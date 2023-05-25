https://ria.ru/20230525/wildberries-1874225940.html

Общественники попросили Генпрокуратуру и СК проверить Wildberries

Общественники попросили Генпрокуратуру и СК проверить Wildberries - РИА Новости, 25.05.2023

Общественники попросили Генпрокуратуру и СК проверить Wildberries

Общественники обратились к генпрокурору Игорю Краснову и председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить Wildberries на возможное мошенничество... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T23:24

2023-05-25T23:24

2023-05-25T23:24

россия

игорь краснов

александр бастрыкин

wildberries

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Общественники обратились к генпрокурору Игорю Краснову и председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить Wildberries на возможное мошенничество после конфликта маркетплейса с продавцами, сообщил РИА Новости глава ОНК Москвы, председатель Союза электронной торговли, президент фонда "Добрые технологии" Георгий Волков. Во вторник порядка 70 человек собрались в главном офисе Wildberries в Москве с требованием о разблокировке их аккаунтов, а Волков сообщил РИА Новости, что правозащитники на фоне этой истории создали горячую линию для предпринимателей, работающих с маркетплейсами. Кроме того, правозащитник сообщил РИА Новости, что из-за сложившейся ситуации предприниматели не могут оплатить зарплаты сотрудникам и погасить налоговые платежи. "В четверг мы обратились к председателю СК РФ Александру Бастрыкину и генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести проверку законности действий руководства компании Wildberries и провести проверку на предмет наличия в действиях руководства компании признаков составов преступлений, предусмотренных статьями 159 (мошенничество - ред.), 330 (самоуправство - ред.) УК РФ", - сказал Волков. По его словам, правозащитникам 25 мая поступили обращения от предпринимателей о том, что маркетплейс заблокировал все товары пострадавших продавцов на общую сумму 50 миллиардов рублей. По словам продавцов, которые приводит Волков, компания продает эти товары, однако деньги от продаж не поступают на счета поставщиков. "Таким образом, с моей точки зрения, компания Wildberries без решений суда, заблокировала денежные средства поставщиков на сумму около 2,23 миллиарда рублей, а также удерживает и реализует чужое имущество (товар) на сумму около 50 миллиардов рублей в отсутствие каких-либо законных оснований", - подчеркнул Волков. В середине мая Wildberries объявил, что его служба безопасности раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов. По предварительным данным, размер ущерба составил около 650 миллионов рублей. Были заблокированы аккаунты 300 продавцов, которых компания заподозрила в использовании серых схем. Маркетплейс 23 мая сообщил, что по 60% из них принято решение разморозить баланс и возобновить сотрудничество - сумма нанесенного ими ущерба оказалась невысокой. Проверка правоохранителями остальных продлена до 10 июня – по оценке Wildberries, эти 40% "нанесли значительный ущерб компании".

https://ria.ru/20230523/liniya-1873741897.html

https://ria.ru/20230523/wildberries-1873714668.html

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Наталья Макарова

россия, игорь краснов, александр бастрыкин, wildberries, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф