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На Кубани увеличат финансирование здравоохранения на 3,1 миллиарда рублей - РИА Новости, 25.05.2023
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Краснодарский край
 
22:05 25.05.2023 (обновлено: 22:12 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/zdravookhranenie-1874217956.html
На Кубани увеличат финансирование здравоохранения на 3,1 миллиарда рублей
На Кубани увеличат финансирование здравоохранения на 3,1 миллиарда рублей - РИА Новости, 25.05.2023
На Кубани увеличат финансирование здравоохранения на 3,1 миллиарда рублей
Законодательное собрание Краснодарского края увеличило финансирование отрасли здравоохранения региона на 3,1 миллиарда рублей, часть средств направят на... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T22:05
2023-05-25T22:12
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КРАСНОДАР, 25 мая – РИА Новости. Законодательное собрание Краснодарского края увеличило финансирование отрасли здравоохранения региона на 3,1 миллиарда рублей, часть средств направят на льготное лекарственное обеспечение и зарплату медработников, сообщает пресс-служба заксобрания. Депутаты на 17-й сессии регионального парламента внесли изменения в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае. "Стоимость программы госгарантий на 2023 год увеличилась на 3,1 миллиарда рублей и составила 123,2 миллиарда рублей… Дополнительные средства, в частности, будут направлены на льготное лекарственное обеспечение, на зарплату медицинских работников, на оказание высокотехнологичной медицинской помощи", - говорится в сообщении. Увеличение суммы финансирования стало возможно за счет корректировки параметров бюджета Краснодарского края и бюджета Территориального фонда медстрахования, отмечают в пресс-службе. "Такие изменения в Терпрограмме – хорошая новость для всего края. Появляется возможность направить дополнительные средства на льготное лекарственное обеспечение и оказание высокотехнологической помощи", – прокомментировал принятые поправки председатель парламента Юрий Бурлачко.
https://ria.ru/20230525/kuban-1874210094.html
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краснодарский край, общество, россия, экономика
Краснодарский край, Краснодарский край, Общество, Россия, Экономика
На Кубани увеличат финансирование здравоохранения на 3,1 миллиарда рублей

На Кубани увеличат финансирование отрасли здравоохранения на 3,1 миллиарда рублей

© РИА Новости / Кирилл БрагаВрач измеряет женщине давление
Врач измеряет женщине давление - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
Врач измеряет женщине давление. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 25 мая – РИА Новости. Законодательное собрание Краснодарского края увеличило финансирование отрасли здравоохранения региона на 3,1 миллиарда рублей, часть средств направят на льготное лекарственное обеспечение и зарплату медработников, сообщает пресс-служба заксобрания.
Депутаты на 17-й сессии регионального парламента внесли изменения в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае.
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"Стоимость программы госгарантий на 2023 год увеличилась на 3,1 миллиарда рублей и составила 123,2 миллиарда рублей… Дополнительные средства, в частности, будут направлены на льготное лекарственное обеспечение, на зарплату медицинских работников, на оказание высокотехнологичной медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Увеличение суммы финансирования стало возможно за счет корректировки параметров бюджета Краснодарского края и бюджета Территориального фонда медстрахования, отмечают в пресс-службе.
"Такие изменения в Терпрограмме – хорошая новость для всего края. Появляется возможность направить дополнительные средства на льготное лекарственное обеспечение и оказание высокотехнологической помощи", – прокомментировал принятые поправки председатель парламента Юрий Бурлачко.

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