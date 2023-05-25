Рейтинг@Mail.ru
В Бердянске Запорожской области прогремели взрывы - РИА Новости, 25.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:49 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/vzryvy-1874227218.html
В Бердянске Запорожской области прогремели взрывы
В Бердянске Запорожской области прогремели взрывы - РИА Новости, 25.05.2023
В Бердянске Запорожской области прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в Бердянске Запорожской области, обстоятельства устанавливаются, сообщил журналистам представитель оперативных служб. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T23:49
2023-05-25T23:49
специальная военная операция на украине
в мире
бердянск
запорожская область
киев
владимир рогов
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778044220_0:284:2739:1825_1920x0_80_0_0_9eab50c6ff707921425854dd265f3b02.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Бердянске Запорожской области, обстоятельства устанавливаются, сообщил журналистам представитель оперативных служб. "Бердянск под огнем киевского режима. На окраине Бердянска прозвучали взрывы. На месте работают экстренные и оперативные службы. Обстоятельства устанавливаются", - сказал он. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале сообщил о нескольких "громких взрывах" в Бердянске. "По предварительным данным - прилеты", - написал он. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, добавил он. По словам Рогова, по городу нанесен "массированный удар" со стороны ВСУ. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230521/berdyansk-1873214217.html
бердянск
запорожская область
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778044220_110:0:2543:1825_1920x0_80_0_0_c315a3d7a193a44a7e8eefff5985ad5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бердянск, запорожская область, киев, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Бердянск, Запорожская область, Киев, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
В Бердянске Запорожской области прогремели взрывы

Рогов: в Бердянске Запорожской области прогремели взрывы, обстоятельства устанавливаются

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВид на Бердянск
Вид на Бердянск - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Вид на Бердянск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Бердянске Запорожской области, обстоятельства устанавливаются, сообщил журналистам представитель оперативных служб.
«
"Бердянск под огнем киевского режима. На окраине Бердянска прозвучали взрывы. На месте работают экстренные и оперативные службы. Обстоятельства устанавливаются", - сказал он.
Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале сообщил о нескольких "громких взрывах" в Бердянске.
"По предварительным данным - прилеты", - написал он.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, добавил он. По словам Рогова, по городу нанесен "массированный удар" со стороны ВСУ.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Бердянск - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
Украинские войска пытались атаковать Бердянск ракетами Storm Shadow
21 мая, 11:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБердянскЗапорожская областьКиевВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала