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"Укрэнерго" предрекло сложный летний сезон для энергосистемы - РИА Новости, 25.05.2023
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19:39 25.05.2023 (обновлено: 21:02 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/ukraina-1874196526.html
"Укрэнерго" предрекло сложный летний сезон для энергосистемы
"Укрэнерго" предрекло сложный летний сезон для энергосистемы - РИА Новости, 25.05.2023
"Укрэнерго" предрекло сложный летний сезон для энергосистемы
Летний сезон станет сложным периодом для украинской энергосистемы, уже сейчас наблюдается дефицит ресурсов, сообщил председатель правления национальной... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T19:39
2023-05-25T21:02
европа
укрэнерго
украина
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Летний сезон станет сложным периодом для украинской энергосистемы, уже сейчас наблюдается дефицит ресурсов, сообщил председатель правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. "В энергосистеме есть некоторый дефицит ресурсов. Наша задача сделать так, чтобы энергосистема была сбалансированной без отключений. Объем генерации, которой будет доступен летом, ограниченный, поэтому летом у нас будет достаточно сложный сезон в энергетике из-за ремонтов на электростанциях, из-за повреждений на тепловых и гидроэлектростанциях", - сказал Кудрицкий в эфире телеканала "Рада".Он добавил, что для сбалансирования энергосистемы у Украины есть два инструмента: импорт электроэнергии из Европы и включение дополнительных объемов генерации на природном газе. Ранее в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщалось, что Украина прекратила экспорт электроэнергии из-за необходимости обеспечить внутреннее потребление. Также в сообщении компания призвала потребителей с 19.00 до 22.00 рационально и экономно пользоваться электроэнергией для стабильной работы энергосистемы страны. В компании отметили, что в стране продолжается активная кампания по ремонту энергоблоков атомных электростанций, для которых лето - традиционное время перезагрузки топлива и подготовки к зиме.
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европа, укрэнерго, украина
Европа, Укрэнерго, Украина
"Укрэнерго" предрекло сложный летний сезон для энергосистемы

"Укрэнерго" заявило, что летний сезон станет сложным периодом для украинской энергосистемы

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Летний сезон станет сложным периодом для украинской энергосистемы, уже сейчас наблюдается дефицит ресурсов, сообщил председатель правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
"В энергосистеме есть некоторый дефицит ресурсов. Наша задача сделать так, чтобы энергосистема была сбалансированной без отключений. Объем генерации, которой будет доступен летом, ограниченный, поэтому летом у нас будет достаточно сложный сезон в энергетике из-за ремонтов на электростанциях, из-за повреждений на тепловых и гидроэлектростанциях", - сказал Кудрицкий в эфире телеканала "Рада".
Он добавил, что для сбалансирования энергосистемы у Украины есть два инструмента: импорт электроэнергии из Европы и включение дополнительных объемов генерации на природном газе.
Ранее в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщалось, что Украина прекратила экспорт электроэнергии из-за необходимости обеспечить внутреннее потребление.
Также в сообщении компания призвала потребителей с 19.00 до 22.00 рационально и экономно пользоваться электроэнергией для стабильной работы энергосистемы страны. В компании отметили, что в стране продолжается активная кампания по ремонту энергоблоков атомных электростанций, для которых лето - традиционное время перезагрузки топлива и подготовки к зиме.
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