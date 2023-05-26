https://ria.ru/20230526/afrika-1874473085.html

Украину и США не интересуют голодающие в Африке, заявила Захарова

Украину и США не интересуют голодающие в Африке, заявила Захарова - РИА Новости, 26.05.2023

Украину и США не интересуют голодающие в Африке, заявила Захарова

Российские представители в Совместном координационном центре в Стамбуле "сражаются", чтобы включать в "черноморскую инициативу" в первую очередь сухогрузы,... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T22:54

2023-05-26T22:54

2023-05-26T22:54

африка

мария захарова

оон

россия

зерновая сделка

в мире

сша

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российские представители в Совместном координационном центре в Стамбуле "сражаются", чтобы включать в "черноморскую инициативу" в первую очередь сухогрузы, направляющиеся в Африку, украинские представители настаивают на приоритетной регистрации наиболее крупных судов, ориентируясь только на получение максимальной выгоды, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Большая часть вывезенных с августа прошлого года украинских зерновых (а это свыше 30 миллионов тонн) направлена в сытые развитые страны, прежде всего в государства Европейского союза. И лишь 2,5% ушло в наиболее нуждающиеся страны Африки при содействии Всемирной продовольственной программы ООН", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на официальном сайте МИД РФ. Она отметила, что российские представители в Совместном координационном центре в Стамбуле "буквально "сражаются" за то, чтобы включать в "черноморскую инициативу" в первую очередь сухогрузы, направляющиеся в Африку". "Украинские же представители, напротив, настаивают на приоритетной регистрации наиболее крупных судов, ориентируясь только на получение максимальной выгоды. Голодающие в Африке их не интересуют. Как не интересуют и поставки аммиака в Африку для производства столь нужных десяткам миллионов африканских хозяйств удобрений. Россия готова без промедления, в считанные дни, запустить аммиакопровод Тольятти-Одесса, а Киев почти год тормозит это, обставляя все новыми условиями", - добавила она. По словам Захаровой, Киев "при полной поддержке Вашингтона и его сателлитов не ставит ни в грош интересы обеспечения продовольственной безопасности и борьбы с голодом в Африке". "Мы со своей стороны открыты к откровенному и честному разговору со всеми, в первую очередь с нашими африканскими друзьями, об истинных причинах и виновных создания ситуации, несущей угрозу голода Африке, о том, какие вынужденные препоны нам приходится преодолевать, чтобы обеспечить безусловное выполнение наших международных обязательств по поставкам продовольствия, удобрений и других стратегических товаров тем странам, которые в этом больше всех нуждаются", - заверила она. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230525/afrika-1874155787.html

https://ria.ru/20230522/sdelka-1873318193.html

https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html

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африка, мария захарова, оон, россия, зерновая сделка, в мире, сша