https://ria.ru/20230525/ukraina-1874155343.html

"Висит на волоске". Зеленскому сообщили о критической ситуации в Киеве

"Висит на волоске". Зеленскому сообщили о критической ситуации в Киеве - РИА Новости, 25.05.2023

"Висит на волоске". Зеленскому сообщили о критической ситуации в Киеве

Правительство президента Украины Владимира Зеленского скоро может развалиться, заявил в интервью журналисту Стивену Гарднеру экс-советник главы Пентагона... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T17:44

2023-05-25T17:44

2023-05-25T17:52

политика

киев

украина

владимир зеленский

министерство обороны сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1873985852_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d1b8059ac868d8418a78be71228e09f8.jpg

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Правительство президента Украины Владимира Зеленского скоро может развалиться, заявил в интервью журналисту Стивену Гарднеру экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."Украинский государственный аппарат находится на грани коллапса. Помните, что мы владеем им полностью. Мы платим за все. Нам принадлежит правительство, мы поддерживаем экономику в рабочем состоянии, мы платим зарплату военным и бюрократам. Как только поддержка ослабнет, все развалится, как карточный домик", — сказал военный.Он выразил обеспокоенность из-за того, что кто-нибудь в Вашингтоне может решиться на вмешательство в украинский конфликт, рассчитывая на неспособность Москвы ответить на такой шаг. Макгрегор назвал такую точку зрения заблуждением."Россияне будут счастливы раздавить американские и натовские войска, которые вторгнутся на территорию Украины", — предположил офицер.Полковник посоветовал властям Соединенных Штатов выбросить из головы столь опасную идею.

https://ria.ru/20230525/plan-1874127418.html

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, киев, украина, владимир зеленский, министерство обороны сша