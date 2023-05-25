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Путин встретится с Алиевым и Пашиняном в Москве - РИА Новости, 25.05.2023
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10:37 25.05.2023 (обновлено: 11:10 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/vstrechi-1874021167.html
Путин встретится с Алиевым и Пашиняном в Москве
Путин встретится с Алиевым и Пашиняном в Москве - РИА Новости, 25.05.2023
Путин встретится с Алиевым и Пашиняном в Москве
Президент России Владимир Путин проведет в четверг две двусторонние встречи, с коллегами из Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном, потом... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T10:37
2023-05-25T11:10
политика
ильхам алиев
никол пашинян
владимир путин
азербайджан
армения
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в четверг две двусторонние встречи, с коллегами из Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном, потом ожидается трехсторонняя встреча, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."У Путина состоятся две двусторонние встречи с президентом Азербайджана Алиевым и с премьер-министром Армении Пашиняном. После этого мы ожидаем, что состоится трехсторонняя встреча Путин, Алиев и Пашинян", - сказал Песков журналистам.Песков добавил, что до двусторонних и трехсторонней встреч в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета участники сначала соберутся в узком составе, а затем продолжат свое общение в расширенном составе."Состоится подписание итоговых документов, как говорят эксперты "в обнос" за тем же столом, когда им будут давать на подпись документы... Главы государств и правительств потом продолжат свое общение за рабочим завтраком там же в большом Кремлевском дворце", - отметил он.Путин в четверг возглавит заседание Высшего Евразийского экономического совета, вместе с другими лидерами стран-членов ЕАЭС, прибывшими в Москву, он рассмотрит ход реализации приоритетов российского председательства в объединении в 2023 году.
https://ria.ru/20230525/armeniya-1873885356.html
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политика, ильхам алиев, никол пашинян, владимир путин, азербайджан, армения
Политика, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Владимир Путин, Азербайджан, Армения
Путин встретится с Алиевым и Пашиняном в Москве

Путин проведет двусторонние и трехстороннюю встречи с Алиевым и Пашиняном в Москве

© POOL | Перейти в медиабанкТрёхсторонние переговоры президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении
Трёхсторонние переговоры президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении
© POOL
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Трёхсторонние переговоры президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в четверг две двусторонние встречи, с коллегами из Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном, потом ожидается трехсторонняя встреча, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"У Путина состоятся две двусторонние встречи с президентом Азербайджана Алиевым и с премьер-министром Армении Пашиняном. После этого мы ожидаем, что состоится трехсторонняя встреча Путин, Алиев и Пашинян", - сказал Песков журналистам.
Песков добавил, что до двусторонних и трехсторонней встреч в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета участники сначала соберутся в узком составе, а затем продолжат свое общение в расширенном составе.
"Состоится подписание итоговых документов, как говорят эксперты "в обнос" за тем же столом, когда им будут давать на подпись документы... Главы государств и правительств потом продолжат свое общение за рабочим завтраком там же в большом Кремлевском дворце", - отметил он.
Путин в четверг возглавит заседание Высшего Евразийского экономического совета, вместе с другими лидерами стран-членов ЕАЭС, прибывшими в Москву, он рассмотрит ход реализации приоритетов российского председательства в объединении в 2023 году.
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ПолитикаИльхам АлиевНикол ПашинянВладимир ПутинАзербайджанАрмения
 
 
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