https://ria.ru/20230526/ak-1874301283.html

Испытания обновленного с учетом спецоперации АК-12 завершатся в июне

Испытания обновленного с учетом спецоперации АК-12 завершатся в июне - РИА Новости, 26.05.2023

Испытания обновленного с учетом спецоперации АК-12 завершатся в июне

Испытания доработанного с учётом СВО автомата АК-12 завершатся к середине июня, первые 100 единиц уже переданы в войска, заявил журналистам главный конструктор... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T12:18

2023-05-26T12:18

2023-05-26T12:18

безопасность

сергей уржумцев

калашников (концерн)

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КУБИНКА (Московская обл.), 26 мая – РИА Новости. Испытания доработанного с учётом СВО автомата АК-12 завершатся к середине июня, первые 100 единиц уже переданы в войска, заявил журналистам главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев. "В настоящее время проводится цикл испытаний под контролем министерства обороны с целью подтвердить эффективность и целесообразность. Завершится до середины июня месяца. Мало того, партия в количестве 100 штук концерном "Калашникова" изготовлена", - сказал он. Среди изменений, внесённых в АК-12, Уржумцев назвал упрощенную схему сборки-разборки автомата. В свою очередь президент концерна "Калашников" Алан Лушников сообщил журналистам, что новая версия автомата получила новый эргономичный приклад, внесены изменения в переводчик режима огня. "Раньше он был в трёх позициях: одиночный выстрел, два выстрела и автоматический огонь. По пожеланию бойцов и по пожеланию заказчиков - это естественно, министерство обороны - мы убрали позицию "два выстрела" - она оказалась невостребованной", - рассказал глава компании. Ранее гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов заявил в интервью РИА Новости, что АК-12 был существенно доработан с учётом опыта специальной военной операции, серийное производство его обновленной версии должно начаться в 2023 году. Разработанный "Калашниковым" автомат АК-12 имеет калибр 5,45 мм. Он обладает повышенной точностью и кучностью стрельбы. Значительно возросла эргономика автомата. АК-12 имеет несколько планок Пикатинни для установки дополнительного оборудования: прицелов, передней рукояти, фонаря, лазерного целеуказателя.

https://ria.ru/20230526/svch-1874274648.html

https://ria.ru/20221208/ak-74-1837187117.html

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, сергей уржумцев, калашников (концерн)