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В Анкаре ожидают встречи лидеров Турции, России, Сирии и Ирана
В Анкаре ожидают встречи лидеров Турции, России, Сирии и Ирана - РИА Новости, 25.05.2023
В Анкаре ожидают встречи лидеров Турции, России, Сирии и Ирана
Встреча лидеров Турции, РФ, Сирии и Ирана по нормализации отношений Анкары и Дамаска возможна в ближайшей перспективе, заявил официальный представитель... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T10:22
2023-05-25T10:22
2023-05-25T10:22
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сирия
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АНКАРА, 25 мая – РИА Новости. Встреча лидеров Турции, РФ, Сирии и Ирана по нормализации отношений Анкары и Дамаска возможна в ближайшей перспективе, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. Ранее в Москве состоялась встреча министров иностранных дел России Сергея Лаврова, Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана, Сирии Фейсала Микдада и Турции Мевлюта Чавушоглу. Переговоры прошли на фоне попыток по нормализации отношений и устранению противоречий между Дамаском и Анкарой. "В переговорный процесс вмешались выборы. Пятнадцать дней назад наш министр иностранных дел (Мевлют Чавушоглу) принял участие во встрече в Москве. Предстоящие встречи будут продолжены на уровне заместителей министров. В ближайшей перспективе, после того как переговоры созреют, будет принято решение и можно будет действовать. Есть также вопросы, которые предстоит обсудить на уровне лидеров. Могу сказать, что это будет реализовано в ближайшей перспективе", - сказал Калын в интервью CNN Türk. В декабре прошлого года в России состоялись первые за 11 лет переговоры министров обороны Турции и Сирии. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также освещающие отношениях двух стран СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации.
https://ria.ru/20230520/politika-1873092375.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, сирия, россия
В мире, Турция, Сирия, Россия
В Анкаре ожидают встречи лидеров Турции, России, Сирии и Ирана
Представитель Эрдогана ожидает встречи лидеров Турции, России, Сирии и Ирана