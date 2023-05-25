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"Не оставили выбора". В США раскрыли страшную правду об Украине
"Не оставили выбора". В США раскрыли страшную правду об Украине - РИА Новости, 25.05.2023
"Не оставили выбора". В США раскрыли страшную правду об Украине
США не оставили России выбора в украинском вопросе, заявил в эфире YouTube-канала Straight Calls with Douglas Macgregor экс-советник Пентагона полковник Дуглас... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T03:40
2023-05-25T03:40
2023-05-25T10:27
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. США не оставили России выбора в украинском вопросе, заявил в эфире YouTube-канала Straight Calls with Douglas Macgregor экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.По его мнению, у США есть привычка не брать во внимание ничьи интересы. Более того, Вашингтон зачастую реализовывает внешнюю политику, не до конца понимая свои истинные интересы, добавил Макгрегор."Именно так все и произошло в данном конкретном случае. В США никто не был особенно заинтересован в том, чтобы с кем-то воевать, и уж точно не хотел спонсировать военные действия против России. Но мы, в общем-то, не оставили Путину и его правительству особого выбора в данном вопросе", — подчеркнул он.Как отметил Макгрегор, Вашингтон мог бы избежать такой ситуации и заставить Киев прекратить дискриминацию русскоязычного населения."Путин подписал Минские соглашения, его заверили в том, что Запад окажет давление на Украину, чтобы она выполняла свои обязательства по этим договоренностям, но все это в итоге рухнуло", — добавил эксперт.В конце прошлого года бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что "Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время", чтобы стать сильнее. Позднее бывший президент Франции Франсуа Олланд поддержал ее утверждение, отметив, что геополитическая ситуация в то время складывалась не в пользу Украины, а Западу требовалась передышка.По словам главы МИД Сергея Лаврова, подписанты Минских соглашений откровенно признались в том, что эти договоренности нужны были для того, чтобы готовить войну против России.
https://ria.ru/20230523/ukraina-1873656977.html
https://ria.ru/20230409/soglasheniya-1864064332.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сша
В мире, Россия, Украина, США
"Не оставили выбора". В США раскрыли страшную правду об Украине
Экс-советник Пентагона Макгрегор: США не оставили России выбора в украинском вопросе