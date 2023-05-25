https://ria.ru/20230525/ukraina-1874217115.html

Медведев допустил исчезновение Украины после завершения спецоперации России

Медведев допустил исчезновение Украины после завершения спецоперации России - РИА Новости, 26.05.2023

Медведев допустил исчезновение Украины после завершения спецоперации России

Украина может исчезнуть по завершении специальной военной операции в процессе раздела между Россией и несколькими странами Евросоюза, заявил зампредседателя... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-25T21:43

2023-05-25T21:43

2023-05-26T01:09

специальная военная операция на украине

украина

в мире

дмитрий медведев

евросоюз

россия

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861913252_0:53:2898:1683_1920x0_80_0_0_a4347a77d09f2abe62a382116528ab54.jpg

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Украина может исчезнуть по завершении специальной военной операции в процессе раздела между Россией и несколькими странами Евросоюза, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.В своем Telegram-канале он описал возможные сценарии исчезновения этой страны, а также оценил риск возобновления конфликта в Европе и в мире. По его словам, при первом варианте территория Западной Украины отойдет к некоторым государствам ЕС. При этом останется "ничейная" часть страны, которая окажется втиснута между Россией и союзом. По мнению Медведева, эта "бесхозная территория" назовет себя преемником прежней Украины и захочет вернуть потерянные земли всеми возможными способами, причем речь идет только о той территории, которая стала частью России. В то же время эта "новая" Украина заявит о желании стать членом ЕС и НАТО, и в среднесрочной перспективе добивается своего. Вскоре конфликт возобновится и перерастет в перманентный с угрозой быстрого перетекания в третью мировую войну.При втором варианте, как полагает зампред Совбеза, территорию Украины разделят Россия и некоторые члены ЕС, при этом в одной из европейских стран создадут правительство Украины в изгнании. Конфликт при этом прекратится "с разумными гарантиями его невозобновления в ближайшей перспективе". При этом украинские боевики, оказавшиеся на территории тех стран Евросоюза, которые заберут территорию Западной Украины, продолжат осуществлять теракты, подчеркнул Медведев. Он отметил, что в этом случае риск возобновления конфликта или его эскалации до уровня мировой войны оценивается как умеренный.При третьем варианте, как отметил Медведев, повторяется первый сценарий, но "с противоположным знаком". По его словам, территория Западной Украины станет частью стран ЕС, при этом население центральных и некоторых других бесхозяйных областей согласно Первой статье Устава ООН заявит о самоопределении путем присоединения к России. Если его просьбу удовлетворят, противостояние закончится с достаточными гарантиями его невозобновления в долгосрочной перспективе, резюмировал Медведев.

https://ria.ru/20230525/spetsoperatsiya-1874056114.html

украина

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, в мире, дмитрий медведев, евросоюз, россия, европа