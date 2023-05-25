https://ria.ru/20230525/zelenskiy-1874062623.html
Британцы потребовали убрать Зеленского после заявления Украины о Путине
Британцы потребовали убрать Зеленского после заявления Украины о Путине - РИА Новости, 25.05.2023
Британцы потребовали убрать Зеленского после заявления Украины о Путине
Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали заместителя начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого за намерение... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T12:48
2023-05-25T12:48
2023-05-25T12:48
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали заместителя начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого за намерение Киева устранить президента России Владимира Путина."Наша приоритетная задача — уничтожить командира подразделения, который отдает своим людям приказ атаковать", — заявил украинский военный.Пользователи портала посчитали, что такие угрозы лишь приведут к ужасным последствиям, а также предположили, что подобное может ждать и самого президента Украины Владимира Зеленского."Таким образом Украина ввергнет нас в третью мировую войну с Россией и Китаем. Прекратите это безобразие сейчас же", — пожаловался Harrogate 101."Значит, каждый раз, когда западные СМИ и Украина говорили, что не планируют убивать Путина, это была просто ложь. Украине, по сути, конец, если она это попытается сделать", — отметил yoshi mitsu."Политики из нашего правительства тоже войдут в этот список приоритетных задач, если они решат, что не могут позволить себе больше посылать оружие Киеву?" — сыронизировал Northeastmoaner."С такими угрозами на месте Путина я бы первым убрал Зеленского", — прокомментировал PhilEe."Что ж, значит, такое ждет и Зеленского. Лучше ему теперь смотреть по сторонам", — подытожила Lara.В ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. Главы государства в этот момент в Кремле не было. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, это нападение является попыткой теракта, тем самым Украина поставила себя в ряд государств — спонсоров терроризма.
https://ria.ru/20230525/f-16-1874036377.html
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В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Британцы потребовали убрать Зеленского после заявления Украины о Путине
Читатели Daily Mail раскритиковали Украину из-за планов по устранению Путина