https://ria.ru/20230525/ukraina-1874217115.html
Медведев допустил исчезновение Украины после завершения спецоперации России
Медведев допустил исчезновение Украины после завершения спецоперации России - РИА Новости, 26.05.2023
Медведев допустил исчезновение Украины после завершения спецоперации России
Украина может исчезнуть по завершении специальной военной операции в процессе раздела между Россией и несколькими странами Евросоюза, заявил зампредседателя... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-25T21:43
2023-05-25T21:43
2023-05-26T01:09
специальная военная операция на украине
украина
в мире
дмитрий медведев
евросоюз
россия
европа
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Украина может исчезнуть по завершении специальной военной операции в процессе раздела между Россией и несколькими странами Евросоюза, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.В своем Telegram-канале он описал возможные сценарии исчезновения этой страны, а также оценил риск возобновления конфликта в Европе и в мире. По его словам, при первом варианте территория Западной Украины отойдет к некоторым государствам ЕС. При этом останется "ничейная" часть страны, которая окажется втиснута между Россией и союзом. По мнению Медведева, эта "бесхозная территория" назовет себя преемником прежней Украины и захочет вернуть потерянные земли всеми возможными способами, причем речь идет только о той территории, которая стала частью России. В то же время эта "новая" Украина заявит о желании стать членом ЕС и НАТО, и в среднесрочной перспективе добивается своего. Вскоре конфликт возобновится и перерастет в перманентный с угрозой быстрого перетекания в третью мировую войну.При втором варианте, как полагает зампред Совбеза, территорию Украины разделят Россия и некоторые члены ЕС, при этом в одной из европейских стран создадут правительство Украины в изгнании. Конфликт при этом прекратится "с разумными гарантиями его невозобновления в ближайшей перспективе". При этом украинские боевики, оказавшиеся на территории тех стран Евросоюза, которые заберут территорию Западной Украины, продолжат осуществлять теракты, подчеркнул Медведев. Он отметил, что в этом случае риск возобновления конфликта или его эскалации до уровня мировой войны оценивается как умеренный.При третьем варианте, как отметил Медведев, повторяется первый сценарий, но "с противоположным знаком". По его словам, территория Западной Украины станет частью стран ЕС, при этом население центральных и некоторых других бесхозяйных областей согласно Первой статье Устава ООН заявит о самоопределении путем присоединения к России. Если его просьбу удовлетворят, противостояние закончится с достаточными гарантиями его невозобновления в долгосрочной перспективе, резюмировал Медведев.
https://ria.ru/20230525/spetsoperatsiya-1874056114.html
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украина, в мире, дмитрий медведев, евросоюз, россия, европа
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Дмитрий Медведев, Евросоюз, Россия, Европа
Медведев допустил исчезновение Украины после завершения спецоперации России
Медведев заявил, что Украина может исчезнуть в ходе раздела между Россией и рядом стран ЕС
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости.
Украина может исчезнуть по завершении специальной военной операции в процессе раздела между Россией и несколькими странами Евросоюза, заявил
зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
В своем Telegram-канале он описал возможные сценарии исчезновения этой страны, а также оценил риск возобновления конфликта в Европе
и в мире.
По его словам, при первом варианте территория Западной Украины отойдет к некоторым государствам ЕС. При этом останется "ничейная" часть страны, которая окажется втиснута между Россией и союзом. По мнению Медведева, эта "бесхозная территория" назовет себя преемником прежней Украины и захочет вернуть потерянные земли всеми возможными способами, причем речь идет только о той территории, которая стала частью России. В то же время эта "новая" Украина заявит о желании стать членом ЕС и НАТО, и в среднесрочной перспективе добивается своего. Вскоре конфликт возобновится и перерастет в перманентный с угрозой быстрого перетекания в третью мировую войну.
При втором варианте, как полагает зампред Совбеза, территорию Украины разделят Россия и некоторые члены ЕС, при этом в одной из европейских стран создадут правительство Украины в изгнании. Конфликт при этом прекратится "с разумными гарантиями его невозобновления в ближайшей перспективе". При этом украинские боевики, оказавшиеся на территории тех стран Евросоюза, которые заберут территорию Западной Украины, продолжат осуществлять теракты, подчеркнул Медведев. Он отметил, что в этом случае риск возобновления конфликта или его эскалации до уровня мировой войны оценивается как умеренный.
При третьем варианте, как отметил Медведев, повторяется первый сценарий, но "с противоположным знаком". По его словам, территория Западной Украины станет частью стран ЕС, при этом население центральных и некоторых других бесхозяйных областей согласно Первой статье Устава ООН заявит о самоопределении путем присоединения к России. Если его просьбу удовлетворят, противостояние закончится с достаточными гарантиями его невозобновления в долгосрочной перспективе, резюмировал Медведев.
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