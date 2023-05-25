https://ria.ru/20230525/zaryadka-1874142146.html

МЧС предупредило об опасности "безнадзорной" зарядки телефонов

МЧС предупредило об опасности "безнадзорной" зарядки телефонов - РИА Новости, 25.05.2023

МЧС предупредило об опасности "безнадзорной" зарядки телефонов

МЧС РФ в преддверии начала детского оздоровительного периода предупредило об опасности оставления телефона и power bank (портативного аккумулятора)... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T16:55

2023-05-25T16:55

2023-05-25T16:55

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/143968/08/1439680817_0:386:7360:4526_1920x0_80_0_0_10afdedf3f8f1a7b349604ec2743844a.jpg

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. МЧС РФ в преддверии начала детского оздоровительного периода предупредило об опасности оставления телефона и power bank (портативного аккумулятора) подключенными к зарядке - это может закончиться взрывом, сообщил замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Сергей Воронов. "Есть отдельная категория причин пожаров, связанная с электротехническими объектами. У нас порядка 34% пожаров происходят из-за электрооборудования и электрической сети... Например, очень актуально сейчас - это power bank и телефоны. Поэтому говорят, чтобы не оставляли без присмотра на зарядке power bank и телефоны, которые могут взорваться", - сказал он в ходе пресс-конференции. Ранее Воронов рассказал, что на период летнего отдыха детей на контроле МЧС РФ находятся порядка 39 тысяч детских лагерей.

https://ria.ru/20230427/gadzhety-1868017853.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество