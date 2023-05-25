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Беспилотники и облачные технологии "Яндекса" продолжат работу в России - РИА Новости, 25.05.2023
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17:15 25.05.2023 (обновлено: 17:16 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/yandeks-1874147974.html
Беспилотники и облачные технологии "Яндекса" продолжат работу в России
Беспилотники и облачные технологии "Яндекса" продолжат работу в России - РИА Новости, 25.05.2023
Беспилотники и облачные технологии "Яндекса" продолжат работу в России
Бизнесы беспилотников, облачных технологий и образовательных сервисов "Яндекса" продолжат работу в России, заявили в пресс-службе компании. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T17:15
2023-05-25T17:16
яндекс
россия
экономика
технологии
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Бизнесы беспилотников, облачных технологий и образовательных сервисов "Яндекса" продолжат работу в России, заявили в пресс-службе компании. "Бизнесы автономных автомобилей, облачных технологий, образовательных сервисов и платформы по разметке данных продолжат работу на российском рынке", - рассказали там. В компании подтвердили, что международные части этих направлений бизнеса будут выделены в самостоятельные компании под управлением Yandex N.V.
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яндекс, россия, экономика, технологии
Яндекс, Россия, Экономика, Технологии
Беспилотники и облачные технологии "Яндекса" продолжат работу в России

Бизнесы беспилотников и облачных технологий "Яндекса" продолжат работу в России

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкБеспилотные автомобили "Яндекса"
Беспилотные автомобили Яндекса - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Беспилотные автомобили "Яндекса". Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Бизнесы беспилотников, облачных технологий и образовательных сервисов "Яндекса" продолжат работу в России, заявили в пресс-службе компании.
"Бизнесы автономных автомобилей, облачных технологий, образовательных сервисов и платформы по разметке данных продолжат работу на российском рынке", - рассказали там.
В компании подтвердили, что международные части этих направлений бизнеса будут выделены в самостоятельные компании под управлением Yandex N.V.
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