https://ria.ru/20230525/vzryvchatka-1873997678.html

В ФСБ рассказали подробности подготовки терактов против российских АЭС

В ФСБ рассказали подробности подготовки терактов против российских АЭС - РИА Новости, 25.05.2023

В ФСБ рассказали подробности подготовки терактов против российских АЭС

Взрывчатку для подрыва опор ЛЭП российских АЭС украинские спецслужбы планировали контрабандно привезти из Польши в Литву, далее через Белоруссию в Тверскую... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T08:56

2023-05-25T08:56

2023-05-25T11:15

специальная военная операция на украине

россия

украина

калининская аэс

фсб

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Взрывчатку для подрыва опор ЛЭП российских АЭС украинские спецслужбы планировали контрабандно привезти из Польши в Литву, далее через Белоруссию в Тверскую область, сообщила ФСБ России. ФСБ сорвала планировавшуюся спецслужбами Украины на минувший День Победы террористическую атаку на Ленинградскую и Калининскую АЭС, а именно подрыв более 30 опор ЛЭП этих атомных станций. Задержаны трое украинских диверсантов, завербованных Киевом, готовивших атаки против данных АЭС в России и для этого прошедших на территории Украины спецподготовку. Также задержаны двое их пособников из числа граждан России. "Для контрабандной доставки взрывчатых веществ украинские спецслужбы задействовали международный канал грузовых перевозок по маршруту: город Хелм (Польша) - город Шальчининкай (Литва), далее через территорию Беларуси с прибытием в Ржевский район Тверской области России", - говорится в сообщении. "В качестве камуфляжа использовался грузовой прицеп, в котором были оборудованы тайники для скрытой перевозки средств поражения и огнестрельного оружия", - добавляет ФСБ. Отмечается, что из организованных диверсантами тайников "изъято 36,5 килограмма пластичного взрывчатого вещества "С-4", 61 электродетонатор иностранного производства, 38 электронных таймеров и два пистолета ПМ с боеприпасами". В отношении членов диверсионно-террористической группы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 281 ("Диверсия") и ч. 1 ст. 222.1 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств") УК России. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20230525/ataka-1873996570.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Предотвращение террористической атаки на объекты ядерной энергетики Предотвращение сотрудниками ФСБ террористической атаки на объекты ядерной энергетики, которая планировалась спецслужбами Украины 2023-05-25T08:56 true PT1M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, украина, калининская аэс, фсб