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Путин встретится с Алиевым и Пашиняном в Москве

Путин встретится с Алиевым и Пашиняном в Москве - РИА Новости, 25.05.2023

Путин встретится с Алиевым и Пашиняном в Москве

Президент России Владимир Путин проведет в четверг две двусторонние встречи, с коллегами из Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном, потом... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T10:37

2023-05-25T10:37

2023-05-25T11:10

политика

ильхам алиев

никол пашинян

владимир путин

азербайджан

армения

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в четверг две двусторонние встречи, с коллегами из Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном, потом ожидается трехсторонняя встреча, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."У Путина состоятся две двусторонние встречи с президентом Азербайджана Алиевым и с премьер-министром Армении Пашиняном. После этого мы ожидаем, что состоится трехсторонняя встреча Путин, Алиев и Пашинян", - сказал Песков журналистам.Песков добавил, что до двусторонних и трехсторонней встреч в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета участники сначала соберутся в узком составе, а затем продолжат свое общение в расширенном составе."Состоится подписание итоговых документов, как говорят эксперты "в обнос" за тем же столом, когда им будут давать на подпись документы... Главы государств и правительств потом продолжат свое общение за рабочим завтраком там же в большом Кремлевском дворце", - отметил он.Путин в четверг возглавит заседание Высшего Евразийского экономического совета, вместе с другими лидерами стран-членов ЕАЭС, прибывшими в Москву, он рассмотрит ход реализации приоритетов российского председательства в объединении в 2023 году.

https://ria.ru/20230525/armeniya-1873885356.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, ильхам алиев, никол пашинян, владимир путин, азербайджан, армения