26T12:53

2023-05-26T12:56

россия

великобритания

москва

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Британия и другие страны, посягнувшие на активы РФ, обязаны их немедленно разморозить без каких-либо условий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами."Британия и другие страны, посягнувшие на российские активы, обязаны их разморозить немедленно без каких-либо условий. В противном случае они нарушают все нормы и правила как своего внутреннего законодательства, так и международного права", - сказал Песков, комментируя публикацию газеты The Guardian о том, что Великобритания не вернет замороженные государственные активы РФ до тех пор, пока Москва не согласится выплатить Украине компенсацию за причиненный ущерб.

https://ria.ru/20230525/porazhenie-1873962179.html

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россия, великобритания, москва