https://ria.ru/20230525/vstrecha-1874015168.html

В Анкаре ожидают встречи лидеров Турции, России, Сирии и Ирана

В Анкаре ожидают встречи лидеров Турции, России, Сирии и Ирана - РИА Новости, 25.05.2023

В Анкаре ожидают встречи лидеров Турции, России, Сирии и Ирана

Встреча лидеров Турции, РФ, Сирии и Ирана по нормализации отношений Анкары и Дамаска возможна в ближайшей перспективе, заявил официальный представитель... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T10:22

2023-05-25T10:22

2023-05-25T10:22

в мире

турция

сирия

россия

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АНКАРА, 25 мая – РИА Новости. Встреча лидеров Турции, РФ, Сирии и Ирана по нормализации отношений Анкары и Дамаска возможна в ближайшей перспективе, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. Ранее в Москве состоялась встреча министров иностранных дел России Сергея Лаврова, Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана, Сирии Фейсала Микдада и Турции Мевлюта Чавушоглу. Переговоры прошли на фоне попыток по нормализации отношений и устранению противоречий между Дамаском и Анкарой. "В переговорный процесс вмешались выборы. Пятнадцать дней назад наш министр иностранных дел (Мевлют Чавушоглу) принял участие во встрече в Москве. Предстоящие встречи будут продолжены на уровне заместителей министров. В ближайшей перспективе, после того как переговоры созреют, будет принято решение и можно будет действовать. Есть также вопросы, которые предстоит обсудить на уровне лидеров. Могу сказать, что это будет реализовано в ближайшей перспективе", - сказал Калын в интервью CNN Türk. В декабре прошлого года в России состоялись первые за 11 лет переговоры министров обороны Турции и Сирии. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также освещающие отношениях двух стран СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации.

https://ria.ru/20230520/politika-1873092375.html

турция

сирия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, сирия, россия