https://ria.ru/20230525/vybory-1873990323.html

Верный трампист готовится уничтожить Трампа. Результат не гарантирован

Верный трампист готовится уничтожить Трампа. Результат не гарантирован - РИА Новости, 25.05.2023

Верный трампист готовится уничтожить Трампа. Результат не гарантирован

Хотя до президентских выборов в США еще полтора года, окончательно определился основной состав участников — их будет всего четыре. В матч-реванш между Байденом... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T08:00

2023-05-25T08:00

2023-05-25T15:12

аналитика

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россия

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Хотя до президентских выборов в США еще полтора года, окончательно определился основной состав участников — их будет всего четыре. В матч-реванш между Байденом и Трампом попытаются вмешаться два претендента: Роберт Кеннеди — младший от демократов и Рон Десантис от республиканцев. Последний объявил о своем выдвижении в среду. Может ли Десантис стать президентом США?Может, но не в этот раз. В ноябре 2024-го ему будет всего 46 — и проигрыш 77-летнему Трампу (если Десантис не пройдет праймериз) или 81-летнему Байдену (если Десантис все-таки получит номинацию от республиканцев) не станет для него завершением политической карьеры. Главный вопрос в другом: зачем вообще Десантис сейчас решил выдвигаться? Зачем ему, до недавних пор верному трамписту — он был им и в палате представителей, и в 2018-м, избираясь флоридским губернатором, — нужно влезать в драку между двумя стариками-тяжеловесами? Чтобы помешать Трампу?Хотя Трамп всячески высмеивает своего соперника — недавно он придумал ему кличку Деханжис (по-английски — DeSanctimonious) — ему, конечно, крайне неприятно его выдвижение. Потому что отвлекает его от главного — борьбы с Байденом. И это притом что спорить Трампу с Десантисом практически не о чем — идеологически их позиции очень близки. Если Роберт Кеннеди — младший будет критиковать Байдена по внутриполитическим темам с более левых позиций, а по внешней политике с антиинтервенционистских (в том числе и высказываясь против бесконечной поддержки Украины), то Десантису нечего предъявить Трампу. Кроме перехода на личности — Трамп взбалмошный, не умеет собирать команду, да и возраст берет свое.Изначально идея с выдвижением Десантиса устраивала большую часть "вашингтонского болота", двухпартийной элиты, потому что расчет был на то, что он сумеет вырвать Республиканскую партию из рук Трампа. А дальше — или проиграет Байдену на выборах, или в крайнем случае станет президентом, но не несистемным бунтарем вроде Трампа, а более-менее управляемым жильцом Белого дома. Ради того, чтобы убрать Трампа, "глубинное государство" даже готово было закрывать глаза на то, что взгляды Десантиса по многим вопросам (например, аборты) даже более радикальные, чем у экс-президента — да, он консервативнее, но зато будет под контролем.Этот план казался многим вполне реализуемым еще в прошлом году, когда после очередной волны дискредитации Трампа и раскрутки Десантиса опросы стали неожиданно демонстрировать сокращение разрыва между ними: губернатор догонял экс-президента. Более того, те же опросы показывали, что в случае выдвижения Десантис уверенно выигрывает у Байдена, а вот Трампу этого сделать не удастся. Получалось, что губернатор является единственной надеждой республиканцев на победу — и именно так это и подавалось. Трамп должен уступить дорогу молодым, в том числе и ради победы трампизма.Но рост его рейтингов был временным явлением — Трамп восстановил свои позиции (особенно после выдвижения обвинений и явки в суд), и теперь уже его отрыв от Десантиса стал едва ли не двукратным. И что еще хуже, теперь уже Трамп уверенно выигрывает и у Байдена. Так что все как бы разумные аргументы в пользу выдвижения Десантиса пропали — однако он все равно выдвигается. Почему?Потому что, увы, он не понимает, что становится просто марионеткой в руках "вашингтонского болота", которому нужно любой ценой ослабить Трампа, а так как никакого другого республиканца с приличным рейтингом, кроме Десантиса, больше нет, ему будут обещать светлое будущее и убеждать его в возможности победы сначала на праймериз, а потом и на президентских выборах. В итоге он не сможет вырвать партию из рук Трампа, но потреплет ему нервы и рейтинг.Что с этого России? В ходе предвыборной гонки и Трамп, и Десантис будут критиковать Байдена за чрезмерную поддержку Украины и риск ядерной войны с Россией (Десантис вообще назвал конфликт "территориальным спором", хотя потом его заставили откорректировать свои слова). То есть претензии к власти по украинскому вопросу будут темой номер один во внешнеполитической части предвыборной повестки (она хоть и уступает по своему значению внутриполитической, все же будет в этот раз играть заметную роль) — тем более что изнутри Демократической партии Байдена за позицию по Украине будет критиковать и Кеннеди-младший. Это, конечно, не приведет к изменению позиции США — Вашингтон не откажется от ставки на удержание Украины в руках Запада, но скажется на отношении американцев к бесконечной поддержке Киева. Грубо говоря, количество поддерживающих Байдена в этом вопросе сократится и вынудит его как-то реагировать, предпринимать какие-то действия для того, чтобы продемонстрировать свое "миролюбие". А уже это, в свою очередь, будет нервировать не только Киев, но и европейцев — которые чем ближе будут к ноябрю 2024-го, тем больше будут нервничать насчет вероятности реванша Трампа.Предсказывать сейчас исход выборов невозможно, но можно уверенно предсказать, что Байден получит номинацию от демократов, а Трамп будет выдвинут кандидатом в президенты от Республиканской партии. Десантис не закончит свою карьеру — и, если не сделает грубых ошибок, вполне еще сможет стать президентом США через четыре года или в следующем десятилетии. При одном, главном условии — чтобы сами Штаты к этому времени сохранились как действительно единое государство, а не вступили в процесс размежевания синих и красных штатов.

https://radiosputnik.ria.ru/20230510/tramp-1870719715.html

https://ria.ru/20230418/bayden-1866153140.html

https://ria.ru/20230321/vybory-1859384037.html

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аналитика, в мире, сша, рон десантис, роберт кеннеди, россия, украина