https://ria.ru/20230525/ukraina-1874141071.html
Патрушев заявил, что на Украине против России воюют США
Патрушев заявил, что на Украине против России воюют США - РИА Новости, 25.05.2023
Патрушев заявил, что на Украине против России воюют США
На Украине США воюют против России, используя потенциал НАТО, Евросоюза и вооруженных неонацистских формирований, которые они сами же и создали, заявил... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T16:51
2023-05-25T16:51
2023-05-25T16:51
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
сша
нато
николай патрушев
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. На Украине США воюют против России, используя потенциал НАТО, Евросоюза и вооруженных неонацистских формирований, которые они сами же и создали, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Все на Западе говорят, что Россия и Украина воюют. Ничего подобного. Воюют США против России, и при этом США используют потенциал НАТО, используют потенциал Евросоюза, используют возможности вооруженных формирований Украины, особенно неонацистов, которые, подчеркиваю, они сами же и создали", - сказал Патрушев журналистам по итогам международной встречи по безопасности под эгидой Совбеза РФ, прошедшей в Подмосковье.
https://ria.ru/20230511/porazhenie-1870943197.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, украина, сша, нато, николай патрушев, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, США, НАТО, Николай Патрушев, Ситуация в ДНР и ЛНР
Патрушев заявил, что на Украине против России воюют США
Патрушев: на Украине США через НАТО, Евросоюз и неонацистов воюют против России