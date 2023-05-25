https://ria.ru/20230525/yandeks-1874146490.html

В "Яндексе" прокомментировали сообщения о планируемой реструктуризации

В "Яндексе" прокомментировали сообщения о планируемой реструктуризации - РИА Новости, 25.05.2023

В "Яндексе" прокомментировали сообщения о планируемой реструктуризации

Окончательного решения о потенциальном составе экономических инвесторов "Яндекса" после реструктуризации пока не принято, сообщила компания. РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T17:09

2023-05-25T17:09

2023-05-25T18:09

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экономика

россия

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Окончательного решения о потенциальном составе экономических инвесторов "Яндекса" после реструктуризации пока не принято, сообщила компания."Окончательное решение о потенциальном составе экономических инвесторов пока не принято. "Яндекс" раскроет все детали, включая список экономических инвесторов, когда это будет возможно", - говорится в сообщении."Яндекс" объявил о реструктуризации в конце ноября. Материнская Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную российскую группу компаний, планирует со временем выйти из числа ее акционеров и сменить свое название, в то время как новая структура "Яндекса" в России будет включать ряд зарубежных направлений и сохранит за собой бренд.Одновременно международные части ряда бизнесов "Яндекса", включая беспилотники и облачные технологии, будут выделены в компании под управлением материнской Yandex N.V, рассказывали в компании. Когда может произойти реструктуризация, пока не ясно, однако сделка потребует согласования у акционеров.На прошлой неделе агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что совет директоров "Яндекса" может собраться для обсуждения заявок претендентов на приобретение как минимум 51% акций, однако кандидатуры покупателей будут утверждать российские власти.Интерес к покупке, как отмечается, проявили основатель "Лукойла" Вагит Алекперов и глава "Норникеля" Владимир Потанин, заявка которого включает и потенциальных соинвесторов, в том числе Романа Абрамовича и банк ВТБ. Кроме того, к консорциуму инвесторов могут присоединиться председатель совета директоров ММК Виктор Рашников и основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов, уточняло агентство.

https://ria.ru/20230519/yandeks-1873051034.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

яндекс, экономика, россия