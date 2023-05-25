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"Ураганы" ЦВО уничтожили бронетехнику и опорные пункты ВСУ в Донбассе
"Ураганы" ЦВО уничтожили бронетехнику и опорные пункты ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 25.05.2023
"Ураганы" ЦВО уничтожили бронетехнику и опорные пункты ВСУ в Донбассе
Артиллерийские расчеты Центрального военного округа нанесли удар по позициям украинской армии из РСЗО "Ураган", уничтожив бронетехнику и ряд опорных пунктов... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T05:04
2023-05-25T05:04
2023-05-25T05:04
специальная военная операция на украине
донбасс
россия
центральный военный округ
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 25 мая – РИА Новости. Артиллерийские расчеты Центрального военного округа нанесли удар по позициям украинской армии из РСЗО "Ураган", уничтожив бронетехнику и ряд опорных пунктов противника в Донбассе, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. Ранее в Минобороны РФ заявляли, что артиллерийские расчеты Центрального военного округа активно используют РСЗО "Ураган" в зоне спецоперации в Донбассе. "Расчеты реактивных систем залпового огня "Ураган" Центрального военного округа (ЦВО) выполнили боевую работу в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в Минобороны. В ведомстве уточнили, что артиллеристы, получив координаты, на технике выдвинулись в район боевого применения и заняли огневые позиции. "Была уничтожена легко бронированная техника, личный состав и опорные пункты националистов. ВСУ понесли потери не только на переднем крае своих подразделений, но и в тылу оборонительных порядков", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20230524/korabl-1873922056.html
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донбасс, россия, центральный военный округ, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Россия, Центральный военный округ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
"Ураганы" ЦВО уничтожили бронетехнику и опорные пункты ВСУ в Донбассе
Минобороны: "Ураганы" ЦВО уничтожили бронетехнику и опорные пункты ВСУ в Донбассе