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В "Яндексе" прокомментировали сообщения о планируемой реструктуризации - РИА Новости, 25.05.2023
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17:09 25.05.2023 (обновлено: 18:09 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/yandeks-1874146490.html
В "Яндексе" прокомментировали сообщения о планируемой реструктуризации
В "Яндексе" прокомментировали сообщения о планируемой реструктуризации - РИА Новости, 25.05.2023
В "Яндексе" прокомментировали сообщения о планируемой реструктуризации
Окончательного решения о потенциальном составе экономических инвесторов "Яндекса" после реструктуризации пока не принято, сообщила компания. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T17:09
2023-05-25T18:09
яндекс
экономика
россия
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Окончательного решения о потенциальном составе экономических инвесторов "Яндекса" после реструктуризации пока не принято, сообщила компания."Окончательное решение о потенциальном составе экономических инвесторов пока не принято. "Яндекс" раскроет все детали, включая список экономических инвесторов, когда это будет возможно", - говорится в сообщении."Яндекс" объявил о реструктуризации в конце ноября. Материнская Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную российскую группу компаний, планирует со временем выйти из числа ее акционеров и сменить свое название, в то время как новая структура "Яндекса" в России будет включать ряд зарубежных направлений и сохранит за собой бренд.Одновременно международные части ряда бизнесов "Яндекса", включая беспилотники и облачные технологии, будут выделены в компании под управлением материнской Yandex N.V, рассказывали в компании. Когда может произойти реструктуризация, пока не ясно, однако сделка потребует согласования у акционеров.На прошлой неделе агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что совет директоров "Яндекса" может собраться для обсуждения заявок претендентов на приобретение как минимум 51% акций, однако кандидатуры покупателей будут утверждать российские власти.Интерес к покупке, как отмечается, проявили основатель "Лукойла" Вагит Алекперов и глава "Норникеля" Владимир Потанин, заявка которого включает и потенциальных соинвесторов, в том числе Романа Абрамовича и банк ВТБ. Кроме того, к консорциуму инвесторов могут присоединиться председатель совета директоров ММК Виктор Рашников и основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов, уточняло агентство.
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яндекс, экономика, россия
Яндекс, Экономика, Россия
В "Яндексе" прокомментировали сообщения о планируемой реструктуризации

Решение о составе инвесторов "Яндекса" после реструктуризации пока не приняли

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфис российской интернет-компании "Яндекс"
Офис российской интернет-компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Офис российской интернет-компании "Яндекс". Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Окончательного решения о потенциальном составе экономических инвесторов "Яндекса" после реструктуризации пока не принято, сообщила компания.
«
"Окончательное решение о потенциальном составе экономических инвесторов пока не принято. "Яндекс" раскроет все детали, включая список экономических инвесторов, когда это будет возможно", - говорится в сообщении.
"Яндекс" объявил о реструктуризации в конце ноября. Материнская Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную российскую группу компаний, планирует со временем выйти из числа ее акционеров и сменить свое название, в то время как новая структура "Яндекса" в России будет включать ряд зарубежных направлений и сохранит за собой бренд.
Одновременно международные части ряда бизнесов "Яндекса", включая беспилотники и облачные технологии, будут выделены в компании под управлением материнской Yandex N.V, рассказывали в компании. Когда может произойти реструктуризация, пока не ясно, однако сделка потребует согласования у акционеров.
На прошлой неделе агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что совет директоров "Яндекса" может собраться для обсуждения заявок претендентов на приобретение как минимум 51% акций, однако кандидатуры покупателей будут утверждать российские власти.
Интерес к покупке, как отмечается, проявили основатель "Лукойла" Вагит Алекперов и глава "Норникеля" Владимир Потанин, заявка которого включает и потенциальных соинвесторов, в том числе Романа Абрамовича и банк ВТБ. Кроме того, к консорциуму инвесторов могут присоединиться председатель совета директоров ММК Виктор Рашников и основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов, уточняло агентство.
Логотип Яндекса - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
СМИ: Потанин и Алекперов планируют купить контрольную долю в "Яндексе"
19 мая, 22:54
 
ЯндексЭкономикаРоссия
 
 
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