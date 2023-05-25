https://ria.ru/20230525/zaryadka-1874142146.html
МЧС предупредило об опасности "безнадзорной" зарядки телефонов
МЧС предупредило об опасности "безнадзорной" зарядки телефонов - РИА Новости, 25.05.2023
МЧС предупредило об опасности "безнадзорной" зарядки телефонов
МЧС РФ в преддверии начала детского оздоровительного периода предупредило об опасности оставления телефона и power bank (портативного аккумулятора)... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T16:55
2023-05-25T16:55
2023-05-25T16:55
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. МЧС РФ в преддверии начала детского оздоровительного периода предупредило об опасности оставления телефона и power bank (портативного аккумулятора) подключенными к зарядке - это может закончиться взрывом, сообщил замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Сергей Воронов. "Есть отдельная категория причин пожаров, связанная с электротехническими объектами. У нас порядка 34% пожаров происходят из-за электрооборудования и электрической сети... Например, очень актуально сейчас - это power bank и телефоны. Поэтому говорят, чтобы не оставляли без присмотра на зарядке power bank и телефоны, которые могут взорваться", - сказал он в ходе пресс-конференции. Ранее Воронов рассказал, что на период летнего отдыха детей на контроле МЧС РФ находятся порядка 39 тысяч детских лагерей.
https://ria.ru/20230427/gadzhety-1868017853.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
МЧС предупредило об опасности "безнадзорной" зарядки телефонов
МЧС: "безнадзорная" зарядка телефонов и портативных аккумуляторов может грозить взрывом