https://ria.ru/20230525/vzryvy-1874227218.html

В Бердянске Запорожской области прогремели взрывы

В Бердянске Запорожской области прогремели взрывы - РИА Новости, 25.05.2023

В Бердянске Запорожской области прогремели взрывы

Взрывы прозвучали в Бердянске Запорожской области, обстоятельства устанавливаются, сообщил журналистам представитель оперативных служб. РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T23:49

2023-05-25T23:49

2023-05-25T23:49

специальная военная операция на украине

в мире

бердянск

запорожская область

киев

владимир рогов

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778044220_0:284:2739:1825_1920x0_80_0_0_9eab50c6ff707921425854dd265f3b02.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Бердянске Запорожской области, обстоятельства устанавливаются, сообщил журналистам представитель оперативных служб. "Бердянск под огнем киевского режима. На окраине Бердянска прозвучали взрывы. На месте работают экстренные и оперативные службы. Обстоятельства устанавливаются", - сказал он. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале сообщил о нескольких "громких взрывах" в Бердянске. "По предварительным данным - прилеты", - написал он. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, добавил он. По словам Рогова, по городу нанесен "массированный удар" со стороны ВСУ. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230521/berdyansk-1873214217.html

бердянск

запорожская область

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, бердянск, запорожская область, киев, владимир рогов, вооруженные силы украины