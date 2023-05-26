https://ria.ru/20230526/aktivy-1874239457.html

Токио ввел санкции против российских генералов и Ольги Скабеевой

Токио ввел санкции против российских генералов и Ольги Скабеевой - РИА Новости, 26.05.2023

Токио ввел санкции против российских генералов и Ольги Скабеевой

Япония заморозила активы высших офицеров командования Вооруженных сил России, а также главы компании "Алмаз-Антей" Яна Новикова и телеведущей Ольги Скабеевой,... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T05:34

2023-05-26T05:34

2023-05-26T10:01

россия

япония

токио

ян новиков

ольга скабеева

михаил теплинский

концерн пво "алмаз-антей"

воздушно-десантные войска россии

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ТОКИО, 26 мая – РИА Новости. Япония заморозила активы высших офицеров командования Вооруженных сил России, а также главы компании "Алмаз-Антей" Яна Новикова и телеведущей Ольги Скабеевой, следует из документов японского МИД. В разделе о командовании ВС РФ указаны имена, командующего группой "Запад" генерал-лейтенанта Михаила Зусько, командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего 90-й гвардейской танковой дивизией генерал-майора Рамиля Ибатуллина и другие. Япония с начала введения санкций объявила о заморозке активов 987 человек из России, в том числе 304 человек из новых регионов и Крыма, 129 организаций, 12 банков, ввела запрет на экспорт из Японии в отношении 357 организаций, компаний и институтов, связанных с оборонной отраслью. Был введен запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, включая автомобили класса "люкс", дорогие алкогольные напитки, косметику, товары из кожи. Кроме того, запрещено экспортировать в Россию высокотехнологичное оборудование для нефтепереработки, некоторые виды медицинских товаров, полупроводники, квантовые компьютеры и их компоненты, электронные микроскопы, атомно-силовые микроскопы, 3D-принтеры и расходные материалы к ним, оборудование для производства органических светодиодов, оборудование для производства микроэлектромеханических схем, оборудование для производства высоко эффективных солнечных батарей для водородного топлива и воспроизводимых видов энергии, вакуумных насосов, оборудование для охлаждения, предназначенное для крайне низких температур, материалы, осложняющие обнаружение электромагнитных волн и другое оборудование, летательные аппараты, игрушки. Был веден запрет на новые инвестиции и предоставление части финансовых услуг. Также был введен запрет на импорт из России золота, станков, некоторых видов древесины, водки.

https://ria.ru/20230526/sanktsii-1874239306.html

россия

япония

токио

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россия, япония, токио, ян новиков, ольга скабеева, михаил теплинский, концерн пво "алмаз-антей", воздушно-десантные войска россии