https://ria.ru/20230525/vzryvy-1874227218.html
В Бердянске Запорожской области прогремели взрывы
В Бердянске Запорожской области прогремели взрывы - РИА Новости, 25.05.2023
В Бердянске Запорожской области прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в Бердянске Запорожской области, обстоятельства устанавливаются, сообщил журналистам представитель оперативных служб. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T23:49
2023-05-25T23:49
2023-05-25T23:49
специальная военная операция на украине
в мире
бердянск
запорожская область
киев
владимир рогов
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Бердянске Запорожской области, обстоятельства устанавливаются, сообщил журналистам представитель оперативных служб. "Бердянск под огнем киевского режима. На окраине Бердянска прозвучали взрывы. На месте работают экстренные и оперативные службы. Обстоятельства устанавливаются", - сказал он. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале сообщил о нескольких "громких взрывах" в Бердянске. "По предварительным данным - прилеты", - написал он. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, добавил он. По словам Рогова, по городу нанесен "массированный удар" со стороны ВСУ. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230521/berdyansk-1873214217.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бердянск, запорожская область, киев, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Бердянск, Запорожская область, Киев, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
В Бердянске Запорожской области прогремели взрывы
Рогов: в Бердянске Запорожской области прогремели взрывы, обстоятельства устанавливаются