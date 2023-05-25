Рейтинг@Mail.ru
Медведев допустил исчезновение Украины после завершения спецоперации России - РИА Новости, 26.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:43 25.05.2023 (обновлено: 01:09 26.05.2023)
https://ria.ru/20230525/ukraina-1874217115.html
Медведев допустил исчезновение Украины после завершения спецоперации России
Медведев допустил исчезновение Украины после завершения спецоперации России - РИА Новости, 26.05.2023
Медведев допустил исчезновение Украины после завершения спецоперации России
Украина может исчезнуть по завершении специальной военной операции в процессе раздела между Россией и несколькими странами Евросоюза, заявил зампредседателя... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-25T21:43
2023-05-26T01:09
специальная военная операция на украине
украина
в мире
дмитрий медведев
евросоюз
россия
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861913252_0:53:2898:1683_1920x0_80_0_0_a4347a77d09f2abe62a382116528ab54.jpg
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Украина может исчезнуть по завершении специальной военной операции в процессе раздела между Россией и несколькими странами Евросоюза, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.В своем Telegram-канале он описал возможные сценарии исчезновения этой страны, а также оценил риск возобновления конфликта в Европе и в мире. По его словам, при первом варианте территория Западной Украины отойдет к некоторым государствам ЕС. При этом останется "ничейная" часть страны, которая окажется втиснута между Россией и союзом. По мнению Медведева, эта "бесхозная территория" назовет себя преемником прежней Украины и захочет вернуть потерянные земли всеми возможными способами, причем речь идет только о той территории, которая стала частью России. В то же время эта "новая" Украина заявит о желании стать членом ЕС и НАТО, и в среднесрочной перспективе добивается своего. Вскоре конфликт возобновится и перерастет в перманентный с угрозой быстрого перетекания в третью мировую войну.При втором варианте, как полагает зампред Совбеза, территорию Украины разделят Россия и некоторые члены ЕС, при этом в одной из европейских стран создадут правительство Украины в изгнании. Конфликт при этом прекратится "с разумными гарантиями его невозобновления в ближайшей перспективе". При этом украинские боевики, оказавшиеся на территории тех стран Евросоюза, которые заберут территорию Западной Украины, продолжат осуществлять теракты, подчеркнул Медведев. Он отметил, что в этом случае риск возобновления конфликта или его эскалации до уровня мировой войны оценивается как умеренный.При третьем варианте, как отметил Медведев, повторяется первый сценарий, но "с противоположным знаком". По его словам, территория Западной Украины станет частью стран ЕС, при этом население центральных и некоторых других бесхозяйных областей согласно Первой статье Устава ООН заявит о самоопределении путем присоединения к России. Если его просьбу удовлетворят, противостояние закончится с достаточными гарантиями его невозобновления в долгосрочной перспективе, резюмировал Медведев.
https://ria.ru/20230525/spetsoperatsiya-1874056114.html
украина
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861913252_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_1895b894f3503c9ee5bac053e407aba3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, дмитрий медведев, евросоюз, россия, европа
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Дмитрий Медведев, Евросоюз, Россия, Европа
Медведев допустил исчезновение Украины после завершения спецоперации России

Медведев заявил, что Украина может исчезнуть в ходе раздела между Россией и рядом стран ЕС

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Украина может исчезнуть по завершении специальной военной операции в процессе раздела между Россией и несколькими странами Евросоюза, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
В своем Telegram-канале он описал возможные сценарии исчезновения этой страны, а также оценил риск возобновления конфликта в Европе и в мире.
По его словам, при первом варианте территория Западной Украины отойдет к некоторым государствам ЕС. При этом останется "ничейная" часть страны, которая окажется втиснута между Россией и союзом. По мнению Медведева, эта "бесхозная территория" назовет себя преемником прежней Украины и захочет вернуть потерянные земли всеми возможными способами, причем речь идет только о той территории, которая стала частью России. В то же время эта "новая" Украина заявит о желании стать членом ЕС и НАТО, и в среднесрочной перспективе добивается своего. Вскоре конфликт возобновится и перерастет в перманентный с угрозой быстрого перетекания в третью мировую войну.
При втором варианте, как полагает зампред Совбеза, территорию Украины разделят Россия и некоторые члены ЕС, при этом в одной из европейских стран создадут правительство Украины в изгнании. Конфликт при этом прекратится "с разумными гарантиями его невозобновления в ближайшей перспективе". При этом украинские боевики, оказавшиеся на территории тех стран Евросоюза, которые заберут территорию Западной Украины, продолжат осуществлять теракты, подчеркнул Медведев. Он отметил, что в этом случае риск возобновления конфликта или его эскалации до уровня мировой войны оценивается как умеренный.
При третьем варианте, как отметил Медведев, повторяется первый сценарий, но "с противоположным знаком". По его словам, территория Западной Украины станет частью стран ЕС, при этом население центральных и некоторых других бесхозяйных областей согласно Первой статье Устава ООН заявит о самоопределении путем присоединения к России. Если его просьбу удовлетворят, противостояние закончится с достаточными гарантиями его невозобновления в долгосрочной перспективе, резюмировал Медведев.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Спецоперация на Украине более чем оправдана, заявил Песков
Вчера, 12:23
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреДмитрий МедведевЕвросоюзРоссияЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала