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В Кишиневе активисты пикетировали посольство Франции - РИА Новости, 26.05.2023
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14:59 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/aktivisty-1874364061.html
В Кишиневе активисты пикетировали посольство Франции
В Кишиневе активисты пикетировали посольство Франции - РИА Новости, 26.05.2023
В Кишиневе активисты пикетировали посольство Франции
Группа гражданских активистов пикетировала в пятницу здание посольства Франции в Кишиневе, выражая протест против политики двойных стандартов Запада, передает... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T14:59
2023-05-26T14:59
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КИШИНЕВ, 26 мая – РИА Новости. Группа гражданских активистов пикетировала в пятницу здание посольства Франции в Кишиневе, выражая протест против политики двойных стандартов Запада, передает корреспондент РИА Новости. Накануне депутаты от правящей партии "Действие и солидарность" зарегистрировали в парламенте инициативу о переименовании Дня Победы в День поминовения и примирения в память павших во Второй мировой войне, который предлагают отмечать 8 мая. В пятницу у парламента собрался стихийный пикет противников этой инициативы. Затем ряд участников акции переместились к посольству Франции. "Власти Молдавии хотят принять закон об отмене Дня Победы, во Франции этот праздник отмечают 9 мая, почему в Молдавии должно быть иначе? Почему Париж не высказывает своей позиции на этот счет? На следующей неделе приезжает к нам на европейский саммит президент Франции Эммануэль Макрон, как инициатор мероприятия. Мы призываем ЕС отказаться от политики двойных стандартов по отношению к Молдавии", - сказал журналистам в ходе митинга председатель движения "Гайдуки" Адриан Доминтюк. Он отметил, что протестные акции пройдут и перед зданиями других посольств. Общественник выразил мнение, что центральные власти имитируют процесс евроинтеграции, преследуя цель личного обогащения. "Это вранье, что правящий режим в лице партии ПДС и президента Майи Санду выступают за евроинтеграцию. Гранты и кредиты, получаемые из ЕС, других западных государств разворовываются. Реформы провалены, деньги уходят в карманы чиновников", - заявил Доминтюк. Власти Молдавии готовятся к проведению 1-2 июня саммита Европейского политического сообщества, в котором примут участие представители 60 стран. Мероприятие пройдет по инициативе главы республики Санду. Основателем ЕПС стал в мае прошлого года президент Франции Макрон. Власти объявили об особых мерах безопасности во время мероприятия, что вызвало волну критики со стороны оппонентов президента и правящей партии "Действие и солидарность". Саммит пройдет на территории винодельни "Мими" в населенном пункте Бульбоака, где также располагаются военная база "Дачия" и военный полигон, на котором проводятся учения национальной армии. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе июне 2022 одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. В октябре прошлого года в Молдавии прошло первое заседание комиссии по евроинтеграции, обсудившей необходимость проведения реформ в различных областях и выступившее за создание 35 рабочих групп для переделки местного законодательства под европейские стандарты.
https://ria.ru/20230524/moldaviya-1873719442.html
https://ria.ru/20230523/putin-1873604109.html
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в мире, франция, молдавия, кишинев
В мире, Франция, Молдавия, Кишинев
В Кишиневе активисты пикетировали посольство Франции

В Кишиневе активисты вышли на акцию у посольства Франции против двойных стандартов Запада

© Sputnik / ОсматескоМитинг в защиту дня победы в Кишиневе
Митинг в защиту дня победы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© Sputnik / Осматеско
Митинг в защиту дня победы в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 26 мая – РИА Новости. Группа гражданских активистов пикетировала в пятницу здание посольства Франции в Кишиневе, выражая протест против политики двойных стандартов Запада, передает корреспондент РИА Новости.
Накануне депутаты от правящей партии "Действие и солидарность" зарегистрировали в парламенте инициативу о переименовании Дня Победы в День поминовения и примирения в память павших во Второй мировой войне, который предлагают отмечать 8 мая. В пятницу у парламента собрался стихийный пикет противников этой инициативы. Затем ряд участников акции переместились к посольству Франции.
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"Власти Молдавии хотят принять закон об отмене Дня Победы, во Франции этот праздник отмечают 9 мая, почему в Молдавии должно быть иначе? Почему Париж не высказывает своей позиции на этот счет? На следующей неделе приезжает к нам на европейский саммит президент Франции Эммануэль Макрон, как инициатор мероприятия. Мы призываем ЕС отказаться от политики двойных стандартов по отношению к Молдавии", - сказал журналистам в ходе митинга председатель движения "Гайдуки" Адриан Доминтюк.
Он отметил, что протестные акции пройдут и перед зданиями других посольств. Общественник выразил мнение, что центральные власти имитируют процесс евроинтеграции, преследуя цель личного обогащения.
«
"Это вранье, что правящий режим в лице партии ПДС и президента Майи Санду выступают за евроинтеграцию. Гранты и кредиты, получаемые из ЕС, других западных государств разворовываются. Реформы провалены, деньги уходят в карманы чиновников", - заявил Доминтюк.
Власти Молдавии готовятся к проведению 1-2 июня саммита Европейского политического сообщества, в котором примут участие представители 60 стран. Мероприятие пройдет по инициативе главы республики Санду. Основателем ЕПС стал в мае прошлого года президент Франции Макрон. Власти объявили об особых мерах безопасности во время мероприятия, что вызвало волну критики со стороны оппонентов президента и правящей партии "Действие и солидарность". Саммит пройдет на территории винодельни "Мими" в населенном пункте Бульбоака, где также располагаются военная база "Дачия" и военный полигон, на котором проводятся учения национальной армии.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе июне 2022 одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. В октябре прошлого года в Молдавии прошло первое заседание комиссии по евроинтеграции, обсудившей необходимость проведения реформ в различных областях и выступившее за создание 35 рабочих групп для переделки местного законодательства под европейские стандарты.
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