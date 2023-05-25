https://ria.ru/20230525/yaponiya-1873996910.html

Премьер Японии сделал замечание сыну за неподобающее поведение

Премьер Японии сделал замечание сыну за неподобающее поведение - РИА Новости, 25.05.2023

Премьер Японии сделал замечание сыну за неподобающее поведение

Старший сын и личный секретарь премьер-министра Японии Фумио Кисиды Сётаро получил строгое замечание от своего отца за неподобающее его статусу поведение,... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T08:50

2023-05-25T08:50

2023-05-25T13:07

в мире

япония

канада

хирокадзу мацуно

джастин трюдо

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ТОКИО, 25 мая — РИА Новости. Старший сын и личный секретарь премьер-министра Японии Фумио Кисиды Сётаро получил строгое замечание от своего отца за неподобающее его статусу поведение, заявил генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно. Еженедельный журнал "Сюкан бунсюн" в конце прошлого года устроил в официальной резиденции премьера вечеринку по случаю окончания года, куда пригласил около десяти своих знакомых и родственников. Гостей, в частности, сфотографировали на парадной лестнице, устланной красным ковром, где всегда происходит официальная съемка членов кабинета министров после утверждения императором. "Я в курсе данных сообщений. Насколько мне известно, премьер сделал секретарю Сётаро Кисиде строгое замечание, чтобы он исполнял свои обязанности с повышенным чувством ответственности", — подчеркнул Мацуно. Это не первый раз, когда поведение старшего сына японского премьера потребовало официального объяснения. В январе Сётаро Кисида, который работает личным секретарем премьера по политическим вопросам, оказался в центре скандала с использованием служебных автомобилей японских посольств для туристических поездок во время недавнего зарубежного турне главы японского правительства. Другой конфуз произошел во время пребывания японской делегации в Канаде, когда Сётаро Кисида обратился с просьбой о совместном фото с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

https://ria.ru/20230524/yaponiya-1873774222.html

https://ria.ru/20230201/primer-1848868171.html

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Дарья Буймова

в мире, япония, канада, хирокадзу мацуно, джастин трюдо