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МЧС предупредило об опасности "безнадзорной" зарядки телефонов - РИА Новости, 25.05.2023
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16:55 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/zaryadka-1874142146.html
МЧС предупредило об опасности "безнадзорной" зарядки телефонов
МЧС предупредило об опасности "безнадзорной" зарядки телефонов - РИА Новости, 25.05.2023
МЧС предупредило об опасности "безнадзорной" зарядки телефонов
МЧС РФ в преддверии начала детского оздоровительного периода предупредило об опасности оставления телефона и power bank (портативного аккумулятора)... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T16:55
2023-05-25T16:55
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. МЧС РФ в преддверии начала детского оздоровительного периода предупредило об опасности оставления телефона и power bank (портативного аккумулятора) подключенными к зарядке - это может закончиться взрывом, сообщил замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Сергей Воронов. "Есть отдельная категория причин пожаров, связанная с электротехническими объектами. У нас порядка 34% пожаров происходят из-за электрооборудования и электрической сети... Например, очень актуально сейчас - это power bank и телефоны. Поэтому говорят, чтобы не оставляли без присмотра на зарядке power bank и телефоны, которые могут взорваться", - сказал он в ходе пресс-конференции. Ранее Воронов рассказал, что на период летнего отдыха детей на контроле МЧС РФ находятся порядка 39 тысяч детских лагерей.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
МЧС предупредило об опасности "безнадзорной" зарядки телефонов

МЧС: "безнадзорная" зарядка телефонов и портативных аккумуляторов может грозить взрывом

© Fotolia / chachanitЗарядка смартфона
Зарядка смартфона - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© Fotolia / chachanit
Зарядка смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. МЧС РФ в преддверии начала детского оздоровительного периода предупредило об опасности оставления телефона и power bank (портативного аккумулятора) подключенными к зарядке - это может закончиться взрывом, сообщил замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Сергей Воронов.
«
"Есть отдельная категория причин пожаров, связанная с электротехническими объектами. У нас порядка 34% пожаров происходят из-за электрооборудования и электрической сети... Например, очень актуально сейчас - это power bank и телефоны. Поэтому говорят, чтобы не оставляли без присмотра на зарядке power bank и телефоны, которые могут взорваться", - сказал он в ходе пресс-конференции.
Ранее Воронов рассказал, что на период летнего отдыха детей на контроле МЧС РФ находятся порядка 39 тысяч детских лагерей.
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