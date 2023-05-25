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Патрушев заявил, что на Украине против России воюют США - РИА Новости, 25.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:51 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/ukraina-1874141071.html
Патрушев заявил, что на Украине против России воюют США
Патрушев заявил, что на Украине против России воюют США - РИА Новости, 25.05.2023
Патрушев заявил, что на Украине против России воюют США
На Украине США воюют против России, используя потенциал НАТО, Евросоюза и вооруженных неонацистских формирований, которые они сами же и создали, заявил... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T16:51
2023-05-25T16:51
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
сша
нато
николай патрушев
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. На Украине США воюют против России, используя потенциал НАТО, Евросоюза и вооруженных неонацистских формирований, которые они сами же и создали, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Все на Западе говорят, что Россия и Украина воюют. Ничего подобного. Воюют США против России, и при этом США используют потенциал НАТО, используют потенциал Евросоюза, используют возможности вооруженных формирований Украины, особенно неонацистов, которые, подчеркиваю, они сами же и создали", - сказал Патрушев журналистам по итогам международной встречи по безопасности под эгидой Совбеза РФ, прошедшей в Подмосковье.
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безопасность, россия, украина, сша, нато, николай патрушев, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, США, НАТО, Николай Патрушев, Ситуация в ДНР и ЛНР
Патрушев заявил, что на Украине против России воюют США

Патрушев: на Украине США через НАТО, Евросоюз и неонацистов воюют против России

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. На Украине США воюют против России, используя потенциал НАТО, Евросоюза и вооруженных неонацистских формирований, которые они сами же и создали, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Все на Западе говорят, что Россия и Украина воюют. Ничего подобного. Воюют США против России, и при этом США используют потенциал НАТО, используют потенциал Евросоюза, используют возможности вооруженных формирований Украины, особенно неонацистов, которые, подчеркиваю, они сами же и создали", - сказал Патрушев журналистам по итогам международной встречи по безопасности под эгидой Совбеза РФ, прошедшей в Подмосковье.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаСШАНАТОНиколай ПатрушевСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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