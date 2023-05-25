https://ria.ru/20230525/vstrecha-1874226771.html
Оверчук ответил на вопрос о новой встрече Путина, Пашиняна и Алиева
Оверчук ответил на вопрос о новой встрече Путина, Пашиняна и Алиева - РИА Новости, 25.05.2023
Оверчук ответил на вопрос о новой встрече Путина, Пашиняна и Алиева
Лидеры России, Армении и Азербайджана по итогам переговоров вице-премьеров, которые состоятся через неделю в Москве, примут решение о возможной новой встрече,... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T23:38
2023-05-25T23:38
2023-05-25T23:38
политика
россия
армения
азербайджан
владимир путин
ильхам алиев
алексей оверчук
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Лидеры России, Армении и Азербайджана по итогам переговоров вице-премьеров, которые состоятся через неделю в Москве, примут решение о возможной новой встрече, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Ранее встречу вице-премьеров анонсировал президент России Владимир Путин в ходе трехсторонних переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном в Кремле. "Как решат ", – сказал Оверчук журналистам, отвечая на вопрос, последует ли за переговорами вице-премьеров встреча лидеров.
https://ria.ru/20230525/uregilirovanie-1874224496.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, армения, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, алексей оверчук
Политика, Россия, Армения, Азербайджан, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Алексей Оверчук
Оверчук ответил на вопрос о новой встрече Путина, Пашиняна и Алиева
Оверчук: Путин, Алиев и Пашинян решат, будет ли новая встреча после вице-премьеров