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Токио ввел санкции против российских генералов и Ольги Скабеевой - РИА Новости, 26.05.2023
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05:34 26.05.2023 (обновлено: 10:01 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/aktivy-1874239457.html
Токио ввел санкции против российских генералов и Ольги Скабеевой
Токио ввел санкции против российских генералов и Ольги Скабеевой - РИА Новости, 26.05.2023
Токио ввел санкции против российских генералов и Ольги Скабеевой
Япония заморозила активы высших офицеров командования Вооруженных сил России, а также главы компании "Алмаз-Антей" Яна Новикова и телеведущей Ольги Скабеевой,... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T05:34
2023-05-26T10:01
россия
япония
токио
ян новиков
ольга скабеева
михаил теплинский
концерн пво "алмаз-антей"
воздушно-десантные войска россии
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ТОКИО, 26 мая – РИА Новости. Япония заморозила активы высших офицеров командования Вооруженных сил России, а также главы компании "Алмаз-Антей" Яна Новикова и телеведущей Ольги Скабеевой, следует из документов японского МИД. В разделе о командовании ВС РФ указаны имена, командующего группой "Запад" генерал-лейтенанта Михаила Зусько, командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего 90-й гвардейской танковой дивизией генерал-майора Рамиля Ибатуллина и другие. Япония с начала введения санкций объявила о заморозке активов 987 человек из России, в том числе 304 человек из новых регионов и Крыма, 129 организаций, 12 банков, ввела запрет на экспорт из Японии в отношении 357 организаций, компаний и институтов, связанных с оборонной отраслью. Был введен запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, включая автомобили класса "люкс", дорогие алкогольные напитки, косметику, товары из кожи. Кроме того, запрещено экспортировать в Россию высокотехнологичное оборудование для нефтепереработки, некоторые виды медицинских товаров, полупроводники, квантовые компьютеры и их компоненты, электронные микроскопы, атомно-силовые микроскопы, 3D-принтеры и расходные материалы к ним, оборудование для производства органических светодиодов, оборудование для производства микроэлектромеханических схем, оборудование для производства высоко эффективных солнечных батарей для водородного топлива и воспроизводимых видов энергии, вакуумных насосов, оборудование для охлаждения, предназначенное для крайне низких температур, материалы, осложняющие обнаружение электромагнитных волн и другое оборудование, летательные аппараты, игрушки. Был веден запрет на новые инвестиции и предоставление части финансовых услуг. Также был введен запрет на импорт из России золота, станков, некоторых видов древесины, водки.
https://ria.ru/20230526/sanktsii-1874239306.html
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россия, япония, токио, ян новиков, ольга скабеева, михаил теплинский, концерн пво "алмаз-антей", воздушно-десантные войска россии
Россия, Япония, Токио, Ян Новиков, Ольга Скабеева, Михаил Теплинский, Концерн ПВО "Алмаз-Антей", Воздушно-десантные войска России
Токио ввел санкции против российских генералов и Ольги Скабеевой

Япония ввела персональные санкции против российской журналистки Ольги Скабеевой

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкТелеведущая Ольга Скабеева
Телеведущая Ольга Скабеева - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Телеведущая Ольга Скабеева. Архивное фото
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ТОКИО, 26 мая – РИА Новости. Япония заморозила активы высших офицеров командования Вооруженных сил России, а также главы компании "Алмаз-Антей" Яна Новикова и телеведущей Ольги Скабеевой, следует из документов японского МИД.
В разделе о командовании ВС РФ указаны имена, командующего группой "Запад" генерал-лейтенанта Михаила Зусько, командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего 90-й гвардейской танковой дивизией генерал-майора Рамиля Ибатуллина и другие.
Япония с начала введения санкций объявила о заморозке активов 987 человек из России, в том числе 304 человек из новых регионов и Крыма, 129 организаций, 12 банков, ввела запрет на экспорт из Японии в отношении 357 организаций, компаний и институтов, связанных с оборонной отраслью.
Был введен запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, включая автомобили класса "люкс", дорогие алкогольные напитки, косметику, товары из кожи. Кроме того, запрещено экспортировать в Россию высокотехнологичное оборудование для нефтепереработки, некоторые виды медицинских товаров, полупроводники, квантовые компьютеры и их компоненты, электронные микроскопы, атомно-силовые микроскопы, 3D-принтеры и расходные материалы к ним, оборудование для производства органических светодиодов, оборудование для производства микроэлектромеханических схем, оборудование для производства высоко эффективных солнечных батарей для водородного топлива и воспроизводимых видов энергии, вакуумных насосов, оборудование для охлаждения, предназначенное для крайне низких температур, материалы, осложняющие обнаружение электромагнитных волн и другое оборудование, летательные аппараты, игрушки. Был веден запрет на новые инвестиции и предоставление части финансовых услуг. Также был введен запрет на импорт из России золота, станков, некоторых видов древесины, водки.
Табличка на здании Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
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РоссияЯпонияТокиоЯн НовиковОльга СкабееваМихаил ТеплинскийКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"Воздушно-десантные войска России
 
 
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