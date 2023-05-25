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Общественники попросили Генпрокуратуру и СК проверить Wildberries - РИА Новости, 25.05.2023
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23:24 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/wildberries-1874225940.html
Общественники попросили Генпрокуратуру и СК проверить Wildberries
Общественники попросили Генпрокуратуру и СК проверить Wildberries - РИА Новости, 25.05.2023
Общественники попросили Генпрокуратуру и СК проверить Wildberries
Общественники обратились к генпрокурору Игорю Краснову и председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить Wildberries на возможное мошенничество... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T23:24
2023-05-25T23:24
россия
игорь краснов
александр бастрыкин
wildberries
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Общественники обратились к генпрокурору Игорю Краснову и председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить Wildberries на возможное мошенничество после конфликта маркетплейса с продавцами, сообщил РИА Новости глава ОНК Москвы, председатель Союза электронной торговли, президент фонда "Добрые технологии" Георгий Волков. Во вторник порядка 70 человек собрались в главном офисе Wildberries в Москве с требованием о разблокировке их аккаунтов, а Волков сообщил РИА Новости, что правозащитники на фоне этой истории создали горячую линию для предпринимателей, работающих с маркетплейсами. Кроме того, правозащитник сообщил РИА Новости, что из-за сложившейся ситуации предприниматели не могут оплатить зарплаты сотрудникам и погасить налоговые платежи. "В четверг мы обратились к председателю СК РФ Александру Бастрыкину и генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести проверку законности действий руководства компании Wildberries и провести проверку на предмет наличия в действиях руководства компании признаков составов преступлений, предусмотренных статьями 159 (мошенничество - ред.), 330 (самоуправство - ред.) УК РФ", - сказал Волков. По его словам, правозащитникам 25 мая поступили обращения от предпринимателей о том, что маркетплейс заблокировал все товары пострадавших продавцов на общую сумму 50 миллиардов рублей. По словам продавцов, которые приводит Волков, компания продает эти товары, однако деньги от продаж не поступают на счета поставщиков. "Таким образом, с моей точки зрения, компания Wildberries без решений суда, заблокировала денежные средства поставщиков на сумму около 2,23 миллиарда рублей, а также удерживает и реализует чужое имущество (товар) на сумму около 50 миллиардов рублей в отсутствие каких-либо законных оснований", - подчеркнул Волков. В середине мая Wildberries объявил, что его служба безопасности раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов. По предварительным данным, размер ущерба составил около 650 миллионов рублей. Были заблокированы аккаунты 300 продавцов, которых компания заподозрила в использовании серых схем. Маркетплейс 23 мая сообщил, что по 60% из них принято решение разморозить баланс и возобновить сотрудничество - сумма нанесенного ими ущерба оказалась невысокой. Проверка правоохранителями остальных продлена до 10 июня – по оценке Wildberries, эти 40% "нанесли значительный ущерб компании".
https://ria.ru/20230523/liniya-1873741897.html
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россия, игорь краснов, александр бастрыкин, wildberries, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф
Россия, Игорь Краснов, Александр Бастрыкин, Wildberries, Следственный комитет России (СК РФ), Генеральная прокуратура РФ
Общественники попросили Генпрокуратуру и СК проверить Wildberries

Общественники попросили Краснова и Бастрыкина разобраться в конфликте с Wildberries

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска пункта выдачи заказов Wildberries
Вывеска пункта выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска пункта выдачи заказов Wildberries. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Общественники обратились к генпрокурору Игорю Краснову и председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить Wildberries на возможное мошенничество после конфликта маркетплейса с продавцами, сообщил РИА Новости глава ОНК Москвы, председатель Союза электронной торговли, президент фонда "Добрые технологии" Георгий Волков.
Во вторник порядка 70 человек собрались в главном офисе Wildberries в Москве с требованием о разблокировке их аккаунтов, а Волков сообщил РИА Новости, что правозащитники на фоне этой истории создали горячую линию для предпринимателей, работающих с маркетплейсами. Кроме того, правозащитник сообщил РИА Новости, что из-за сложившейся ситуации предприниматели не могут оплатить зарплаты сотрудникам и погасить налоговые платежи.
Люди у офиса Wildberries в Москве - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
Правозащитники на фоне скандала с Wildberries создали горячую линию
23 мая, 21:05
«
"В четверг мы обратились к председателю СК РФ Александру Бастрыкину и генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести проверку законности действий руководства компании Wildberries и провести проверку на предмет наличия в действиях руководства компании признаков составов преступлений, предусмотренных статьями 159 (мошенничество - ред.), 330 (самоуправство - ред.) УК РФ", - сказал Волков.
По его словам, правозащитникам 25 мая поступили обращения от предпринимателей о том, что маркетплейс заблокировал все товары пострадавших продавцов на общую сумму 50 миллиардов рублей. По словам продавцов, которые приводит Волков, компания продает эти товары, однако деньги от продаж не поступают на счета поставщиков.
«
"Таким образом, с моей точки зрения, компания Wildberries без решений суда, заблокировала денежные средства поставщиков на сумму около 2,23 миллиарда рублей, а также удерживает и реализует чужое имущество (товар) на сумму около 50 миллиардов рублей в отсутствие каких-либо законных оснований", - подчеркнул Волков.
В середине мая Wildberries объявил, что его служба безопасности раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов. По предварительным данным, размер ущерба составил около 650 миллионов рублей. Были заблокированы аккаунты 300 продавцов, которых компания заподозрила в использовании серых схем. Маркетплейс 23 мая сообщил, что по 60% из них принято решение разморозить баланс и возобновить сотрудничество - сумма нанесенного ими ущерба оказалась невысокой. Проверка правоохранителями остальных продлена до 10 июня – по оценке Wildberries, эти 40% "нанесли значительный ущерб компании".
Люди у офиса Wildberries на Автозаводской - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
В Госдуме пройдут слушания по ситуации с Wildberries
23 мая, 18:36
 
РоссияИгорь КрасновАлександр БастрыкинWildberriesСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФ
 
 
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