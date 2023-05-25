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В Анкаре ожидают встречи лидеров Турции, России, Сирии и Ирана - РИА Новости, 25.05.2023
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10:22 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/vstrecha-1874015168.html
В Анкаре ожидают встречи лидеров Турции, России, Сирии и Ирана
В Анкаре ожидают встречи лидеров Турции, России, Сирии и Ирана - РИА Новости, 25.05.2023
В Анкаре ожидают встречи лидеров Турции, России, Сирии и Ирана
Встреча лидеров Турции, РФ, Сирии и Ирана по нормализации отношений Анкары и Дамаска возможна в ближайшей перспективе, заявил официальный представитель... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T10:22
2023-05-25T10:22
в мире
турция
сирия
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АНКАРА, 25 мая – РИА Новости. Встреча лидеров Турции, РФ, Сирии и Ирана по нормализации отношений Анкары и Дамаска возможна в ближайшей перспективе, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. Ранее в Москве состоялась встреча министров иностранных дел России Сергея Лаврова, Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана, Сирии Фейсала Микдада и Турции Мевлюта Чавушоглу. Переговоры прошли на фоне попыток по нормализации отношений и устранению противоречий между Дамаском и Анкарой. "В переговорный процесс вмешались выборы. Пятнадцать дней назад наш министр иностранных дел (Мевлют Чавушоглу) принял участие во встрече в Москве. Предстоящие встречи будут продолжены на уровне заместителей министров. В ближайшей перспективе, после того как переговоры созреют, будет принято решение и можно будет действовать. Есть также вопросы, которые предстоит обсудить на уровне лидеров. Могу сказать, что это будет реализовано в ближайшей перспективе", - сказал Калын в интервью CNN Türk. В декабре прошлого года в России состоялись первые за 11 лет переговоры министров обороны Турции и Сирии. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также освещающие отношениях двух стран СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации.
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в мире, турция, сирия, россия
В мире, Турция, Сирия, Россия
В Анкаре ожидают встречи лидеров Турции, России, Сирии и Ирана

Представитель Эрдогана ожидает встречи лидеров Турции, России, Сирии и Ирана

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Вид на город Анкара. Архивное фото
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АНКАРА, 25 мая – РИА Новости. Встреча лидеров Турции, РФ, Сирии и Ирана по нормализации отношений Анкары и Дамаска возможна в ближайшей перспективе, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
Ранее в Москве состоялась встреча министров иностранных дел России Сергея Лаврова, Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана, Сирии Фейсала Микдада и Турции Мевлюта Чавушоглу. Переговоры прошли на фоне попыток по нормализации отношений и устранению противоречий между Дамаском и Анкарой.
"В переговорный процесс вмешались выборы. Пятнадцать дней назад наш министр иностранных дел (Мевлют Чавушоглу) принял участие во встрече в Москве. Предстоящие встречи будут продолжены на уровне заместителей министров. В ближайшей перспективе, после того как переговоры созреют, будет принято решение и можно будет действовать. Есть также вопросы, которые предстоит обсудить на уровне лидеров. Могу сказать, что это будет реализовано в ближайшей перспективе", - сказал Калын в интервью CNN Türk.
В декабре прошлого года в России состоялись первые за 11 лет переговоры министров обороны Турции и Сирии. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также освещающие отношениях двух стран СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации.
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