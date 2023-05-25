https://ria.ru/20230525/vzryvchatka-1873997678.html
В ФСБ рассказали подробности подготовки терактов против российских АЭС
В ФСБ рассказали подробности подготовки терактов против российских АЭС - РИА Новости, 25.05.2023
В ФСБ рассказали подробности подготовки терактов против российских АЭС
Взрывчатку для подрыва опор ЛЭП российских АЭС украинские спецслужбы планировали контрабандно привезти из Польши в Литву, далее через Белоруссию в Тверскую... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T08:56
2023-05-25T08:56
2023-05-25T11:15
специальная военная операция на украине
россия
украина
калининская аэс
фсб
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Взрывчатку для подрыва опор ЛЭП российских АЭС украинские спецслужбы планировали контрабандно привезти из Польши в Литву, далее через Белоруссию в Тверскую область, сообщила ФСБ России. ФСБ сорвала планировавшуюся спецслужбами Украины на минувший День Победы террористическую атаку на Ленинградскую и Калининскую АЭС, а именно подрыв более 30 опор ЛЭП этих атомных станций. Задержаны трое украинских диверсантов, завербованных Киевом, готовивших атаки против данных АЭС в России и для этого прошедших на территории Украины спецподготовку. Также задержаны двое их пособников из числа граждан России. "Для контрабандной доставки взрывчатых веществ украинские спецслужбы задействовали международный канал грузовых перевозок по маршруту: город Хелм (Польша) - город Шальчининкай (Литва), далее через территорию Беларуси с прибытием в Ржевский район Тверской области России", - говорится в сообщении. "В качестве камуфляжа использовался грузовой прицеп, в котором были оборудованы тайники для скрытой перевозки средств поражения и огнестрельного оружия", - добавляет ФСБ. Отмечается, что из организованных диверсантами тайников "изъято 36,5 килограмма пластичного взрывчатого вещества "С-4", 61 электродетонатор иностранного производства, 38 электронных таймеров и два пистолета ПМ с боеприпасами". В отношении членов диверсионно-террористической группы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 281 ("Диверсия") и ч. 1 ст. 222.1 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств") УК России. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20230525/ataka-1873996570.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874033463_0:311:960:1031_1920x0_80_0_0_6c238ed23ed4655efb9943e471b66cf9.jpg
Предотвращение террористической атаки на объекты ядерной энергетики
Предотвращение сотрудниками ФСБ террористической атаки на объекты ядерной энергетики, которая планировалась спецслужбами Украины
2023-05-25T08:56
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PT1M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, калининская аэс, фсб
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Калининская АЭС, ФСБ
В ФСБ рассказали подробности подготовки терактов против российских АЭС
ФСБ: диверсанты планировали привезти взрывчатку из Польши для атаки на АЭС в России
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Взрывчатку для подрыва опор ЛЭП российских АЭС украинские спецслужбы планировали контрабандно привезти из Польши в Литву, далее через Белоруссию в Тверскую область, сообщила ФСБ России.
ФСБ сорвала планировавшуюся спецслужбами Украины
на минувший День Победы террористическую атаку на Ленинградскую и Калининскую АЭС
, а именно подрыв более 30 опор ЛЭП этих атомных станций. Задержаны трое украинских диверсантов, завербованных Киевом
, готовивших атаки против данных АЭС в России и для этого прошедших на территории Украины спецподготовку. Также задержаны двое их пособников из числа граждан России.
"Для контрабандной доставки взрывчатых веществ украинские спецслужбы задействовали международный канал грузовых перевозок по маршруту: город Хелм (Польша) - город Шальчининкай (Литва), далее через территорию Беларуси с прибытием в Ржевский район
Тверской области России", - говорится в сообщении.
"В качестве камуфляжа использовался грузовой прицеп, в котором были оборудованы тайники для скрытой перевозки средств поражения и огнестрельного оружия", - добавляет ФСБ.
ФСБ предотвратила теракты украинских спецслужб на российских АЭС
Отмечается, что из организованных диверсантами тайников "изъято 36,5 килограмма пластичного взрывчатого вещества "С-4", 61 электродетонатор иностранного производства, 38 электронных таймеров и два пистолета ПМ с боеприпасами".
В отношении членов диверсионно-террористической группы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 281 ("Диверсия") и ч. 1 ст. 222.1 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств") УК России. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.