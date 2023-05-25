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Депутат Госдумы призвал коллег отказаться от WhatsApp - РИА Новости, 25.05.2023
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19:24 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/whatsapp-1874190193.html
Депутат Госдумы призвал коллег отказаться от WhatsApp
Депутат Госдумы призвал коллег отказаться от WhatsApp - РИА Новости, 25.05.2023
Депутат Госдумы призвал коллег отказаться от WhatsApp
Депутаты Государственной Думы в ближайшее время должны выйти из мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta*, деятельность которой запрещена в России как... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T19:24
2023-05-25T19:24
россия
украина
москва
алексей диденко (политик)
whatsapp inc.
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Депутаты Государственной Думы в ближайшее время должны выйти из мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) и пользоваться Telegram, считает депутат Госдумы Алексей Диденко. "Депутаты Государственной Думы, на мой взгляд, в ближайшее время все должны выйти из WhatsApp и пользоваться только нормальными сетями", - сказал он на конференции в ГД. На вопрос, куда нужно переходить, Диденко отметил, что в Telegram и Wechat. "Она должна быть базовая (площадка - ред.) - Telegram", - пояснил он РИА Новости. Отвечая на вопрос, всем ли депутатам надо удаляться из Whatsapp, он отметил, что нужно определить один синхронный день для удаления. Ранее мессенджер WhatsApp был оштрафован дважды на 4 и 18 миллионов рублей за отказ локализовать в РФ персональные данные российских пользователей. После начала спецоперации на Украине Meta Platforms* в свете событий временно сняла в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) и Instagram* (запрещена в РФ как экстремистская) запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ". После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta* экстремистской организацией, а СК РФ завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму. В итоге по иску Генпрокуратуры Тверской суд Москвы признал компанию Meta* экстремистской и запретил в России доступ к принадлежащим ей соцсетям Instagram* и Facebook*. Решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок. WhatsApp, несмотря на принадлежность Meta*, его работа в России не запрещена.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230509/whatsapp-1870663000.html
https://ria.ru/20230412/telegram-1864815414.html
https://ria.ru/20230518/telegram-1872594158.html
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россия, украина, москва, алексей диденко (политик), whatsapp inc., генеральная прокуратура рф
Россия, Украина, Москва, Алексей Диденко (политик), WhatsApp Inc., Генеральная прокуратура РФ
Депутат Госдумы призвал коллег отказаться от WhatsApp

Депутат Диденко считает, что в Госдуме должны отказаться от WhatsApp и перейти на Telegram

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Депутаты Государственной Думы в ближайшее время должны выйти из мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) и пользоваться Telegram, считает депутат Госдумы Алексей Диденко.
"Депутаты Государственной Думы, на мой взгляд, в ближайшее время все должны выйти из WhatsApp и пользоваться только нормальными сетями", - сказал он на конференции в ГД.
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На вопрос, куда нужно переходить, Диденко отметил, что в Telegram и Wechat.
"Она должна быть базовая (площадка - ред.) - Telegram", - пояснил он РИА Новости.
Отвечая на вопрос, всем ли депутатам надо удаляться из Whatsapp, он отметил, что нужно определить один синхронный день для удаления.
Ранее мессенджер WhatsApp был оштрафован дважды на 4 и 18 миллионов рублей за отказ локализовать в РФ персональные данные российских пользователей.
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После начала спецоперации на Украине Meta Platforms* в свете событий временно сняла в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) и Instagram* (запрещена в РФ как экстремистская) запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ". После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta* экстремистской организацией, а СК РФ завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.
В итоге по иску Генпрокуратуры Тверской суд Москвы признал компанию Meta* экстремистской и запретил в России доступ к принадлежащим ей соцсетям Instagram* и Facebook*. Решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок. WhatsApp, несмотря на принадлежность Meta*, его работа в России не запрещена.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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