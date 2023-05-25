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"Висит на волоске". Зеленскому сообщили о критической ситуации в Киеве - РИА Новости, 25.05.2023
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17:44 25.05.2023 (обновлено: 17:52 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/ukraina-1874155343.html
"Висит на волоске". Зеленскому сообщили о критической ситуации в Киеве
"Висит на волоске". Зеленскому сообщили о критической ситуации в Киеве - РИА Новости, 25.05.2023
"Висит на волоске". Зеленскому сообщили о критической ситуации в Киеве
Правительство президента Украины Владимира Зеленского скоро может развалиться, заявил в интервью журналисту Стивену Гарднеру экс-советник главы Пентагона... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T17:44
2023-05-25T17:52
политика
киев
украина
владимир зеленский
министерство обороны сша
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Правительство президента Украины Владимира Зеленского скоро может развалиться, заявил в интервью журналисту Стивену Гарднеру экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.&quot;Украинский государственный аппарат находится на грани коллапса. Помните, что мы владеем им полностью. Мы платим за все. Нам принадлежит правительство, мы поддерживаем экономику в рабочем состоянии, мы платим зарплату военным и бюрократам. Как только поддержка ослабнет, все развалится, как карточный домик&quot;, — сказал военный.Он выразил обеспокоенность из-за того, что кто-нибудь в Вашингтоне может решиться на вмешательство в украинский конфликт, рассчитывая на неспособность Москвы ответить на такой шаг. Макгрегор назвал такую точку зрения заблуждением."Россияне будут счастливы раздавить американские и натовские войска, которые вторгнутся на территорию Украины", — предположил офицер.Полковник посоветовал властям Соединенных Штатов выбросить из головы столь опасную идею.
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политика, киев, украина, владимир зеленский, министерство обороны сша
Политика, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Министерство обороны США
"Висит на волоске". Зеленскому сообщили о критической ситуации в Киеве

Экс-советник Пентагона Макгрегор: команда Зеленского находится в критической ситуации

© AP Photo / Carl CourtВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© AP Photo / Carl Court
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Правительство президента Украины Владимира Зеленского скоро может развалиться, заявил в интервью журналисту Стивену Гарднеру экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«

"Украинский государственный аппарат находится на грани коллапса. Помните, что мы владеем им полностью. Мы платим за все. Нам принадлежит правительство, мы поддерживаем экономику в рабочем состоянии, мы платим зарплату военным и бюрократам. Как только поддержка ослабнет, все развалится, как карточный домик", — сказал военный.

Он выразил обеспокоенность из-за того, что кто-нибудь в Вашингтоне может решиться на вмешательство в украинский конфликт, рассчитывая на неспособность Москвы ответить на такой шаг. Макгрегор назвал такую точку зрения заблуждением.
"Россияне будут счастливы раздавить американские и натовские войска, которые вторгнутся на территорию Украины", — предположил офицер.
Полковник посоветовал властям Соединенных Штатов выбросить из головы столь опасную идею.
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