https://ria.ru/20230525/ukraina-1874141071.html

Патрушев заявил, что на Украине против России воюют США

Патрушев заявил, что на Украине против России воюют США - РИА Новости, 25.05.2023

Патрушев заявил, что на Украине против России воюют США

На Украине США воюют против России, используя потенциал НАТО, Евросоюза и вооруженных неонацистских формирований, которые они сами же и создали, заявил... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T16:51

2023-05-25T16:51

2023-05-25T16:51

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

сша

нато

николай патрушев

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. На Украине США воюют против России, используя потенциал НАТО, Евросоюза и вооруженных неонацистских формирований, которые они сами же и создали, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Все на Западе говорят, что Россия и Украина воюют. Ничего подобного. Воюют США против России, и при этом США используют потенциал НАТО, используют потенциал Евросоюза, используют возможности вооруженных формирований Украины, особенно неонацистов, которые, подчеркиваю, они сами же и создали", - сказал Патрушев журналистам по итогам международной встречи по безопасности под эгидой Совбеза РФ, прошедшей в Подмосковье.

https://ria.ru/20230511/porazhenie-1870943197.html

россия

украина

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, сша, нато, николай патрушев, ситуация в днр и лнр