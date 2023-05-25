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Путин рассказал о темах для обсуждения на встрече с Пашиняном и Алиевым
Путин рассказал о темах для обсуждения на встрече с Пашиняном и Алиевым - РИА Новости, 25.05.2023
Путин рассказал о темах для обсуждения на встрече с Пашиняном и Алиевым
Президент РФ Владимир Путин заявил, что на трехсторонней встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном будет... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T20:47
2023-05-25T20:47
2023-05-25T21:07
владимир путин
армения
азербайджан
в мире
ситуация на армяно-азербайджанской границе
ильхам алиев
никол пашинян
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на трехсторонней встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном будет обсуждаться разблокирование транспортного сообщения на Южном Кавказе."Что касается чувствительны вопросов, связанных с урегулированием, Нагорным Карабахом... У нас еще будет возможность поговорить в трехстороннем формате по вопросам разблокирования транспортного сообщения. Вопросы очень важные и чувствительные, уверен, что если мы в конце концов, несмотря на все сложности, добьемся решения этих вопросов, то это, вне всяких сомнений, пойдет на пользу как Армении, так и Азербайджану, и не только двум странам, но и на пользу всему региону", - сказал Путин на переговорах с Пашиняном.Он добавил, что в урегулировании данной ситуации заинтересованы многие государства, и это будет способствовать нормализации по всем векторам, в том числе и по политическому, с точки зрения обеспечения безопасности людей, которые проживают на этой территории.Путин также поблагодарил Пашиняна за то, что он согласился с участием Алиева в саммите ЕАЭС в Москве."С точки зрения региональных экономических связей, это полезно, это создает дополнительную площадку и возможность для диалога по тем направлениям, которые не подвергаются никакому сомнению", - добавил президент.
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владимир путин, армения, азербайджан, в мире, ситуация на армяно-азербайджанской границе, ильхам алиев, никол пашинян, евразийский экономический союз, россия
Владимир Путин, Армения, Азербайджан, В мире, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Евразийский экономический союз, Россия
Путин рассказал о темах для обсуждения на встрече с Пашиняном и Алиевым
Путин сообщил, что обсудит с Пашиняном и Алиевым разблокирование транспортного сообщения