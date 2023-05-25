https://ria.ru/20230525/vstrechi-1874021167.html
Путин встретится с Алиевым и Пашиняном в Москве
Путин встретится с Алиевым и Пашиняном в Москве - РИА Новости, 25.05.2023
Путин встретится с Алиевым и Пашиняном в Москве
Президент России Владимир Путин проведет в четверг две двусторонние встречи, с коллегами из Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном, потом... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T10:37
2023-05-25T10:37
2023-05-25T11:10
политика
ильхам алиев
никол пашинян
владимир путин
азербайджан
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828275776_0:187:2977:1862_1920x0_80_0_0_b7ac45736e1997916c76ed051ef642a1.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в четверг две двусторонние встречи, с коллегами из Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном, потом ожидается трехсторонняя встреча, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."У Путина состоятся две двусторонние встречи с президентом Азербайджана Алиевым и с премьер-министром Армении Пашиняном. После этого мы ожидаем, что состоится трехсторонняя встреча Путин, Алиев и Пашинян", - сказал Песков журналистам.Песков добавил, что до двусторонних и трехсторонней встреч в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета участники сначала соберутся в узком составе, а затем продолжат свое общение в расширенном составе."Состоится подписание итоговых документов, как говорят эксперты "в обнос" за тем же столом, когда им будут давать на подпись документы... Главы государств и правительств потом продолжат свое общение за рабочим завтраком там же в большом Кремлевском дворце", - отметил он.Путин в четверг возглавит заседание Высшего Евразийского экономического совета, вместе с другими лидерами стран-членов ЕАЭС, прибывшими в Москву, он рассмотрит ход реализации приоритетов российского председательства в объединении в 2023 году.
https://ria.ru/20230525/armeniya-1873885356.html
азербайджан
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828275776_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_1a9adf5fece6452f5a26a147f3c2f4a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, ильхам алиев, никол пашинян, владимир путин, азербайджан, армения
Политика, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Владимир Путин, Азербайджан, Армения
Путин встретится с Алиевым и Пашиняном в Москве
Путин проведет двусторонние и трехстороннюю встречи с Алиевым и Пашиняном в Москве
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в четверг две двусторонние встречи, с коллегами из Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном, потом ожидается трехсторонняя встреча, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"У Путина состоятся две двусторонние встречи с президентом Азербайджана Алиевым и с премьер-министром Армении Пашиняном. После этого мы ожидаем, что состоится трехсторонняя встреча Путин, Алиев и Пашинян", - сказал Песков журналистам.
Песков добавил, что до двусторонних и трехсторонней встреч в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета участники сначала соберутся в узком составе, а затем продолжат свое общение в расширенном составе.
"Состоится подписание итоговых документов, как говорят эксперты "в обнос" за тем же столом, когда им будут давать на подпись документы... Главы государств и правительств потом продолжат свое общение за рабочим завтраком там же в большом Кремлевском дворце", - отметил он.
Путин в четверг возглавит заседание Высшего Евразийского экономического совета, вместе с другими лидерами стран-членов ЕАЭС
, прибывшими в Москву, он рассмотрит ход реализации приоритетов российского председательства в объединении в 2023 году.
Уступки ради мира. Армения и Азербайджан решили чей Карабах