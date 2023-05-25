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Оверчук ответил на вопрос о новой встрече Путина, Пашиняна и Алиева - РИА Новости, 25.05.2023
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23:38 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/vstrecha-1874226771.html
Оверчук ответил на вопрос о новой встрече Путина, Пашиняна и Алиева
Оверчук ответил на вопрос о новой встрече Путина, Пашиняна и Алиева - РИА Новости, 25.05.2023
Оверчук ответил на вопрос о новой встрече Путина, Пашиняна и Алиева
Лидеры России, Армении и Азербайджана по итогам переговоров вице-премьеров, которые состоятся через неделю в Москве, примут решение о возможной новой встрече,... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T23:38
2023-05-25T23:38
политика
россия
армения
азербайджан
владимир путин
ильхам алиев
алексей оверчук
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Лидеры России, Армении и Азербайджана по итогам переговоров вице-премьеров, которые состоятся через неделю в Москве, примут решение о возможной новой встрече, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Ранее встречу вице-премьеров анонсировал президент России Владимир Путин в ходе трехсторонних переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном в Кремле. "Как решат ", – сказал Оверчук журналистам, отвечая на вопрос, последует ли за переговорами вице-премьеров встреча лидеров.
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политика, россия, армения, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, алексей оверчук
Политика, Россия, Армения, Азербайджан, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Алексей Оверчук
Оверчук ответил на вопрос о новой встрече Путина, Пашиняна и Алиева

Оверчук: Путин, Алиев и Пашинян решат, будет ли новая встреча после вице-премьеров

© POOL | Перейти в медиабанкТрёхсторонние переговоры Путина, Пашиняна и Алиева
Трёхсторонние переговоры Путина, Пашиняна и Алиева
© POOL
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Трёхсторонние переговоры Путина, Пашиняна и Алиева. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Лидеры России, Армении и Азербайджана по итогам переговоров вице-премьеров, которые состоятся через неделю в Москве, примут решение о возможной новой встрече, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
Ранее встречу вице-премьеров анонсировал президент России Владимир Путин в ходе трехсторонних переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном в Кремле.
"Как решат ", – сказал Оверчук журналистам, отвечая на вопрос, последует ли за переговорами вице-премьеров встреча лидеров.
Трехсторонняя встреча президентов России, Азербайджана и Армении - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Алиев и Пашинян считают вопросы урегулирования преодолимыми, заявил Путин
Вчера, 23:07
 
ПолитикаРоссияАрменияАзербайджанВладимир ПутинИльхам АлиевАлексей Оверчук
 
 
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