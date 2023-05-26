https://ria.ru/20230526/aktivy-1874239457.html
Токио ввел санкции против российских генералов и Ольги Скабеевой
Токио ввел санкции против российских генералов и Ольги Скабеевой - РИА Новости, 26.05.2023
Токио ввел санкции против российских генералов и Ольги Скабеевой
Япония заморозила активы высших офицеров командования Вооруженных сил России, а также главы компании "Алмаз-Антей" Яна Новикова и телеведущей Ольги Скабеевой,... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T05:34
2023-05-26T05:34
2023-05-26T10:01
россия
япония
токио
ян новиков
ольга скабеева
михаил теплинский
концерн пво "алмаз-антей"
воздушно-десантные войска россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155319/33/1553193325_0:113:2808:1693_1920x0_80_0_0_b14dd8ec8a5bd0b6ed451d5be20acfa8.jpg
ТОКИО, 26 мая – РИА Новости. Япония заморозила активы высших офицеров командования Вооруженных сил России, а также главы компании "Алмаз-Антей" Яна Новикова и телеведущей Ольги Скабеевой, следует из документов японского МИД. В разделе о командовании ВС РФ указаны имена, командующего группой "Запад" генерал-лейтенанта Михаила Зусько, командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего 90-й гвардейской танковой дивизией генерал-майора Рамиля Ибатуллина и другие. Япония с начала введения санкций объявила о заморозке активов 987 человек из России, в том числе 304 человек из новых регионов и Крыма, 129 организаций, 12 банков, ввела запрет на экспорт из Японии в отношении 357 организаций, компаний и институтов, связанных с оборонной отраслью. Был введен запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, включая автомобили класса "люкс", дорогие алкогольные напитки, косметику, товары из кожи. Кроме того, запрещено экспортировать в Россию высокотехнологичное оборудование для нефтепереработки, некоторые виды медицинских товаров, полупроводники, квантовые компьютеры и их компоненты, электронные микроскопы, атомно-силовые микроскопы, 3D-принтеры и расходные материалы к ним, оборудование для производства органических светодиодов, оборудование для производства микроэлектромеханических схем, оборудование для производства высоко эффективных солнечных батарей для водородного топлива и воспроизводимых видов энергии, вакуумных насосов, оборудование для охлаждения, предназначенное для крайне низких температур, материалы, осложняющие обнаружение электромагнитных волн и другое оборудование, летательные аппараты, игрушки. Был веден запрет на новые инвестиции и предоставление части финансовых услуг. Также был введен запрет на импорт из России золота, станков, некоторых видов древесины, водки.
https://ria.ru/20230526/sanktsii-1874239306.html
россия
япония
токио
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155319/33/1553193325_110:0:2606:1872_1920x0_80_0_0_9e58af6954742fcc91b5f6cefce861ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, япония, токио, ян новиков, ольга скабеева, михаил теплинский, концерн пво "алмаз-антей", воздушно-десантные войска россии
Россия, Япония, Токио, Ян Новиков, Ольга Скабеева, Михаил Теплинский, Концерн ПВО "Алмаз-Антей", Воздушно-десантные войска России
Токио ввел санкции против российских генералов и Ольги Скабеевой
Япония ввела персональные санкции против российской журналистки Ольги Скабеевой
ТОКИО, 26 мая – РИА Новости.
Япония заморозила активы высших офицеров командования Вооруженных сил России, а также главы компании "Алмаз-Антей" Яна Новикова и телеведущей Ольги Скабеевой, следует
из документов японского МИД.
В разделе о командовании ВС РФ указаны имена, командующего группой "Запад" генерал-лейтенанта Михаила Зусько, командующего ВДВ
генерал-полковника Михаила Теплинского
, командующего 90-й гвардейской танковой дивизией генерал-майора Рамиля Ибатуллина и другие.
Япония с начала введения санкций объявила о заморозке активов 987 человек из России, в том числе 304 человек из новых регионов и Крыма, 129 организаций, 12 банков, ввела запрет на экспорт из Японии в отношении 357 организаций, компаний и институтов, связанных с оборонной отраслью.
Был введен запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, включая автомобили класса "люкс", дорогие алкогольные напитки, косметику, товары из кожи. Кроме того, запрещено экспортировать в Россию высокотехнологичное оборудование для нефтепереработки, некоторые виды медицинских товаров, полупроводники, квантовые компьютеры и их компоненты, электронные микроскопы, атомно-силовые микроскопы, 3D-принтеры и расходные материалы к ним, оборудование для производства органических светодиодов, оборудование для производства микроэлектромеханических схем, оборудование для производства высоко эффективных солнечных батарей для водородного топлива и воспроизводимых видов энергии, вакуумных насосов, оборудование для охлаждения, предназначенное для крайне низких температур, материалы, осложняющие обнаружение электромагнитных волн и другое оборудование, летательные аппараты, игрушки. Был веден запрет на новые инвестиции и предоставление части финансовых услуг. Также был введен запрет на импорт из России золота, станков, некоторых видов древесины, водки.
Япония включила в пакет санкций Фонд национального благосостояния России