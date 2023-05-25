https://ria.ru/20230525/yugo-vostok-1874139476.html
Лукашенко призвал членов ЕАЭС "прорубить окно" в юго-восточные страны
Лукашенко призвал членов ЕАЭС "прорубить окно" в юго-восточные страны - РИА Новости, 25.05.2023
Лукашенко призвал членов ЕАЭС "прорубить окно" в юго-восточные страны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на фоне переориентации экспорта государств ЕАЭС на юго-восток необходимо "прорубить окно" в страны этого... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T16:42
2023-05-25T16:42
2023-05-25T16:42
экономика
белоруссия
александр лукашенко
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на фоне переориентации экспорта государств ЕАЭС на юго-восток необходимо "прорубить окно" в страны этого региона. "В связи с разворотом наших экспортных потоков на юго-восток очень важно совместными усилиями "прорубить окно" в страны названного региона. Это бездонный рынок для наших товаров", - заявил Лукашенко, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. Он считает важным обеспечить равный доступ к имеющейся и создаваемой инфраструктуре, чтобы "в дальнейшем не возникло неприятных ситуаций, как в случае с экспортом на рынки третьих стран лесоматериалов через территорию государств - членов ЕАЭС". "И, как Казахстан говорит, о каменном угле", - добавил белорусский президент. Лукашенко также отметил, что одним из приоритетных направлений развития ЕАЭС является совершенствование транспортной инфраструктуры и развитие эффективной логистики в союзе. Он подчеркнул, что этот вопрос крайне важен для развития ЕАЭС. Президент Белоруссии заявил, что целесообразно вернуться к вопросу о либерализации автомобильных перевозок в третьи страны. "Без необходимости получения специальных разрешений", - уточнил он.
https://ria.ru/20230512/kapitulyatsiya-1871177632.html
https://ria.ru/20230115/globalizatsiya-1844879481.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, белоруссия, александр лукашенко, евразийский экономический союз
Экономика, Белоруссия, Александр Лукашенко, Евразийский экономический союз
Лукашенко призвал членов ЕАЭС "прорубить окно" в юго-восточные страны
Лукашенко призвал страны ЕАЭС прорубить окно в страны юго-восточного региона
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на фоне переориентации экспорта государств ЕАЭС на юго-восток необходимо "прорубить окно" в страны этого региона.
"В связи с разворотом наших экспортных потоков на юго-восток очень важно совместными усилиями "прорубить окно" в страны названного региона. Это бездонный рынок для наших товаров", - заявил Лукашенко, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
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Он считает важным обеспечить равный доступ к имеющейся и создаваемой инфраструктуре, чтобы "в дальнейшем не возникло неприятных ситуаций, как в случае с экспортом на рынки третьих стран лесоматериалов через территорию государств - членов ЕАЭС". "И, как Казахстан
говорит, о каменном угле", - добавил белорусский президент.
Лукашенко также отметил, что одним из приоритетных направлений развития ЕАЭС является совершенствование транспортной инфраструктуры и развитие эффективной логистики в союзе. Он подчеркнул, что этот вопрос крайне важен для развития ЕАЭС.
Президент Белоруссии заявил, что целесообразно вернуться к вопросу о либерализации автомобильных перевозок в третьи страны. "Без необходимости получения специальных разрешений", - уточнил он.
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