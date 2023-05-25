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Прогнозов по встрече Путина, Алиева и Пашиняна пока нет, заявил Песков - РИА Новости, 25.05.2023
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17:08 25.05.2023 (обновлено: 17:23 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/vstrecha-1874146053.html
Прогнозов по встрече Путина, Алиева и Пашиняна пока нет, заявил Песков
Прогнозов по встрече Путина, Алиева и Пашиняна пока нет, заявил Песков - РИА Новости, 25.05.2023
Прогнозов по встрече Путина, Алиева и Пашиняна пока нет, заявил Песков
Прогнозов по итогам трёхсторонней встречи президента России Владимира Путина, премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева нет,... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T17:08
2023-05-25T17:23
дмитрий песков
армения
азербайджан
россия
владимир путин
ильхам алиев
никол пашинян
в мире
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Прогнозов по итогам трёхсторонней встречи президента России Владимира Путина, премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева нет, заявил пресс секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Нет, прогнозов быть не может. Давайте дождёмся встречи", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20230525/tselostnost-1874144007.html
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дмитрий песков, армения, азербайджан, россия, владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян, в мире
Дмитрий Песков, Армения, Азербайджан, Россия, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, В мире
Прогнозов по встрече Путина, Алиева и Пашиняна пока нет, заявил Песков

Песков заявил, что прогнозов по трехсторонней встрече Путина, Алиева и Пашиняна пока нет

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Прогнозов по итогам трёхсторонней встречи президента России Владимира Путина, премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева нет, заявил пресс секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Нет, прогнозов быть не может. Давайте дождёмся встречи", - сказал он журналистам.
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности
Вчера, 17:00
 
Дмитрий ПесковАрменияАзербайджанРоссияВладимир ПутинИльхам АлиевНикол ПашинянВ мире
 
 
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