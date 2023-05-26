https://ria.ru/20230526/ak-1874301283.html
Испытания обновленного с учетом спецоперации АК-12 завершатся в июне
Испытания обновленного с учетом спецоперации АК-12 завершатся в июне - РИА Новости, 26.05.2023
Испытания обновленного с учетом спецоперации АК-12 завершатся в июне
Испытания доработанного с учётом СВО автомата АК-12 завершатся к середине июня, первые 100 единиц уже переданы в войска, заявил журналистам главный конструктор... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T12:18
2023-05-26T12:18
2023-05-26T12:18
безопасность
сергей уржумцев
калашников (концерн)
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КУБИНКА (Московская обл.), 26 мая – РИА Новости. Испытания доработанного с учётом СВО автомата АК-12 завершатся к середине июня, первые 100 единиц уже переданы в войска, заявил журналистам главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев. "В настоящее время проводится цикл испытаний под контролем министерства обороны с целью подтвердить эффективность и целесообразность. Завершится до середины июня месяца. Мало того, партия в количестве 100 штук концерном "Калашникова" изготовлена", - сказал он. Среди изменений, внесённых в АК-12, Уржумцев назвал упрощенную схему сборки-разборки автомата. В свою очередь президент концерна "Калашников" Алан Лушников сообщил журналистам, что новая версия автомата получила новый эргономичный приклад, внесены изменения в переводчик режима огня. "Раньше он был в трёх позициях: одиночный выстрел, два выстрела и автоматический огонь. По пожеланию бойцов и по пожеланию заказчиков - это естественно, министерство обороны - мы убрали позицию "два выстрела" - она оказалась невостребованной", - рассказал глава компании. Ранее гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов заявил в интервью РИА Новости, что АК-12 был существенно доработан с учётом опыта специальной военной операции, серийное производство его обновленной версии должно начаться в 2023 году. Разработанный "Калашниковым" автомат АК-12 имеет калибр 5,45 мм. Он обладает повышенной точностью и кучностью стрельбы. Значительно возросла эргономика автомата. АК-12 имеет несколько планок Пикатинни для установки дополнительного оборудования: прицелов, передней рукояти, фонаря, лазерного целеуказателя.
https://ria.ru/20230526/svch-1874274648.html
https://ria.ru/20221208/ak-74-1837187117.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, сергей уржумцев, калашников (концерн)
Безопасность, Сергей Уржумцев, Калашников (концерн)
Испытания обновленного с учетом спецоперации АК-12 завершатся в июне
В войска передали первые сто единиц АК-12, обновленного с учетом опыта спецоперации
КУБИНКА (Московская обл.), 26 мая – РИА Новости. Испытания доработанного с учётом СВО автомата АК-12 завершатся к середине июня, первые 100 единиц уже переданы в войска, заявил журналистам главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев.
"В настоящее время проводится цикл испытаний под контролем министерства обороны с целью подтвердить эффективность и целесообразность. Завершится до середины июня месяца. Мало того, партия в количестве 100 штук концерном "Калашникова" изготовлена", - сказал он. Среди изменений, внесённых в АК-12, Уржумцев назвал упрощенную схему сборки-разборки автомата.
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В свою очередь президент концерна "Калашников" Алан Лушников сообщил журналистам, что новая версия автомата получила новый эргономичный приклад, внесены изменения в переводчик режима огня. "Раньше он был в трёх позициях: одиночный выстрел, два выстрела и автоматический огонь. По пожеланию бойцов и по пожеланию заказчиков - это естественно, министерство обороны - мы убрали позицию "два выстрела" - она оказалась невостребованной", - рассказал глава компании.
Ранее гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов
заявил в интервью РИА Новости, что АК-12 был существенно доработан с учётом опыта специальной военной операции, серийное производство его обновленной версии должно начаться в 2023 году.
Разработанный "Калашниковым" автомат АК-12 имеет калибр 5,45 мм. Он обладает повышенной точностью и кучностью стрельбы. Значительно возросла эргономика автомата. АК-12 имеет несколько планок Пикатинни для установки дополнительного оборудования: прицелов, передней рукояти, фонаря, лазерного целеуказателя.
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